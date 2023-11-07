Turan Güneş... CHP'nin unutulmaz ve iz bırakan isimlerinden... Kıbrıs Barış Harekâtı döneminin Dışişleri Bakanı.

Prof. Güneş'in bir sözü var... Kulaklara küpe olacak bir söz:

"Bizde muhalefet yapıcı ve yıkıcı olarak ikiye ayrılır... Doğruya doğru diyen muhalefet yapıcıdır, her şeye eğri diyen muhalefet yıkıcıdır."

Prof. Dr. Hurşit Güneş'ten rica etsek...

Babasının yazılarının yer aldığı... İçinde yukarıdaki sözlerin de bulunduğu Türk Demokrasisinin Analizi kitabını, CHP'nin yeni yönetim kadrosuna gönderebilir mi?

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KULAKLARA KÜPE



Siyaset ve muhalefet üzerine kısa bir atölye çalışması... Yakın tarihten bir örnek:

"Bu hükümet, dünyanın en iyi işini de yapsa bizim hükümeti alkışlayacak hâlimiz yok."

Bir diğer örnek:

"Otomobil yapacağız diyorlardı... Hani nerede? Milleti kandırıyorlar."

Ve... Bir örnek daha:

"Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor."

Yukarıdaki sözlerin sahiplerini tanıyorsunuz... Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları.

CHP... Böyle muhalefet yapa yapa seçim üstüne seçim kaybetti.

Kılıçdaroğlu, "Karşıyım karşı, her şeye karşı" siyasetiyle genel başkanlıktan oldu.

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TURAN HOCA RAHMET İSTEDİ



Yaşanmış bir olay... Bir CHP klasiği.

Prof. Turan Güneş, Anadolu'da bir köye gider... Gariban bir köy kahvesine girer.

Kahveci hemen bir kahve yapar, getirir.

Ama... Fincanın kulbu yoktur.

- Kusura kalma beyim... Yenisini almaya gücümüz yetmedi...

- Önemli değil... Üzülme... Bunu hemen bizim partiye gönder... Mutlaka bir kulp takarlar.

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'YENİLENİRİK'



Azerbaycan'dayız... Bakü'de... Türk mağaza ve lokantalarının da bulunduğu büyük bir AVM'deki yazı dikkatimizi çekti.







"Yenilenirik."

Arkadaşlardan biri "Keşke" diyerek espri yaptı:

"Bu yazı, cumartesi günü CHP'nin kurultay salonuna asılsaydı."

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DEĞER MİYDİ?



Yabancı bir devlet adamının sözü... Süleyman Demirel'den duymuştuk:

"Halkın sevgisi taze meyveye benzer... Hemen yemek gerekir... Fazla bekletilirse çürür."







Kemal Kılıçdaroğlu, meyveyi çürüttü. Cumhurbaşkanlığı seçimi... İkinci tur... 28 Mayıs... Kılıçdaroğlu, o gece istifa etmeliydi.

"Bu-ra-da-yım" diye, masaya yumruğunu vurmamalıydı. Koltukta 5 ay daha oturdu da ne oldu?

Delegenin iradesini beklemeden... Kendi iradesiyle çekilmeliydi.

Ama... Hırs, aklın önüne geçmeye görsün...

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GÜNÜN SORUSU



Cumartesi... Kurultay devam ederken televizyonlar canlı yayında... Salondan görüntüler... Söyleşiler.

TV kanalları arasında sörf yaparken... Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın sözlerini duyduk.

Soruyordu:







"Partimizde, hangi ilde kimin akrabası, hangi ilde kimin danışmanı milletvekili yapıldı?"

Demek ki... CHP'de neler olmuş neler?

Veli Ağbaba'dan rica etsek... Sorusunun yanıtını söyleyiverse de, millet neler olduğunu öğrense.

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VEFA... İSTANBUL'DA BİR SEMT ADI



Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda vefadan... Vefasızlıktan söz ederken...

Güftesi Zeki Müren'e, bestesi Selmi Andak'a ait olan şarkıyı anımsadık:

"Gün ışığında yola koyuldum,

Elimde kandil, gözümde mendil,

Vefa arıyorum, dost arıyorum."

Ah Kemal Bey, ah! Siyaset ile vefa kardeştir... Ama... Düşman kardeş.

Yassıada'da... Kimi arkadaşları, Menderes'e ihanet etmediler mi?

Demirel Hamzakoy'a, Zincirbozan'a sürülürken, kapısının önünde kaç kişi vardı?

Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı'na aday olunca, partisinin içinden rakip çıkmadı mı?

Yakın tarihi yazmaya gerek yok... Recep Tayyip Erdoğan'a çelme takmak isteyen eski arkadaşları... Herkes biliyor.

Evet... Ah Kemal Bey, ah!

Siyaset işte böyle bir şeydir.

28 Mayıs öncesi, size gaz verenler... Anketçiler... Televizyoncular... Yazarlar şimdi neredeler? Kurultay öncesi sizi yere göğe koyamayan kimi dostlarınız da şimdi oradalar.

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ÖZGÜR ÖZEL'İN YOL HARİTASI



Pazar, pazartesi, salı... Herkesin konuştuğu konu... Özgür Özel'in yol haritası... Kimlerle ve nasıl siyaset yapacağı...

Şehirlinin biri, köy yolunda yürüyormuş... Hedefi ilerideki bir köy. Tarlasında çalışan bir köylü görmüş... Sormuş:

- Dayı... Köye varmam ne kadar zaman alır?

Köylü yanıt vermemiş... Adam üstelemiş:

- Dayı... Sorumu duymadın mı?







Yine yanıt yok.

Şehirli... "Köylü galiba sağır" diye düşünmüş... Yoluna devam etmiş. Ve... Bir süre gittikten sonra... Köylü arkasından seslenmiş:

- Bey, bey! İki saatte gidersin.

- Dayı, sağol... Neden daha önce söylemedin?

- Beyim... Yürüyüşünü görmek için bekledim.

Köylünün dediği gibi... Biraz bekleyeceğiz... Ve Özgür Özel'in yürüyüşünü, yol arkadaşlarını, izleyeceği siyaseti gözleyeceğiz.

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BÜYÜK YANILGI



Kurultayda... CHP'nin kendi köklerinden uzaklaşması... Muhafazakâr ve milliyetçi sulara yelken açması çok eleştirildi...

Evet... Kılıçdaroğlu, kimi gün yanına eski AK Partili danışman aldı... Kimi gün, "Gerçek ülkücü benim" diyerek bozkurt işareti yaptı.

Ve bu siyasetle oy alacağını, cumhurbaşkanı seçileceğini sandı.

Ama... Büyük yanılgı.

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ÖNEMLİ FIRSAT



Demokrasi, tek kanatlı kuş değildir.

Sağlıklı bir demokrasi için ciddi, tutarlı, milletin değerleriyle barışık bir sosyal demokrat parti de olacaktır.







Yerli ve milli, eleştirinin yanı sıra siyaset de üreten, iktidara yol gösteren bir ana muhalefet... Efsanevi siyaset ve devlet adamı Prof. Turan Güneş'in söylemiyle, "Doğruya doğru, eğriye eğri" diyen bir ana muhalefet... Türkiye'nin önemli ihtiyacıdır.

100 yaşındaki CHP, Özgür Özel ile önemli bir fırsat yakaladı.

Dileğimiz... CHP'nin bu fırsatı değerlendirmesi.