Kurultay var, kurultay var... Kurultaydan kurultaya fark var.

Kurultay var, 19 gün sürer... 7'nci kurultay... 17 Kasım 1947.

Bir de, Artema musluk misali kurultay var... Aç-kapa... Dostlar alışverişte görsün.

Yarın... CHP Kurultayı toplanacak.

Başkanlık Divanı seçimi... Genel Başkan seçimi... Parti Meclisi seçimi... Oldu, bitti, nokta.

Sahi... Böyle kurultayda ülkenin, partinin hangi sorunları konuşulacak?

***

DEMİREL DEMİŞTİ Kİ...



Süleyman Demirel, bana, "CHP'nin ölüsü bile yüzde 28 oy alır" demişti... Yazmıştım.

Ama... O eskidendi.

O zaman CHP, CHP idi.

Şimdi ise... Y-CHP.

Ve... Öyle bir Y-CHP ki...

2015 seçimleri... Aldığı oy yüzde 25.32... Ülkenin 53 ilinde ise oyu daha da aşağıda.

2018... Ülke ortalaması 22.63... Tam 50 ilde, bu ortalamanın altında.

2023... Oy 25.35. Ve... 49 ilde, partinin oyu daha geride.

Evet... Rahmetli Demirel, "CHP'nin ölüsü bile yüzde 28'i alır" demişti... Ama...

Tablo ortada... Dirisi bile o oyu alamıyor.

***

BAGAJ... ÇOK AĞIR



Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi bagajı çok ağır.

Yenilgi, yenilgi, yenilgi... Sürekli yenilgi.

Kılıçdaroğlu bu yüklü bagajla mı, yarın delegelere... Tabana... CHP'ye oy atanlara güven verecek?

Geçiniz.

***

DERİN ÇATLAK



Kurultay, 1370 delege ile toplanacak.

Her 7 delegeden biri... İstanbul'dan.

İstanbul... Biliyorsunuz... Değişim... Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu yanlısı.

Fakat... Ankara, İzmir, "Kılıçdaroğlu" diyor.

Al sana bölünme... Karpuz gibi.

***

HALININ ALTI



Manisa'dan Edirne'ye... Bolu'dan Muş'a... Denizli'den Çankırı'ya... Düzce'den Sakarya'ya... Pek çok ilde delege... "Değişim... Mevcut yönetim gitsin" diyorsa...

Ortada ciddi bir sorun var demektir.

CHP... Senelerdir, sorunları, halının altına süpürüyor.

Ama... Nereye kadar?

***

ÇIKMAZ SOKAK



Eğer... Bir siyasi partide... Parti içi iktidar mücadelesi, iktidar olma hırs ve iddiasının önüne geçmişse...

Parti... Çıkmaz sokağa girmiş demektir.

***

2 KERE 2



Kemal Kılıçdaroğlu... Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı... 19 Ekim 2023:

"Partiyi kim televizyonlarda tartışma konusu yaparsa onu partiden ayıracağız."

Yarın... Sandıktan yine... Yeniden Kılıçdaroğlu da çıksa... Özgür Özel de çıksa... Parti tartışma konusu olmaya devam edecek.

Televizyonda... Kamuoyunda... Her yerde.

2 kere 2'nin 4 ettiği kadar kesin.

***

ASPİRİN TEDAVİSİ



Cumhuriyet Halk Partisi ile toplumsal dinamikler arasında büyük bir mesafe... Makas açılması var.

CHP yönetimi, aspirin tedavisi ile sorunun çözüleceğini sanıyor.

Ya da... Trol fırtınasıyla... Linciyle sorunun üstünün örtüleceğini umuyor.

Olmaz... Çok zor... Ameliyatlık hastanın aspirin ile ayağa kalktığı nerede görülmüş?

***

ECEVİT'TEN... Y-CHP'YE... SEYİR DEFTERİ



Bülent Ecevit'in... "Ne yoksulluk ne baskı, ne ezilen ne ezen, insanca, hakça bir düzen" diye haykırdığı yılları anımsıyoruz.

1973 seçimlerini.

Sonra 1977'yi.

CHP'nin sandıktan birinci parti çıktığı dönemleri.

Dağa taşa, "Karaoğlan" yazılan günleri.

Ecevit... "Engelleri halkla aşacağız" diyerek, CHP'yi yukarılara taşımıştı.

Gerçekten... Arkasında halk vardı. Kentlisiyle, köylüsüyle.

Y-CHP ise... Halka değil... ABD'ye... Avrupa'ya... The Times'a... BBC News'e... FETÖ'ye... The Economist'e... PKK'ya... Der Spiegel'e... The Guardian'a... Financial Times'a... The Washington Post'a... Çakma anketlere... Trol taburlarına güvendi, bel bağladı.

Halk da... Düşündü taşındı... Doluya koydu almadı, boşa koydu dolmadı... Ve sandığa gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi.

Olay... Bu kadar basit.

***

MANZARA



Seçimden sonra geçen aylara... Yaşananlara... Yönetim katında söylenenlere bakıyoruz da...

CHP'de... Ciddi bir özeleştiri... Biz nerede yanlış yaptık araştırması yok.

Kendini güncellemek gibi bir arzu/ kaygı hiç yok.

Görünen manzara şu:

Herkes... Mevcut durumdan, koltuğundan memnun.

***

DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN



Siyasette... Şeffaflık esastır.

Parti içinde... Ve ittifaklarda... Karşılıklı güven esastır.

6'lı Masa olayını biliyorsunuz... Şeffaflık hak getire.

Kemal Kılıçdaroğlu... Ümit Özdağ ile MİT... İçişleri pazarlığı yapıyor... Masadakilerin haberi yok.

Ortakların birbirlerine güveni sıfır.

Ya CHP'nin içine ne demeli?

Kim, kime güveniyor? Kim, kimin kuyusunu kazıyor? Kim, kimin arkasından iş çeviriyor? Belli değil.

Durum böyle olunca... Kurultay olsa ne yazar, olmasa ne yazar?

Maksat... Dostlar alışverişte görsün.

***

ÖLÜ TOPRAĞI



Araç hasarlı... Şoför yorgun... Motor yağ yakıyor... Yol uzun.

CHP... Su kaynatıyor... Yokuşta zorlanıyor.

Bunu herkes görüyor... Partinin A takımı da, B takımı da... Yedekleri bile.

Ama... Partinin üzerine öyle bir ölü toprağı serpilmiş ki...

Kimse kılını kıpırdatmak istemiyor.

***

UZUN LAFIN KISASI



Kurultay yarın toplanır... Pazar günü sona erer.

Pazartesi... Parti içi çekişme, mücadele, kavga, gürültü devam eder.

CHP bu... DNA'sında, kimyasında, genlerinde var.

Böyle gelmiş, böyle gider.