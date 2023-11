Ahiler şehri... Kültür şehri... Âşıklar şehri... Herkes işinde gücünde... Kavga gürültü, ev sahibi/kiracı çekişmesi yok.

Hacı Bektaş Veli, Kırşehirli.

Yunus Emre'nin türbesi... Kırşehir'de... Yunus Emre Milli Parkı içinde.







Âşık Paşa... Türkçülüğün öncülerinden... Kırşehir doğumlu... 1272.

Nereye baksanız türbeler... Tarihi eserler.

Neşet Ertaş'ın... Babası Muharrem Usta'nın Kırşehirli olduğunu söylemeye gerek yok.

Kırşehir... Müze gibi bir şehir.

***

VEFAKÂRLIK ÖRNEĞİ



Kırşehir'i anlatmak için bir örnek olaydan söz edelim yeter... Fazla söze gerek yok.

Asrın depremi... 13 bin depremzede Kırşehir'e geldi.

Almanya'da yaşayan bir Kırşehirli... Vali Hüdayar Mete Buhara'yı aradı:







"Kırşehir'de 3 evim var... Boş... 3'üne de depremzedeler yerleşsinler."

Yaz tatili... Ev sahibi gurbetçi, Kırşehir'e geldi.

Evinde yaşayan depremzedelere, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti... Evden çıkmamalarını istedi.

"Sayın Valim... Onlar rahatsız olmasınlar... Ben akrabalarımda kalırım" dedi.

İşte Kırşehir... İşte Kırşehirli bu.

***

İSRAİL ÖFKESİ



Kayseri nasıl öfkeli ve tepkiliyse... Komşusu Kırşehir de öyle.







İsrail'e tepki... Çocukların öldürülmesine tepki... Sessiz ve seyirci Batı dünyasına tepki.

Gece tepki... Gündüz tepki.







Basın açıklamaları... Yürüyüşler... Dualar.

Vali Hüdayar Mete Buhara ile şehirde dolaştık... Esnafın arasına girdik... Gördük ki... Herkes, İsrail'e ateş püskürüyor. Öfke, giderek tavan yapıyor.

***

AHİLİK... HAYAT TARZI



Ahilik... Esnaf dayanışması.

Ahilik... Kırşehir'in ana felsefesi... Hayat tarzı.

İşyeri tabelaları... Okul isimleri... Şehrin her yeri Ahi.







Ahi Evran Üniversitesi... Ahi Eczanesi... Ahi Evran Külliyesi... Ahi Çarşısı... Ahi Stadyumu... Ahi Evran İlkokulu... Ahi Mahallesi... Ahi Taksi... Ahi Sokağı... Ahi Evran Gençlik Merkezi... Say say bitmiyor.

Ahilikte esas... Dürüstlük... Kanaat etmek... İyi ahlak.

Çarşıda... Herkes kanaatkâr.

Fiyat etiketleri uçmuyor.

Kime "hatır" sorsak... "İşler nasıl?" desek... Yanıtlar fotokopi gibi:

"Çok şükür."

***

PRENSİPLER



Ahiliğin temel prensipleri... Olmazsa olmazları... Ortak değerleri.

Ahiliğin Anayasası...

İşyerlerinde asılı... Duvarlarda yazılı... Sokaktaki çocuğa sor, saymaya başlar.

Sözünü bil ve sözünde dur.

Anaya ve ataya saygıda kusur etme.

İyi huylu, güzel ahlaklı ol, yalan söyleme.

İyilik yapıyorsan karşılık bekleme.

Ticarette dürüstlük ilken olsun... Müşterini aldatma.

Ahiliğin ana ilkeleri keşke bütün yurda yayılsa... Kurumlaşsa.

***

TARİHE YOLCULUK



Vali Hüdayar Mete Buhara, "Müzeye gidelim" dedi... Ahilik Müzesi... Kırşehir'e yolunuz düşerse görmelisiniz... Tarihte bir gezinti... Eğitici... Öğretici.

Sonra... Ahi Evran Zanaatkârlar Çarşısı'nı gezdik... 32 işyeri.

Antikacı var... Binlerce eşya... Aklınıza ne gelirse.

