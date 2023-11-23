KOCAELİ

TÜPRAŞ... Arçelik... Ford Otosan... Aygaz... Milangaz... İpragaz... Goodyear... Kordsa... İsuzu... Bayer... Nuh Çimento... Türk sanayisinin en büyük 500 firmasından 84'ü burada olunca...

Altına hücum misali... Tüten fabrika bacalarını gören geliyor.







Kocaeli, göç alıyor... Sanayiciler, eleman arıyor.

Sığınmacı... Suriyeli de var ama... Oldukça az.

Çarşının, pazarın, sanayicinin gündemi ekonomi.

Yazmazsak olmaz... Asrın depreminde, yardıma ilk koşan... Hayır işinde yarışan illerden biri... Kocaeli.

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YENİ NESİL BELEDİYECİLİK



Siyaset... Yaklaşan yerel seçim... Elbette konuşuluyor.

Büyükşehir Belediyesi... AK Parti'de... Tahir Büyükakın.

12 ilçe var... 11'inin belediye başkanı AK Partili.

31 Mart 2024 seçimlerinde... AK Parti, sanırız yine Tahir Büyükakın'ı aday gösterir.

Ve... Büyükakın seçimde zorlanmaz.

Zira... Her gelişimizde görüyoruz ki...

Eski vali Büyükakın, partili ayrımı gözetmiyor... Halkın içinde... Kucaklayıcı... İnsana dokunuyor.

Seçimde... Asıl yarış ilçelerde olur... Aday isimleri seçimin belirleyicisi.

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HUZUR İÇİN UYGULAMA



Gündüz/gece... Şehrin her yerinde... İlçelerde... Sürekli huzur uygulaması. Halk memnun.

Uygulamayı Veysel Tipioğlu başlatmıştı... Eski Emniyet Müdürü... 14 Mayıs'ta milletvekili seçildi.

O gittikten sonra uygulama hız kesmemiş. Uygulamanın ayaklarından biri de uyuşturucuyla mücadele.

Unutmadan...

Veysel Tipioğlu, Kocaeli'nden önce Şanlıurfa Emniyet Müdürü'ydü.

Uyuşturucuyla mücadele önceliklerinden biriydi.

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BEĞENDİK... HEM DE ÇOK



Seddar Yavuz... Kocaeli Valisi... Kaymakamlık yaptığı ilçelerde halkın içindeydi... Yılın Kaymakamı seçilmişti.

Uşak'ta, Muş'ta, Ordu'da valilik yaptı... Yine halkla iç içeydi.

Kocaeli'nde de öyle... Akşamları eşi Selda Hanım ile birlikte, çat kapı garip gurebanın... Şehit ailesinin... Öksüzün, yetimin evinde.







Hani... Ne derler? "Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider."

Vali... Kapı kapı dolaşınca... Kaymakamlar da... Vali yardımcıları da... Her hafta, 10'ar evi ziyaret ediyorlar.

Ve... Vali Seddar Yavuz'a rapor veriyorlar.

Kocaeli modeli beğenilmeyecek gibi değil.

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GÖNÜLDEN GÖNÜLE



Geçen yıl yine gelmiş, gezmiş ve bir projeden söz etmiştik... ÖNEM projesi.

Açılışı... Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele.

Kişiye özel bir proje.

Eşler de bu projenin içinde.







Vali eşi... Kaymakam eşi... Sivil toplum liderlerinin eşleri... Hâli vakti yerinde olan işadamlarının eşleri.

Her engelli için ayrı tedavi... Ayrı uygulama... Ayrı etkinlik.

Sanatla... Sporla... Eğitimle... Meslek edinmeyle ilgili 19 farklı çalışma.

Vali Seddar Yavuz'un sloganı... "Kocaeli'nde kimin, ne sorunu varsa, mutlaka bir çaresi de var."

Dileğimiz... Önerimiz... Projenin kurumsallaşması... Yaygınlaşması... Bütün yurtta.

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HAYIRSEVERLER



Türkiye'nin en büyük mutfağı Kocaeli'nde kuruluyor... İhtiyacı olanlara sıcak yemek.

Depremde... Selde... Afet yaşanan illere acil yemek servisi.

Çalışan kadınlara destek... Kadın üretiyor, satıyor.

Kırsal kesime destek... Özellikle de tıbbi aromatik bitki üreticilerine.

Özellikle gelişme bölgelerine okul veya sağlık tesisi yapılması için kampanya düzenleniyor... Öncüler... Gönüllü kadınlar... Hayırseverlerin, işinsanlarının, sanayicilerin, şehrin önde gelenlerinin kapısı çalınıyor... Para toplanıyor... Eksik kalan bölümü Büyükşehir Belediyesi tamamlıyor... Ve okul/sağlık tesisi yapılıyor.

Sorduk... Kaynak... Değirmenin suyu... Nereden?

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kaynak sorunu yok" dedi.

Zira... Sanayinin başkenti Kocaeli'nde... Sanayiciler... Ellerini taşın altına koyuyorlar. Hayırsever çok.

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KAHRAMAN İTFAİYECİLER



Bilmiyorduk... Bu gelişimizde öğrendik.

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi... Okul gibi.







Değişik il ve ilçe itfaiyelerine ders veriliyor.

Yurtdışından bile eğitim için gelen itfaiyeciler var.

Asrın depremi... Kahramanmaraş... Kocaeli'nden gelen itfaiyecilerin 82 kişiyi enkazdan canlı çıkardıklarını söyleyelim... Gerisini siz düşünün.

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KARTEPE'YE TELEFERİK



Kartepe... Bölgenin turizm merkezlerinden... Ama ulaşım kolay değil.

Çare... Teleferik... Hem de zirveye kadar.

Çalışma hızla devam ediyor.

Hedef... Bu kışa... Kayak sezonuna yetiştirmek.

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GEÇİŞ BÖLGESİ



Ankara-İstanbul arasında... Yeni bir Yüksek Hızlı Tren hattı daha.

Ankara-İstanbul arasında... Yeni bir otoyol daha.

Kocaeli, öyle hızlı gelişiyor ki... Kara ve demiryolu trafiği öylesine yoğun ki... Bu elbise... Bu bedene dar geliyor.

Sokakta... Yeni yatırım beklentileri konuşuluyor... Özellikle de ulaşım altyapısı.

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HATAY'A VEFA



Asrın depremi... Hatay'da sahra hastanesi... Konteyner hastane.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz... Depremde iki ay Koordinatör Vali olarak görev yaptı.

6 Şubat'tan hemen sonra... 576 yardım TIR'ı... 16 vagonluk yardım treni... Bin 100 personel... İstikamet deprem bölgesi.

Hatay-Defne'de... Daha depremin ilk gününde... Mobil Afet Mutfağı.

Haftalarca... 5 bin depremzedeye kahvaltı, öğle ve akşam yemeği.

Kocaeli... Deprem deneyimli... Hâlden anlıyor... Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu, deprem bölgesinde rehabilitasyon merkezi kurulması için kampanya başlattı.

Depremin üzerinden aylar geçti... Artık kalıcı konutlar yükseliyor.

Ama... Kocaeli'nin yardım eli hâlâ deprem bölgesinin üzerinde... Teşekkürler vefalı şehir.