Geceydi... Saat 24.00'e yakın... Telefonum çaldı... Arayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di.

"Yazılarınızı okudum" dedi. Azerbaycan üzerine yazdıklarımızdan söz ediyordu.

- Dost ve kardeş Azerbaycan'ı kırmışız... Yanlış yapmışız... Tamamen bizim hatamız.

Yıllardır CHP'den, böyle bir ses... Hatayı kabul... Özeleştiri duymamıştık.

Tek kelimeyle... Sevindik.

***



Akıl için yol bir



Cumhurbaşkanlığı seçimi... 14 Mayıs... Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda seçilemeyince...

Azerbaycan'da şok yaşandı... Sessizlik... Üzüntü... Yazmıştık.

İkinci tur... Erdoğan kazandı. Ve;

Azerbaycan'da bayram... Sabaha kadar sevinç gösterileri... Yazdık... Hem de fotoğraflı.

Özgür Özel, "Tamamen bizden kaynaklanan hatalar" dedi.

"Telafi edeceğini... Can Azerbaycan'ın gönlünü alacağını" söyledi.

İyi eder... Doğrusu da bu... Akıl için yol bir.

***



İlk ziyaretler... Kıbrıs ve Azerbaycan



Özgür Özel, mutfağı... Arka bahçeyi yeniden düzenliyor.

Eski danışmanlar, yeni mutfakta yok.

Yeni Genel Başkan, yeni isimlerle çalışacak.

Bize, bazı isimlerden söz etti.

Örneğin... Dış politikayla ilgili iki danışmanından.

Özgür Özel'in programı... Kendi söylemiyle:

- İlk ziyareti Kıbrıs'a yapacağım... Sonra Azerbaycan'a gideceğim... Altyapı çalışmalarına, hazırlıklara başladık.

***



Hatalar kitabı



Tarihi İpek Yolunu Canlandırma Projesi hazırlanırsa...

Ve Azerbaycan, bu yolun dışında bırakılırsa...

Al sana hata... Büyük hata.

Kılıçdaroğlu'nun emekli büyükelçi danışmanı... Ünal Çeviköz... Azerbaycan-Karadağ krizinde... "Maalesef, Türkiye, Azerbaycan'a silah yolluyor" derse...

Al sana bir hata daha... Katmerli hata.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi yaşamı... Hatalar ansiklopedisi.

Özgür Özel... "Enkaz devraldım" derse yeridir.

Ama demiyor... Nezaket gösteriyor... Doğrusunu yapıyor.

***



Yol haritası



Bir fıkra yazmıştık... Geçen hafta... 7 Kasım 2023... Özgür Özel, okuduğunu söyledi.

Duyanlara, duymayanlara... O yazıyı hatırlatmaya ne dersiniz?

Şehirlinin biri, köy yolunda yürüyormuş... Hedefi ilerideki bir köy.

Tarlasında çalışan bir köylü görmüş... Sormuş:

- Dayı... Köye varmam ne kadar zaman alır?

Köylü, yanıt vermemiş... Adam üstelemiş:

- Dayı... Duymadın mı?

Yine yanıt yok.

Şehirli... "Köylü galiba sağır" diye düşünmüş... Yoluna devam etmiş.

Ve... Bir süre gittikten sonra... Köylü arkasından seslenmiş:

- Bey, bey! İki saatte gidersin.

- Dayı, sağ ol... Neden daha önce söylemedin?

- Beyim... Yürüyüşünü görmek için bekledim.

Köylünün dediği gibi... Biraz bekleyeceğiz... Ve Özgür Özel'in yürüyüşünü, yol arkadaşlarını, izleyeceği siyaseti gözleyeceğiz.

***



CHP... Ve devlet adamlığı



Süleyman Demirel, muhalefette iken de, siyasi yasaklı olduğu dönemde de yabancılarla konuşurdu.

Ve... Neler konuştuğunu yazılı not halinde Dışişleri Bakanlığı'na bildirirdi.

