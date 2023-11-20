Turkuvaz Medya Grubu... Yazarlar buluşması... Kahvaltı... Tarihi Çelik Palas'tayız.

Atatürk'ün... İsmet İnönü'nün... Turgut Özal'ın... Recep Tayyip Erdoğan'ın... İran Şahı Rıza Pehlevi'nin... Pakistan Cumhurbaşkanı Zülfikar Ali Butto'nun konakladığı otelde.

Bu mekânda kimler kalmadı ki?







Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan, Tansu Çiller'e kadar...

Sakıp Sabancı'dan, taçsız kral Ayhan Işık'a kadar...

Sinema dünyasının yıldızları Elizabeth Taylor'dan Audrey Hepburn'e kadar.

Kahvaltıda... Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş projelerini anlatıyor.

Onu dinlerken... Anılar anılar, bir bir gözümüzde canlanıyor.

Hangi birini anlatalım?

Dilerseniz... Adnan Menderes ile ilgili... Yakın siyasi tarihin "ayıplı bir olayını" paylaşalım.

***



Siyasette bir "Kara delik"



Cumhuriyet döneminde... Halkın, Atatürk'ten sonra en çok sevdiği devlet ve siyaset adamı Başbakan Adnan Menderes idam edildi... 17 Eylül 1961.

Ve... İdam sonrası... Menderes'in eşi Berin Hanım mahkemeye verildi. "Dava" konusu:

Eşiniz Adnan Menderes 11 Şubat 1958'de... Bursa'da... Emekli Sandığı'na ait Çelik Palas Oteli'nde konaklamıştır.

Otelde yemek yemiştir... Otelin telefonunu ve sabununu kullanmıştır.

Fakat... Otelden ayrılırken para ödememiştir.

Otelin faturası ektedir... Eşinizin borcunu faizi ile ödeyeceksiniz.

Bu olay Türk siyasi tarihinin kara deliklerinden biri.

***



"Gereği düşünüldü..."



Ankara Asliye 9. Hukuk Mahkemesi... Dava başladı.

Hâkim Mehmet Kaya... "O dönemde" Bursa'da görev yapan kamu personelini... Tanıkları çağırdı.

Tanıklar anlattılar ki:

- Evet... Menderes o tarihte Bursa'ya gelmiştir... Fakat... Çelik Palas Oteli'nde değil... Vilayet Konağı'nda kalmıştır.

Sonunda... Faturanın "sahte olduğu" anlaşıldı.

Ve... Mahkeme... "Türk milleti adına verdiği kararı" açıkladı:

- Gereği düşünüldü... Hukuk mantığına aykırı olan bu davanın reddine (1964/118 sayılı karar).....

Evet... Çelik Palas buluşmasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "yaptıklarını... Kentsel dönüşümü... Millet Bahçelerini... Raylı sistemi" anlatırken...

Biz... "Zaman tünelindeki zihinsel gezintimizde" bütün bunları düşündük.

Alinur Aktaş... Bir ara... Kulağımıza eğildi:

- Dalgınsınız... Aklınızdan neler geçiyor?

- Neler geçmiyor ki sevgili Başkan... Neler neler.

***



Bursa'da zaman



Bursa... Cihan imparatorluğu Osmanlı'nın ilk başkenti.

6 padişahın... 20 şehzadenin mezarının bulunduğu bir "kadim şehir."

Gezerken... Tarihi Koza Han'ın yanında... Osmanlı'nın yaptığı ilk camiyi... 1340'ın mirası Orhan Gazi Camisi'ni görünce... Durduk.

İşte bu cami... Ahmet Hamdi Taşpınar'ın "Bursa'da zaman" şiirinde sözünü ettiği cami

"Şadırvanı" da duruyor.

Yüzyıllara meydan okuyan ihtiyar çınarı da hala ayakta.

Camiye doğru yürüdük... Şairin sözlerini mırıldanarak:

"Bursa'da bir eski cami avlusu,

Küçük şadırvanda şakırdayan su;

Orhan zamanından kalma bir duvar...

