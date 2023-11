BAKÜ

Karabağ Zaferi'nin 3. yıldönümü kutlu olsun. Kafkaslar... Hazar Denizi... Ve... "Odlar diyarı" yani "Ateşler ülkesi Azerbaycan..." Yabancılık çekmeyeceğiniz bir coğrafya.







Havaalanı... Olimpiyat Stadı... Yollar... Merkez Bankası binası... Hazar Eğitim Merkezi... Alev Kuleleri... Ödüllü bir mimari eser; Haydar Aliyev Merkezi... Ve daha fazlası... Hepsi de Türk müteahhitlerinin eserleri. Çarşılar... AVM'ler... Yine bizim mağazalar.

Altınyıldız... Karaca... Süvari... Arzum... Derimod... Yataş... Yatsan.

***

SANKİ... TÜRKİYE



Cumhuriyetimizin 100. yıl sergisi.

Atatürk filmi.

Kısa film festivali.







Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle açılan Uzun Hasan/ Akkoyunlu Devleti'nin Hükümdarı sergisi.

Cumartesi günü başlayacak kitap fuarı.







21 Aralık... Konya Büyükşehir Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliği... Mevlana haftası.

Sanki... Türkiye'de gibisiniz.

Hediyelik eşya dükkânına giriyorsunuz... Ay yıldızlı rozetimiz ile Azerbaycan bayrağı rozeti yan yana... İkisinin de alıcısı çok.

***

GERÇEKTEN 'CAN'



Türkiye'de tıp okumak... Ya da mühendislik. Azerbaycan'da bir statü. Ayrıcalık.

Devletin değişik kuruluşlarında, Türkiye'den mezun bürokrat çok.







Yaz tatilini Türkiye'de geçiren... Türkiye'de evi olan... Çocuğunu Türkiye'de okutmak isteyen de çok.

Sovyetler Birliği döneminde geldik... Sonra defalarca geldik... Ve bu gelişimizde şuna inandık ki... Türkiye hapşırsa Azerbaycan'ın ateşi/ nabzı yükseliyor... Azerbaycan karalar bağlıyor.

***

TOGG BAKÜ'DE



Türkiye'nin gururu... Togg... Banttan çıkan ilk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'da.

Ya ikinci araç? Kimde? Bildiniz... Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'de... 4 Nisan'dan bu yana.

***

SLOGAN



Türkiye Büyük Millet Meclisi... 6 Mayıs 1997... Kürsüde Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev:

"Türkiye ile Azerbaycan... Bir millet, iki devlet."

Bu söz ilk kez söylenmişti... Tuttu... Ve iki ülkede de slogan oldu.

Bakü'de... Takside, lokantada, bürokraside, sergide... Herkesin dilinde.

***

'KARDEŞ KÖMEĞİ'



Asrın depremi... Yardıma ilk koşan ülke... Elbette Azerbaycan.

Kardeş Kömeği (yardımlaşma) Platformu... 453 konteyner barınma merkezi kurdu... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde.

Yatak... Yorgan... Buzdolabı... Klima... Halı... Mutfak eşyası... Her şey düşünüldü.

Konteyner kentin 39 sokağına...

Ermenistan ile çatışmalarda şehit olanların ve yaşadıkları şehirlerin isimleri verildi:

Memmedov Murad... Ahmedov Elbrus... Mübariz İbrahimov...

Hocalı... Laçin... Şuşa... Karabağ... Berde... Fuzuli... Ağdam... Terter... Ve daha pek çok isim.

***

DİKKAT DİKKAT



Duvarda... "Azerbaycan-Türkiye... İki dövlet, bir halgdır" yazısını okuyunca...

Mağaza vitrininde... 28 Nisan gecesinin fotoğraflarını görünce... (Erdoğan'ın kazanması üzerine halk sokakta.)

Ve duvar fotoğrafları... Vitrin fotoğrafları çekmeye başlayınca... Mağazanın sahibi olan Bakülü dedi ki:

- İyi ki Erdoğan yine kazandı... Yoksa Batı'nın karşısında yalnız kalırdık.







Dikkat dikkat!

Özellikle de muhalefete sesleniyoruz... Sayın Özgür Özel... Sayın Meral Akşener... Aman dikkat!

Azerbaycan'da böyle bir algı var.

Muhalefetin, Azeri gardaşlarımızı ihmal ettiği anlaşılıyor.

Demirel'in, Özal'ın, Erbakan'ın, Türkeş'in, Ecevit'in, Bahçeli'nin, Erdoğan'ın sıcak baktığı Azerbaycan'dan biraz uzak kalmışsınız.

***

DERİN TARİHTEN BİR SAYFA



Başbakan Demirel bir gün, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ali Naci Tuncer'i çağırdı:

- Yarın sabah benim uçağıma (ATA uçağı) bineceksin... Kars'a gideceksin... Ama giderken de dönerken de VIP'ten geçmeyeceksin... Oldukça gizli hareket edeceksin... Orada Haydar Aliyev ile buluşacaksın... Onu alıp bana getireceksin.

- Efendim... Haydar Aliyev kim?

- Nahçıvan Yüksek Meclis Başkanı.

Hikâye uzun... Ayrıntıları devletin arşivlerinde.

Demirel, o tarihte, yakın çevresine şöyle demişti:

Azerbaycan... Bizim için Türk dünyasına açılan pencere.

Aliyev'i çok eskiden tanırım... Birinci kâtipliğinden.

Azerbaycan'da seçim var... Seçimi Ebufeyz Elçibey kazanır... Dostumuzdur... Kültürlüdür... Fakat... Bir süre sonra Azerbaycan'ın başına Haydar Aliyev geçer.

Türk dünyasına açılmak için ilişkileri çok iyi götürmeliyiz... Yarını düşünmeliyiz.

Derin devlet operasyonu... Aliyev, Kars'ta... Hangardan geçirilerek ATA uçağına bindirilip gizlice Ankara'ya getirildi... Başbakan'la... MİT ve Genelkurmay yetkilileriyle... Cumhurbaşkanı Özal ile görüştü...

Sonra... Yine gizlice Kars'a götürüldü... Oradan Iğdır'a... Ve sınırdan geçirilip Nahçıvan'a gönderildi.

***

ATASÖZÜ



Azerbaycan'da Rus izleri... Olmaz olur mu? Elbette var.

Rusça konuşan... Rus TV kanalları... Rus yemekleri... Rus kültüründen esintiler... Çok.

Bazı Azeri atasözlerinde bile Ruslardan söz edilir... Örneğin:

"Bir Azeri kızı al, evin pak eyliye... Bir Rus kızı al gönlün hoş eyliye."

***

SEVİNDİK



Biliyorduk da... Bu kadarını bilmiyorduk... Azerbaycan'daki Türk firması sayısının 2 bin 500'ün üzerinde olduğunu... Biliyor musunuz?

Elbette sevindik.