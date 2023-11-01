Sokaktaki insan... Öğrenci... Emekli... Esnaf... Kimi gördüysek sorduk:

- Ankara'dan... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler istersiniz?







En çok seslendirilen 2 istek:

1. Yüksek Hızlı Tren... İhalesi yapılmış... Beklenti, YHT'nin bir an önce şehre gelmesi.

2. Otoyol... Ankara-Niğde akıllı otoyolunun Kayseri'ye bağlanması.

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ÇİÇEK GİBİ BİR VALİ



Görev yaptığı her yerde izi de, tozu da olan bir mülki idare amiri... Gökmen Çiçek.

Turizm... Onun önceliklerinden.

Afyon'dan, küçük bir Kapadokya bırakarak ayrılmıştı. Ayazini Vadisi...







Kayseri'de yeni Kapadokyalar yaratmanın peşinde.

Soğanlı Vadisi... Erdemli Vadisi... Göreceksiniz yakında, ziyaretçi patlaması yapacak... Turizm merkezleri olacak.

Meşhur sözdür... Aşk ile çalışan yorulmaz... Gökmen Vali, aşk ile koşan bir maratoncu.

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BEĞENDİK



Kayseri... Büyükşehir... Öğrenci çok. Ve... Vali Gökmen Çiçek'in, hayırsever destekli projesi:

"Çalışma masası ile kütüphanesi olmayan öğrenci kalmasın."

Hayırsever çok... Saymakla bitmez... Kampanya tam gaz.

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REKORTMEN BAŞKAN



Direksiyonda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç... Altımızda Togg... Dolaşıyoruz.

Görenler... Başkana el sallıyorlar.

Araçtan iniyoruz... Bu defa Büyükkılıç'ın etrafını sarıyorlar... Fotoğraf çektiriyorlar.

Başarılı bir başkan. Seviliyor.







2019... Yerel seçim... 150 proje vaat etti. Gerçekleştirdiği proje 450'yi geçti.

Bütçesinin yüzde 63'ünü yatırıma harcayan belediye... Rekor... Alkışlıyoruz.

Başkan, halkın içinde... Mütevazı... Sıfır ego.

Gözlemimiz... Kayserili memnun... Memduh Başkan, değiştirilmez... Yine aday gösterilir... Ve yine kazanır.

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ŞEHRİN HAMİSİ ÖZHASEKİ



Raylı sistem... Uzatıldı... Talas- Mevlana Mahallesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kesintisiz ulaşım... 10 kilometre.

Cumhuriyet Bayramı... 100. yıl anısına 4 gün ücretsiz.







İlk sefer... Vatman koltuğunda bir bakan... Mehmet Özhaseki.

Mehmet Özhaseki bir Kayseri markası.

Eli her zaman Kayseri'nin üzerinde... Bölgede karşılığı tartışılmaz.

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TERMAL MÜJDESİ



Erciyes'in tepelerine kar yağmış... Beyaz altın... Yavaş yavaş aşağılara da yağıyor.

Müjde, müjde! Dağda termal su kaynağı bulunmuş.

Erciyes'teki otellere bağlanacak.

Hem kayak... Hem termal... Turizm patlaması demek.

Sevindik.

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YEREL YÖNETİMLER



Büyükşehir Belediyesi... AK Parti'de.

16 belediye var... 4'ü MHP'de... Diğerleri AK Parti.

Diğer partiler... Sıfır... Yok.

2019... Sadece İyi Partili aday, İncesu Belediye Başkanlığı'nı kazanmış... O da bir süre sonra, AK Parti'ye geçmiş.

31 Mart 2024... Yerel seçim... "Ne olur?" diye anket/araştırma/ kamuoyu yoklaması yaptık.

Cumhur İttifakı açık ara önde... Değişiklik olmaz.

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SİYASETİN NABZI



Siyaset... Elbette konuşuluyor.

CHP... Kayseri delegeleri, Kılıçdaroğlu yanlısı.

İyi Parti için sokağın söylediği şu:

- Bir umut olarak doğmuştu... Ama çabuk söndü... Artık toparlanması zor.

6'lı Masa, İyi Parti'ye yaramamış.

Meral Akşener'in, terk ettiği masaya geri dönmesi milletin kafasını karıştırmış. Diğer partileri soracak olursanız... Göremedik.

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DIŞ POLİTİKA



Rusya-Ukrayna Savaşı... Türkiye'nin izlediği politikadan herkes memnun.

İsrail-Filistin yangını... Türkiye'nin tavrı... Millet İsrail'e aşırı kızgın... Başta Amerika olmak üzere Batı'ya da.

Erdoğan'ın çizgisinden halk memnun... Çok kişiden şunları dinledik:

"Aman dikkat Sayın Cumhurbaşkanım... Ortadoğu bir bataklık... Yangın... Bu işi çok dikkatli götürelim... Kimsenin gazına gelmeyelim."

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KAYSERİ'YE YAKIŞTI



Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi... 10 numara, 5 yıldız.

1 milyon 260 bin metrekare... İnanılmaz... Gözün aydın Kayseri.

Halkın kullanımına açıldı... Resmi açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleniyor... Başka açılışlar da olacak... Örnek, havalimanı yeni terminali.







Dev parkın halka açılışı görkemli... Unutulamaz.

Tam 1 ton mantı... Su ve diğer malzemeler de katılınca 3.5 ton.

3.5 ton mantının pişeceği kazan nerede? Elbette Kayseri'de.

Millet Bahçesi'nin resmi olmayan açılışı şerefine... Mantı partisi... Mantıya hücum.

Merak ediyoruz... Resmi açılışta... Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi kesince kutlama nasıl olacak?

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HACILAR



Türkiye'de adı Hacılar olan 76 yerleşim yeri var... İlçe... Belde... Mahalle... Köy.

Kayseri... Hacılar ilçesi...

Türkiye'nin en zengin ilçelerinden.







Nüfus... 12 bin 500... Yaz nüfusu ise 35 bin.

Konut... Bağımsız bölüm... 13 bin... Bir kısmı villa.

Pandemi... Deprem... Villa inşaatlarında patlama var... Hem de ne villalar.

Türkiye'nin ilk 500'e giren sanayi tesislerinin bazıları Hacılar'da.







Hacılar... Hayırseverin harman olduğu yer... Vakıf kurmuşlar... Hacılar doğumlu üniversite öğrencilerine karşılıksız burs... Bu yılki bütçeleri 15 milyon lira...

Kayseri dışında okuyan her öğrenciye ayda 2 bin lira. Kayseri'de okuyanlara 1500.

Yarışma... Jüri üyesiyiz... Ve sergi... Fotoğraflarla Hacılar.

Birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığı sergiyi... Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve İbrahim Özçekiç ile birlikte açtık.

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YARDIMSEVER



Asrın depremi... Kayseri'ye sığınanların sayısı 50 bin... Çoğu Kahramanmaraş'tan... Hatay'dan.

Çoğu memleketine dönmüş... 40 bini.

10 bin depremzede ise... Artık yeni Kayserili. Sevmişler... Kimi sanayide çalışıyor... Kimi tarımda, inşaatta, markette... Nerede iş bulursa.

Uyum tam puan... Kayserili, depremzedeyi bağrına basıyor.

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YARIN... KIRŞEHİR



Allah'a ısmarladık Kayseri... Komşu bizi çağırıyor.

Kırşehir... 135 kilometre... Ahi Evran'ın... Neşet Ertaş'ın şehri.

Tarih ve kültür şehri... Yarın.