GAZİANTEP

Sihirli bir şehir... Tarihiyle, kültürüyle... Rekabetçi ruhuyla, Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlığa koşan bir şehir.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in söylemiyle... "Model şehir... Öncü şehir."

Meşhur sözdür... "Yiğit düştüğü yerden kalkar."







Asrın depremi... 6 Şubat 2023... Gaziantep'i de vurdu.

Ama... Gazi şehir, olağanüstü bir hızla toparlanmış... Ve toparlanma devam ediyor.

Turkuvaz Medya... SABAH... Yazarlar/kentler buluşması... Gaziantep'teyiz.

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HORASİS KÜRESEL TOPLANTISI



Yıldızlar geçidi gibi... Dünyanın değişik ülkelerinden 250 yatırımcı ve büyük şirketlerinin tepe yöneticileri.

Davos benzeri bir organizasyon.







Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek... Ticaret Bakanı Ömer Bolat... Ekonominin üst bürokrasisi... Sivil toplum liderleri... Herkes burada.

Başarılı bir uluslararası organizasyon.

Emeği geçenleri kutluyoruz.

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YÜKSELEN ÖFKE



Kültür Yolu... Elmacı Pazarı... Söylemez Pasajı... Bey Mahallesi... Karagöz Caddesi... Şehir Pasajı... Gaziantep'in en kalabalık, en hareketli yerleri.

Şehrin nabzı, buralarda atıyor.

Nabız... İsrail'e... Amerika'ya... Batı'ya karşı, yükselen bir öfke.

Kimi... "Soykırım" diyor... Haklı.

Kimi... "Seri cinayet" diyor... Haklı.

Gazi şehrin insanları... Dedelerinden, Batı'nın barbarlık hikâyelerini çok dinlemişler.

Gaziantep... Yas tutuyor.

Gaziantepli... Barut gibi... İki yüzlü Batı'ya... Ölüm makinesi İsrail'e... Ve Amerika'ya... Ağzına geleni söylüyor... Haklı olarak.

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PAZARCIK'TA BİR GÜN



Gaziantep'e, Kahramanmaraş üzerinden geldik.

Asrın depreminin merkez üssü Pazarcık'ta bir gün geçirdik.

Nüfus 70 bin... 30 bini ilçe merkezinde... Kırsalın nüfusu daha fazla... 40 bin.

Deprem... 12 bin bina yıkılmış... Pazarcık'ın yüzde 70'i.

Çadırda kalan yok... Konteynerde yaşam devam ediyor... 4 bin konteyner.

Ve... Kalıcı deprem konutları inşaatları tam gaz... Gezdik... Beğendik.

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ALKIŞLAR BEŞİKTAŞ'A



Pazarcık'ta... Memiş Özdal (eski Belediye Başkanı... Rahmetli) Mahallesi'nde... Yepyeni bir okul:

Beşiktaş İlkokulu.

Büyüklüğü... Bin metrekare.

Maliyeti... 15 milyon lira.

Yaptıran... Beşiktaş Kulübü.

Okul, Kasım'ın ilk haftası açılacak.

Beşiktaş'ı... Başkan Ahmet Nur Çebi'yi kutluyoruz.

Sadece Pazarcık'a değil, depremin sarstığı Besni(Adıyaman) ve Oğuzeli'de (Gaziantep) yaptırdığı okullar için.

Pazarcık Belediyesi karar aldı; Başkan Ahmet Nur Çebi, Pazarcık'ın fahri hemşerisi.

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İNŞAAT TAM GAZ



İbrahim Yılmazcan...

Pazarcık Belediye Başkanı.

"Depremzede köy evleri yapılıyor" dedi.







Öyleyse... Gidelim, görelim. Köy çok. Sarın... Beşçeşme... Salmanlı... Ufacıklı... Karahüyük... Gez gez bitmiyor. Aşağımülk Köyü... 3+1 ev... Net 121 metrekare... Deposu da var. Ali İlker Kurt... İnşaat mühendisi... Şantiye şefi.

"Mesai sabah 06.30'da başlıyor" dedi:

- Haftanın 7 günü inşaat devam ediyor.

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MUHTAR



Eyüp Üveyik... Aşağımülk köyü muhtarı.

Eşi... Eksik olmasın, hemen bize ayran yaptı.







- Muhtar... Köyün, köylünün hali nicedir?

- Çok şükür... Allah, devlete, millete zeval vermesin... Yatıp kalkıp büyüklerimize dua ediyoruz.

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GÜN SAYILIYOR



Pazarcık... Bağdınısağır Mahallesi... Kalıcı deprem konutları yükseliyor.







Konutlar... Köy evleri... Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, "Şunun şurasında 40 gün kaldı" dedi.

- Aralık'ta çok kişi evine girecek.

Depremzedeler... Gün saymaya başlamışlar.

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İYİ HABER



Mehmet Özhaseki... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı. Bölgede gördüklerimizi anlattık. İlçeleri... Köyleri.







Özhaseki dedi ki:

Yılbaşına kadar 50 bin evi bitirip, depremzedelere teslim edeceğiz.







Altı ay içinde çelik yapı 50 bin köy evine, depremzedeler yerleşecek.

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"BEN DE İSTEREM"



Bakan Özhaseki ile telefon konuşmamızdan sonra... Neler oldu neler... Çok kişi yanımıza yaklaştı. Özel olarak görüşmek için. Kenara çekildik... Görüştük.

Söyledikleri, istedikleri şu:

- Çok şükür benim evim yıkılmadı... Ama... Yeni yapılan deprem konutları çok güzel... Bakan Beye söyleseniz... Sizi kırmaz... Ben de bir konut istiyorum.

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ORTADOĞU'YA AÇILAN PENCERE



Gaziantep, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapılarından.

Güneydoğu Anadolu'nun en gelişmiş şehri.

Üretim... İstihdam... İhracat... Yüksek teknoloji... AB düzeyini yakalamış bir zenginlik.

Türkiye'nin ihracat üstlerinden.

Asrın depremi bile Gaziantep'in hızını kesememiş.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin doğru söylüyor:

"Gaziantep... Model şehir."

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ALKIŞ TUFANI



Horasis Küresel Toplantısı... Fatma Şahin'in, açılış... Hoş geldiniz konuşması... Ve...







Bütün salonun... Yerli-yabancı herkesin uzun uzun alkışladığı cümle:

"Çocukların öldürüldüğü bir dünyada hiçbirimiz masum değiliz."

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BİTMEDİ



Model şehir Gaziantep notları... Ve bölge izlenimleri... Bitmedi. Müzeler... Yüksek teknoloji... Depremzedeler için yapılan yükselen konutlar...

Yarın devam edeceğiz.