Bir başka dükkâna girdik... Plaklar... Yeşilçam afişleri... Şalvarbank-Sadri Alışık... Aşkı Ben Mi Yarattım-Orhan Gencebay/ Müjde Ar... Zübük-Kemal Sunal... Adını Anmayacağım-Hülya Koçyiğit/Cüneyt Arkın.







Yüzlerce afiş... Yüzlerce plak.

Vali Buhara ile birlikte oturduk, çay içtik... Bizi görüp de gelenleri dinledik.

Kırşehirli... Devlete millete dua ediyor.

Dirlik, düzenlik, huzur istiyor.

Sosyal medya, dedikoduyla.

Siyaset konuşuluyor... Fakat kırıp dökmeden... Ses yükseltmeden.

***

SİYASİ HAVA ISINIYOR



Siyaset... Yerel seçim... Hava giderek ısınıyor.

CHP'nin yerleşik bir tabanı var... 14 Mayıs'ta aldığı oy yüzde 29.2... Türkiye ortalamasının üzerinde.

Ama... İyi Parti desteği olmadan, CHP'nin yol alması imkânsız.

AK Parti'nin oyu da Türkiye ortalamasının üzerinde... Yüzde 38.8.

28 Mayıs... Cumhurbaşkanlığı... İkinci tur... Erdoğan yüzde 57.3.

Yerel seçim için Mikail Aslan adı konuşuluyor... AK Partili... Eski milletvekili.

***

PEKMEZ



Kırşehir'e gelip de... Pekmez almadan gideni görmedik.

Pekmezi meşhur... Marka... Alıcısı çok.







Ve bir de ceviz... Kaman cevizi.

Unutmadan... Pekmez çikolatası bile var... İlk kez gördük... Alıcısı çok.

***

KANAATKÂR İNSANLAR



Şeker pancarı... Yağlık ayçiçeği... Mercimek... Nohut... Arpa... Buğday.

Ve büyükbaş hayvancılık... 50 bin hayvanı olan işletme bile var.

Et, İstanbul'a gidiyor.







Mazot, gübre, elektrik pahalı... Fiyatlara rağmen kırsal kesim hâlinden memnun.

Milletin gözü yukarılarda... Yüksek kazançta değil.

Dedik ya... Kırşehirli kanaatkâr... Şükür biliyor.

***

İSKENDERUN'A HEDİYE



Asrın depreminde... Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İskenderun'da koordinatördü.

2.5 ay orada kaldı... Araçta, çadırda, okul yurdunda kaldı.

Kırşehir... Deprem bölgesine bin TIR yardım malzemesi gönderen komşusu Kayseri gibi zengin değil.







Ama... Ellerinden geleni yapmışlar... Yiyecek... İçecek... Giyecek... Jeneratör... Çocuk maması... İlaç.

İskenderun'da... Konteyner çarşı... Ahi Evran Sanayi Sitesi.

Kardeş Kırşehir'in hediyesi.

***

GURBETÇİ EKONOMİSİ



Kırşehir... Çok göç verdi... Ankara'da, Kırşehir nüfusuna kayıtlı 217 bin kişi yaşadığını biliyor muydunuz?

Kırşehir'in nüfusu... İlçeleri ve köyleri ile birlikte... 246 bin.

Bir de yurtdışındaki Kırşehirliler var... Çoğu Almanya'da.

Ankara'daki... Avrupa'daki hemşeriler, Kırşehir ile bağlarını koparmamışlar.

Geliyorlar... Gelişleri, şehir ekonomisine önemli katkı.

Son yıllarda... Pandemi... Deprem korkusu... Geri dönüş başlamış.

Temiz hava... Doğa ile iç içe yaşam... Her şey organik... Ve ucuz.

***

HUZURUN ADRESİ



Park... O kadar çok ki... Evcil hayvanların bile parkı var.

Nüfusa oranla park sayısı oldukça yüksek.

Ve... Kırşehir'de akşam... Saatler ilerliyor.

Caddeler, sokaklar sakin... Kimse kimseyi rahatsız etmiyor.

Kırşehir... Türkiye'nin en sakin, en huzurlu köşelerinden.

Kendisini Anadolu'nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına adamış Ahi Evran'ın memleketinde dolu dolu bir gün geçirdik.

Ayrılmadan... Neşet Ertaş Müzesi'ne... Elbette uğradık.