Aynı uygulamayı İsmet İnönü de yapardı... CHP eski genel sekreterlerinden Şeref Bakşık, anılarında ayrıntıları ile anlatır.

Bu, bir mecburiyet değildir.

Fakat... Gelenektir... Devlet adamlığı geleneği.

Dileğimiz... Beklentimiz... Y-CHP'nin umursamadığı devlet adamlığını, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in sergilemesi.

Tekrarlayalım... Mecbur değildir.

Ama... Yaparsa... Partinin de, kendisinin de itibarını yükseltir.

***



Ders



Özgür Özel ile Genel Başkan seçildiği kongrenin sabahında da konuşmuştuk.

5 Kasım Pazar.

"Kurultay derslerle dolu" demiştim.

Özel... "Hepimizin alacağı dersler var" demişti.

***



Kuru inat



Osman Bölükbaşı... Bir dönemin, Anadolu fırtınası.

Kafiyeli bir sözü vardı:

"Zengini kuru inat, hayırsız evlat, bir de süslü avrat batırır." Y-CHP... Kemal Kılıçdaroğlu inatçı bir profil sergiledi.

Hata... İnkâr... İnat... Her şeye muhalefet.

Bu siyaset CHP'yi geriletti.

Ve Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının sonunu getirdi.

Özgür Özel... Dünden ders almalı.

***



Sıra "ötekilerde"



Aslında... 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden, başkalarının da alacakları dersler var.

Diğer muhalefet partilerinin.

Ders almayan... Özeleştiri yapmayan... Öfke ve inadı siyaset sanan... Kaybeder... Kaybetmeye devam eder... Ayağının altındaki taban kayar gider.

Zaten... Kaymalar, çatlamalar başladı bile.

***



Talihsizlik



Siyasetçinin aklı, hırsının önüne geçerse... Çıkmaz sokağa girmiş demektir.

Aklı olan siyasetçi;

İHA... SİHA üretimini eleştirir mi?

İktidara gelince, İHA'ya... SİHA'ya... Bu başarılara imza atan aileye dokunmaktan söz eder mi?

Altılı Masa'da, böyle talihsiz açıklamalar yapanlar oldu.

Seçim sonucu ortada.

***



Yanlış



Ordu... Muhtarlar buluşması... Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki:

- Otomobil üretiyoruz dediler... Hani? Nerede? Milleti kandırıyorlar.

TOGG... İşte burada... Yollarda.

Satın almak için millet kuyrukta.

Böyle muhalefet yaparsan... Sandığın altında kalırsın.

***



Yanlışın daniskası



Türkiye'nin gururu... Türk donanmasının amiral gemisi... TCG Anadolu.

Bir siyasetçi çıkıp da... Böyle bir eserle dalga geçer mi?

Kılıçdaroğlu... Bunu da yaptı.

Milletin... Yerli ve milli gemiyi ziyaretini içine sindiremedi.

TCG gibi bir gurur abidesine, "AK Parti'nin seçim otobüsü" denilir mi?

Seçmen... Bu kafadaki partinin/liderin peşinden gider mi?

***



Kedidir kedi



Devletin sembol kurumlarının bombalandığı Batı destekli 15 Temmuz darbe girişiminde Y-CHP... Kılıçdaroğlu, bulanık bir tavır sergiledi.

Kılıçdaroğlu, "Kontrollü darbe girişimi" dedi.

Özgür Özel'in CHP'si, kamu vicdanını kanatan bulanıklığı giderecek mi?

Darbeye "darbe", kediye "kedi" diyecek mi?

CHP-FETÖ ilişkisinden söz eden, katıksız CHP'li, eski milletvekili, eski TBMM Başkan Vekili Yılmaz Ateş, savunması bile alınmadan partiden ihraç edildi.

Özel... Küskünleri... Aslı Baykal'ı, Mehmet Sevigen'i, Yılmaz Ateş'i, yuvaya davet edecek mi?

Bekleyeceğiz... Göreceğiz.