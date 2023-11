BAKÜ

Geldik, gezdik, gördük, dinledik... Önce bir tebrik... Ve bir hakkı teslim.

Prof. Dr. Şeref Ateş'in şahsında Yunus Emre Enstitüsü'nü kutluyoruz.

Kanada'dan Rusya'ya... Hindistan'dan Japonya'ya... Çin'den Güney Afrika'ya kadar... 65 ülkede 85 kültür merkezi... Büyük başarı.







Enstitü, dünyanın her köşesinde eğitim, kültür-sanat diplomasisi yapıyor.

Yabancılara, Türk dilini ve tarihini öğretiyor.

Hatta... 40 ülkede... Türkçe yeterlik belgesi veriyor.

Okuma, yazma, konuşma, dinleme sınavını başarıyla veren Rus, Çinli, Japon, Türkiye'de... İstediği üniversitede okuyabiliyor.

Tebrikler ve alkışlar Prof. Ateş'e... Arkadaşlarına.

***



Gözlem



Dikkatimizi çekti... Paylaşalım... Taksi şoförü... Veya lokantadaki garson... Market... Eczacı... Öğretmen... Doktor... Polis... Sokaktaki Azerbaycanlı, Türkiye hakkında oldukça bilgili.

Türk siyaseti... Türk turizmi... Türk tarihi... Türk kültürü... Herkes, bir şeyler biliyor.

Ya bizler? Türkler... Onlar hakkında ne kadar bilgiye sahibiz?

***



Abdullah Kiğılı



Park Bulvar... AVM... Şehrin merkezinde... Önü park ve deniz... Bitişiği Hilton Oteli.

Bütün gün kalabalık.







Gezerken... Abdullah Kiğılı'yı aradık.

Kendi markasıyla mağaza açmış... Sadece Park Bulvar'da değil... Azerbaycan'da 6 mağazası var.

Kiğılı dedi ki: "Yakında 7'nci mağazayı açacağım." Darısı diğer markalarımıza.

***



Kaynana



Akşam yemeği... Gaynana'ya gittik... Kaynana.

Annenizin mutfağı... Ya da kaynananızın.







"Bir millet iki devlet" sözü boşuna söylenmemiş.

Dilde... Kültürde... Örf, âdet, gelenekte... Mutfakta...

Benzerlik o kadar çok ki.

***



Türk dizileri



Oteldeyiz... Televizyonu açıyoruz.

Bizim kanalların çoğu var.







Sonra... Azerbaycan kanalları arasında geziniyoruz.

Bizim TV dizileri... Altyazılı falan da değil... Türkçe.

Payitaht Abdülhamid... Aldatmak... Kuruluş Osman... O kadar çok ki, hangi birini sayalım?

***



Baba Aliyev ile Demirel



Haydar Aliyev hastalanmıştı... 1999... Ateş 38.2.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hemen Bakü'ye iki uçak gönderdi.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kardiyoloji Bölümü Başkanı Prof. Ertan Demirtaş... Ve uzman doktorlar ekibi. Hocalarımız, Haydar Aliyev'i muayene ettiler.

Ve... Ankara'ya getirdiler. Esenboğa Havalimanı'nda Aliyev'i, Süleyman Demirel karşıladı... Makam aracıyla hastaneye götürdü, yatırdı.

Bugün... Azerbaycan'da Demirel'i tanıyan çok.

***



Ve... Erdoğan



İçerişehir... Burası eski Bakü. Tarihi yapılar... Kültür kokan sokaklar.

Birkaç kişiye Erdoğan'ı sorduk:

- Tanıyor musun? Herkeste aynı yanıt:

- Tanımayan yok ki. Erdoğan... Azerbaycan'ı komşu kapısı yapmış... Onun kadar çok giden başka bir Türk lider olmadı.

***



Özgür Özel'in dikkatine



Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir projesi vardı:

"Tarihi İpek Yolu'nu Canlandırma Projesi."

Fakat... Projede yol Azerbaycan'dan geçmiyordu.

Azerbaycan... İncinmiş... Kırılmış... Üzülmüş.

Ünal Çeviköz... Emekli Büyükelçi... Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Danışmanı idi.

Çeviköz... Dağlık Karabağ Savaşı sırasında... "Türkiye, Azerbaycan'a silah yardımı yapıyor... Hatta cihatçı gruplar gönderiyor" demişti.

Azerbaycan... Öylesine gücenmiş... Öfkelenmiş ki.

Özgür Özel'in ilgisine ve bilgisine... Partisinin Azerbaycan politikasını mutlaka revize etmeli.

***



Hepsi gerçek



Seçim gecesi... 14 Mayıs... Sandıktan Cumhurbaşkanı çıkmadı... Azerbaycan'da "sessizlik... Hayal kırıklığı."

İkinci tur... 28 Mayıs... Erdoğan yine Cumhurbaşkanı.

Azerbaycanlı... Sokağa dökülmüş... Konvoylar... Kornalar... Sabaha kadar.

Özetle... Bütün bunlardan çıkarılacak dersler var.

***



Bizim mutfak



Türk lokantaları... Kebapçı... Köfteci... Lahmacuncu... Tantunici... Kadayıfçı, baklavacı... Say say bitmez.

İskender... Porsiyonu 9 manat... 150 lira.

Küşleme... 19.90 manat... 333 lira.







Karışık kebap... 500 lira.

Lahmacun... 100 lira.

Tantuni... 110 lira.

Lokantalar... Öğle... Öğle sonu... Kalabalık.

Akşam ise... Tıklım tıklım.

***



Şehitlik



Libya'dan bize ne? Azerbaycan'dan bize ne? Hatta... Filistin neyimize? İçimizde böyle konuşan çok. Bakü'ye her gelişte... Mutlaka... Türk şehitliğini ziyaret ederiz.

Yine ettik.







İbrahim oğlu Zonguldaklı Abdurrahman... 24 yaşında şehit... Aktaş Tepesi'nde. Süleyman Şakir oğlu Adanalı Üsteğmen Şakir Efendi... Gümrü taarruzunda şehit. Osman oğlu Kayserili Ali... 27 yaşında... Bakü civarında şehit.







Mehmet oğlu Mehmet... Kastamonulu... Kataroz muharebesinde, 33 yaşında şehit.







"Suriye'de... Libya'da... Ne işimiz var?" diyenlere... Gezmelerini öneririz.

Azerbaycan'daki... Balkanlar'daki... 34 ülkedeki 78 Türk şehitliğini... Macaristan'dan Suriye'ye kadar.

***

Atatürk ne demişti?



Büyük Atatürk, "Azerbaycan'ın elemi bizim elemimiz, sevinci bizim sevincimizdir" demişti.

30 Ağustos 1991...

Azerbaycan bağımsızlığını ilan edince... Amerika, tanımamızı istememişti.

Türkiye... Kendisine yakışanı yaptı... Dünyada, Azerbaycan'ı tanıyan ilk ülke oldu.

Azerbaycan... Gerçekten de can.

***



Cemiyet



Azerbaycan'da... Türkiye Mezunları Derneği olduğunu biliyor muydunuz?

Türkiye'deki üniversitelerden diploma alanların kurduğu cemiyet.

Başkanı... Telman Nusretoğlu.

Can Azerbaycan notlarımız bitmedi... Yarın devam.