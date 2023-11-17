Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek... Kariyer peşinde koşmasaymış...

Hayatında... Finans... Ekonomi... Yüksek lisans... Devlet hizmeti... Milletvekilliği... Bakanlık bulunmasaymış...

Çok iyi futbolcu olurmuş.

Futbolu bırakınca... Teknik direktörlük yaparmış.

Bunları... Biz söylemiyoruz.

Midyat ve köylerinin... Yaşlıları söylüyorlar.

Söylemekle de kalmıyorlar... Futbolcu Mehmet Şimşek'in fotoğraflarını gösteriyorlar.

***



Mardinli doğdu, Batmanlı oldu



Mehmet Şimşek, Batmanlı... Fakat... İşin aslı farklı.

Şimşek ailesi, Batmanlı olmaya Batmanlı da... Sonradan olma Batmanlı.

Hikâye uzun... Özetleyelim:

Mehmet Şimşek'in ailesi Gercüş'ün Arıca köyünden... Eski adı Kefre.

Gercüş... Mardin'e bağlıydı.

Siirt'in ilçesi Batman, 1990'da il olunca... Gercüş de Batman'a bağlandı.

Bağlandı bağlanmasına... Fakat... Gercüş de... Arıca köyü de, Midyat'a daha yakın.

Gercüşlü de... Arıca köylüsü de... Alışverişini Batman'dan yapmaz... Batman uzak gelir... Midyat'tan alışveriş daha kolay.

Bu durumda... Bakan Mehmet Şimşek nereli?

Mardinli... "Bizim hemşerimiz" diyor.

Batmanlı itiraz ediyor... "Bizim nüfusumuza kayıtlı... Bizim hemşerimiz."

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Kişisel taleplere kapalı



Hacı Ekrem Şimşek... 69 yaşında... İnşaat mühendisi... Midyat'ta oturuyor.

Bakan Mehmet Şimşek'in ağabeyi.

Hacı Ekrem Bey, bölgenin sevilen, sayılan, sözü dinlenen, hayırsever bir ismi.

Geleni gideni, arayıp soranı çok.







Devlette işi olan... Tayin, terfi, nakil... Banka... Kredi... Ve benzeri konularda dert anlatan... "Benim problemimi Bakan Bey'e söyle" diye, Hacı Ekrem Bey'in kapısını çalan da çok mu çok.

Ağabey Şimşek'in yanıtına gelince... Aynen şöyle:

Kardeşim Bakan olunca dedi ki... 'Kimse kişisel konusu, sorunu, işi için bana gelmesin.'

Yine dedi ki... 'Faiz... Kredi... Tayin... İş konularında, akrabam da olsa, kimseyi dinlemem.'

Bayramda beraberdik... Yine aynı şeyleri söyledi... 'İş isteyen KPS sınavına girsin... Kimse iş beğenmemezlik etmesin... Çalışmak isteyene her yerde iş var.'

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Aile



Şimşek ailesi... 13 kardeş... 5 kız, 8 erkek... En küçükleri Mehmet Şimşek.

Allah, rahmet eylesin, ölenler olmuş... Bakan Mehmet Şimşek'in, "4 ağabeyi ile 2 ablası hayatta."

Ağabeyler... Ekrem Bey... Ve emekli öğretmenler Nazmi, Ahmet, Selahattin Şimşek.

Ablalardan Rabia Hanım... Suriye'den evli... Suriye'de yaşıyor.

Diğer abla... Gülbiya Kurnaz... Midyat'ta.

Aile üzerine sohbet devam ederken... Hacı Ekrem Şimşek, "Not almayı bırakın" dedi:

- Çayınız soğudu... Yenisini getireyim, çayınızı için... Sizin için mevsim meyveleri topladım... Elma, nar, mandalina...

Yemezseniz gücenirim.

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"Adam olacak çocuk"



Veysi Şahin... Midyat Belediye Başkanı... Sohbetimizde vardı.

Söz, Bakan Mehmet Şimşek'in, çocukluk yıllarından açıldı.

Ağabey Ekrem Şimşek, Mehmet Şimşek'in çocukluk... İlkokul fotoğrafını verdi... Ve dedi ki:







Çocukken... Koyun otlatırken... Kitap okurdu... Okumayı çok sever.

Kayaların üzerine yazılar yazardı... Köye gidelim, size göstereyim.

Halim/selim bir çocuktu... Kimseyle kavga etmezdi... Dedim ya çok çalışırdı... Gündüz gece.

İlkokul... Sonra Batman İmam Hatip Ortaokulu... Ardından Gercüş Lisesi... Ankara Üniversitesi SBF... TÜBİTAK bursuyla yurtdışı... Çalışmaktan hiç yılmadı... Hala çalışıyor.

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Kürsüye alışkın



Mehmet Şimşek lise öğrencisi. 29 Ekim 1982...

Cumhuriyet Bayramı.







Kalabalık... Bir öğrenci kürsüye çıkacak... Mikrofondan şiir okuyacak.

O öğrenci kim? Bildiniz... Okulun en çalışkan öğrencisi... Mehmet Şimşek.

"Fotoğrafı var mı?" diye sorduk... Hacı Ekrem Şimşek, "Var" dedi... Verdi... Teşekkürler.

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Forvet



Mehmet Şimşek... Futbol oynarken... Kaleci miydi? Forvet mi?

Hacı Ekrem Şimşek, "Forvet oyuncusuydu" dedi:







- Gercüş Lisesi futbol takımının gözde oyuncusuydu... Mardin'de, turnuvalara katıldı... Bugün bile fırsat bulsun, hemen futbol oynamaya başlar.

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Komple sporcu



Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, "Bakanımızın atletizm geçmişi de var" diye konuşunca...

Hacı Ekrem Şimşek'e sorduk:

- Kaç metre koşardı? İyi koşar mıydı?

- Sporu çok sever... İyi tenis oynar... Gençken, Mardin'de atletizm müsabakasında koştu... Derece yaptı.

Ekrem Şimşek, gülerek devam etti:

- Şimdi de koşuyor ya... Devlet hizmetinde koşuyor... Arkasında büyük bir destek var... Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği.

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İsrail'e tepki



Çaylar tazelendi... Sohbet derinleşti... Söz Filistin'de yaşananlara... Bombalı saldırılarda can veren bebeklere geldi.

Hacı Ekrem Şimşek... Gözleri yaşardı... Dedi ki:

Vahşettir... Dünyada eşi görülmemiş bir vahşet.

Sessiz kalanlar... Amerika... Avrupa... İsrail kadar suçlular... Sorumlular.

Hepimiz sorumluyuz... İnsanlık sorumlu... Uyuyamıyorum.

***



Veda



Güneydoğu'ya... Mardin'e... Midyat'a... Veda.

Hacı Ekrem Şimşek, "Gitme" dedi:

- Kal... Bizim köye gidelim... Koyun keseceğim... Sim çorbası... Perde pilavı... Pekmez tatlısı... Bakanın da sevdiği yemekler... Birlikte yiyelim.

Teşekkürler... Yemekle, tatlıyla pek aramız yok.

Hoşçakal Kuzey Mezopotamya.