Türkiye'yi dolaşıyoruz... Adım adım... Trakya senin, Doğu Anadolu benim... İlleri, ilçeleri geziyoruz.

Belediye var... Hizmet tam puan... Sıfır borç.

Belediye var... Hizmet sıfır... Borç ise tavan yapmış.

Belediyecilik... Gönül işidir... Particilik değil.

Adam kayırmak... İsraf... Kadroları bankamatik personelle doldurmak... Belediyecilik değildir.







Önümüzde yerel seçimler var.

Başarılı olan... Göreve devam etmeli... Yürüyen tekere çomak sokulmaz.

Başarılı olamayan ise gitmeli... Yerine, yapacak olan gelmeli... Türkiye'nin insan hazinesi zengin.

Midyat'ta... Pek çok okulu, kütüphaneyi, sosyal tesisi hayırseverlere yaptıran... Bütçenin çoğunu yatırıma harcayan, geçmişi, kendisine kefil bir belediye başkanı var... Allah, yolunu açık etsin.

***

MİLLET BAHÇESİ



Çocuk, çocuk, çocuk... Nüfus genç... Ailelerde çocuk sayısı fazla... Bölge gerçeği.

Millet bahçesini gezdik... Henüz resmî açılışı yapılmamış... Ama ortalık ana baba günü...







Çocuk oyun gruplarının önünde kuyruklar oluşmuş.

Midyat böyle büyük bir tesise öylesine susamış ki... Hava kararmaya başlıyor... Çocuklar, millet bahçesinden ayrılmak istemiyorlar.

***

DİNLER BULUŞMASI



Mardin... Midyat... Savur... Derik... Kızıltepe... Diğer ilçeler... Köyler... Sihirli bir coğrafya.

Ulu Cami... Hazreti Eyüp Camii... Meryem Ana Kilisesi... Mor Yakup Kilisesi... Deyrulzafaran Manastırı... Mor Gabriel Manastırı.

Ezan sesi... Çan sesi... Birbirine karışıyor.

İmam ile papaz... Arkadaşlık ediyorlar.

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ÇOK ŞÜKÜR



Lokantacıdan taksiciye... Otelciden telkâriciye... Midyat turşusu satandan Süryani şarabı satana... Herkesten aynı sözleri dinledik:







- Deprem, ekonomik sorunlar ve seçim derken, ilkbahar sezonu iyi geçmedi... Tam 2.5 ay işler bıçak gibi kesildi... Sonra yaz ve sonbahar geldi, işler açıldı... Çok şükür toparlandık.

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MARDİN'İN ARA SOKAKLARI



Mardin'e gelip de... Ara sokaklara girmemek olmaz.

Aracın girmediği sokakları dolaşmazsanız... Konaklara, turistik tesislere uğramazsanız, Mardin'i görmüş sayılmazsınız.

Örneğin 600 yıllık Mardius Tarihi Ensari Konağı... 3 kat... 11 oda.

Araçtan ineceksiniz... Ara sokaklardan yürüyerek gideceksiniz... Turistin yerlisi de var, yabancısı da.

Terasta oturun... Mezopotamya, ayaklarınızın altında.

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ÖZHASEKİ'YE DAVET



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki... Bölge sizi bekliyor.

Başta Midyat'ta olmak üzere...

Açılışı yapılacak tesis çok.







Gezerken... Bakan Özhaseki'ye aradık.

Deprem bölgesi... Kentsel dönüşüm... Başını kaşıyacak zamanı yoktu.

"Gideceğim" dedi:

- Bir fırsat bulup, Güneydoğu'ya gideceğim... Açılışlara... Kurdele kesmeye.

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SOSYAL MARKET



Arsa... Midyat Belediyesi'nden.

İnşaat... Midyatlı hayırseverlerden.

Marketteki ürünler... Ayakkabı... Çanta... Giyecekler... Firma bağışı.







Marketin bitişiği... Sağlık kabini.

Muayene... İlaç... İğne... Serum... Bedava.

Sosyal marketin, üçüncü bölümü var... Taziye evi... Çok amaçlı salon... Çay, çörek, börek ikramı.

Evet... Bunlar da bedava.

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YEŞİL



Nerede yıkılacak bir kamu binası varsa... Ya da boş bir kamu arazisi...

Ranta kurban edilmiyor.

Park yapılıyor.







Örneğin... Recep Tayyip Erdoğan Parkı.

Bu şekilde yapılan park çok.

Her yer yemyeşil.

Beğendik.

***

AMAN NAZAR DEĞMESİN



Tuncay Akkoyun... Mardin Valisi... "Güvenlikten tasarruf olmaz" dedi.

İHA'lar... SİHA'lar... Sınırda elektronik izleme merkezleri... Güvenlik güçleri 7/24 görevde.

Vali Tuncay Akkoyun'un temel ilkesi:

"Hızlı ve kaliteli hizmet."

Valinin kamu personeline talimatı:

"Yalap şalap iş yok."

Vali, "Kamu hizmetinin merkezinde vatandaş olacak" talimatını verince...

İşler tıkır tıkır yürüyor... Vatandaş memnun.