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

Eliyor dört yana sakin bir günü."

***



Vizyon



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Bursa'yı gezdik.

"Projelerini" anlattı.

"Yaptıklarını" gösterdi.

Vizyonu... Söyledikleri... Hoşumuza gitti.







"İki konuya" kilitlenmişti:

1. Eski/tarihi Bursa'yı yaşatmak...

Ayağa kaldırmak.

2. Bursa'yı modern bir şehir yapmak... Kentsel dönüşüm... Çevreye saygı... Yeşil Bursa'yı daha ilerilere taşımak.

Bursa... Dünya şehri... Tarihin mirası... Yaşanacak yer.

Yurdun her yerinden göç almaya devam etmesi de bunun en somut göstergesi.

***



Yazmazsak olmaz



Asrın depremi... Hatay'da tarihin mirası, 752 yıllık Ulu Cami tamamen yıkıldı.

Sultan Yıldırım Beyazıt döneminden kalma eser.

İslam dünyasının beşinci büyük "mabedi."

Teşekkürler Bursa... Niçin mi?

Hatay'ın bu büyük eserini "yeniden yapacağı... Yaşatacağı" için.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş dedi ki:

- Söz verdik... Yapacağız... Bursa'nın Hatay'a hediyesi olacak... Vazifemiz.

Vefalı Bursa... Hayırsever Bursa... Sadece Hatay için değil... Sadece Ulu Cami için değil... "Deprem bölgesinin tamamı için" Bursa seferber olmuş.

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Sokak ve siyaset



Seçim... Siyaset... Sokağın sesi... Anket... Nabız nasıl atıyor?

Gezdiğimiz her yerde halkın arasına giriyoruz... Soruyoruz... Dinliyoruz.

"Meral Akşener... İYİ Parti" yerel seçimde ne yapacak?

"CHP ile kol kola gireceğini" söyleyen de çok...

Artık "CHP ile birlikte yürümeyeceğini" söyleyen de.

Gözlemimiz:

İYİ Parti... Meral Akşener... Artık ne yaparsa yapsın... "İşleri zor." "Masa... Masa da yaşananlar...

Masayı terk... Geri dönüş... Seçim sonuçları" İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in "karizmasını çizmiş."

Parti içinde yaşananlar... İstifalar... "Karizma çiziğini derinleştirmiş."

Sadece İYİ Parti değil... Masanın küçük partileri de... Gözlemimiz o ki... "Kan kaybediyorlar... Hem de hızla."

Bu saatten sonra "dikiş tutturmaları zor... Çok zor."

***



Gönüllü ordusu



Turkuvaz Medya Grubu... Bursa'da birlikte olduğumuz meslektaşlar... "Aramızda konuştuk."

Arkadaşlarımıza sorduk:

- En çok neyi beğendiniz? Neden etkilendiniz?

Gördük ki... "Mahalle Gönüllüleri" projesi herkesi etkilemiş.







Evet... Bursa'da bir "gönüllüler grubu... Sivil inisiyatif" var.

"Sokak hayvanlarına" sahip çıkıyorlar.

65 yaş üstündeki ihtiyaç sahiplerine "vefa ziyaretleri" yapıyorlar.

Ve daha pek çok sosyal sorumluluk projelerine imza at-ı yorlar.

Mahalle Gönüllüleri için, "Büyükşehir Belediyesinin arka bahçesi... Ücretsiz personeli" desek yeridir.

Bursalılar... "Gönüllü hemşerilerini" öylesine seviyor ve destekliyorlar ki... Sevindik.

***



Arkası yarın



Bursa notları... Gözlemler... Dinlediklerimiz... Bir günde bitecek gibi değil.

Yarın... Bursa'dan yazmaya devam edeceğiz.

Gelmişken... Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın köyüne... Şimdi "mahalle" oldu... Umurbey'e uğramadan olmaz.

Umurbey... Ve daha fazlası... Yarın.