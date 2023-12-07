Özgür Özel'in, ince hesabı, stratejisi, hedefi, niyeti belli... İyi Parti tabanına ve seçmenine yönelik derin sondaj.

CHP Genel Başkanı Özel, yerel seçim kampanyasında, Meral Abla'sını kırmamaya özen gösterecek... İncitici tek söz söylemeyecek.

Seçimde İyi Parti'yi rakip görmeyecek.

Ve... İyi Parti'nin kafası karışık seçmeninden oy isteyecek.

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İYİ PARTİ'NİN YUMUŞAK KARNI



Meral Akşener, Özgür Özel'in işbirliği önerisi üzerine Genel İdare Kurulu'nu topladı... Oylama yapıldı.

Sonuç... İşbirliğine hayır... 35 oy.







Ama bir de işbirliğinden yana kullanılan oylar var... Az da değil... 14 oy.

İşte İyi Parti'nin yumuşak karnı.

Partinin tavanında çatlak var.

Tavandaki çatlak ayan beyan ortadayken... Oy tabanı da kaynayan kazan misali fokurdamaz mı?

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YÜZER GEZER SEÇMEN



Geçmişten günümüze... Bir siyaset ve seçim gerçeği var:

Yüzer gezer oylar.

İyi Parti girdiği ilk milletvekili seçiminde... Hatta yerel seçimde... Bu oylardan nasiplendi... Beslendi.

İyi Parti seçmeni ideolojik... Partisiyle evli bir kesim değil.

31 Mart'ta oyunun rengini değiştirebilir... Gözlemimiz... Değiştireceği.

Özgür Özel de bunu biliyor... Görüyor.

Ve bir yandan tavana iltifat ederken... Sevgi, saygı sergilerken...

Bir yandan da... Tabana... Kafası karışık İyi Parti seçmenine, güller atmayı planlıyor.

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O UÇAKTAYDIM



Anadolujet... Ankara-Bodrum uçağı... Tamamen doluydu.

Tarih 2019... Mevsim yaz.

Uçakta... İlk sırada... Meral Akşener vardı... Yanında kurmayları.

Bazı yolcular Akşener'in yanına geldiler... Tebrik... Başarı dilekleri... "Sizi seviyoruz" sözleri.

Bu sırada... Kaptan pilot anons yaptı:

"Uçağımızda, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener de var... Kendilerine iyi yolculuklar diliyoruz."

Ve... Uçakta... Alkışlar patladı.

Pek çok yolcu... Özellikle de kadınlar... Gençler... İlk sıraya gelebilmek, Akşener'le fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturdular.

Ben de o uçaktaydım... İkinci sırada... Meral Hanım'ın arkasında.

Lider... Heyecan yaratan insandır... Partiyi kurduğunda... Girdiği ilk milletvekili seçiminde... Yerel seçimde... Akşener heyecan yaratmıştı.

Şimdi... Böyle bir heyecan yok... Güneşli günler geride kaldı... Çatıdan sular damlıyor... Yuvayı terk eden edene.

Siz günlerdir, haftalardır... Meral Hanım'ı görünce, koşanları, sarılanları, birlikte fotoğraf çektirmek için yarışanları gördünüz mü?

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TEKER KIRILINCA



Anadolu'da yaygın sözdür... "Teker kırılınca yol gösteren çok olur."

Şimdi... Meral Akşener'e yol gösteren gösterene.

Ayrıca... Dün ona övgü düzenler... Bugün neler demiyorlar neler?

Kader... Siyasetçinin kaderi... Hep böyledir.

"Acaba" diyoruz... Akşener, gece başını yastığa koyunca, gözlerinin önünden hangi film şeritleri akıyor, neleri düşünüyor, kendisine hangi soruları soruyor?

Örneğin:

Anketler yüzde 18'e kadar tırmandığını gösterirken... Altılı Masa'ya oturmam yanlıştı.

Sinirlenip masayı terk etmem... Sonra pişman olup dönmem... Yanlıştı... En az 5 puanlık... 6... 7 puanlık bir yanlış.

Devam edebiliriz... Yanlış çok.

Bu kadar çok yanlıştan sonra... Doğruyu bulabilmek... Çok zor.

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FATURA



Anket... Kamuoyu yoklaması... Geçiniz... 14 ve 28 Mayıs öncesi yapılanların çoğu... Duygusal(!) araştırmalardı.

Gerçek anket... Sandıktır... Seçim sonucudur.

CHP... İyi Parti... Masanın diğer ayakları... Seçim sonuçlarını okuyamadılar.

Okumak istemediler.

Sandığın mesajını görmezden geldiler.

Sandığa kulak verseydi, Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayı falan beklemezdi... Seçimden sonraki ilk hafta çekilirdi.

Seçim sonucuna kulak tıkamanın bedeli... Kılıçdaroğlu'nun gönderilmesi oldu.

Evet... Kendisi gitmedi... Gönderildi.

Bedel... Sadece Kemal Kılıçdaroğlu için mi? Hayır... Masadakilerin tamamının ödeyeceği fatura var... Zamanla... Teker teker.

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AKŞENER... 'ONURLU BİR ÇIKIŞ' ARIYOR



Meral Akşener, işlerin iyi gitmediğini... Rüzgârın tersten estiğini görüyor... Biliyor.

24 Haziran 2018... Milletvekili seçimleri.

İyi Parti 8 ilde iyi oy almıştı... Yüzde 15-20 bandında. Edirne yüzde 15.64... Kırklareli 16.3... Denizli 16.5... Muğla 16.5... Çanakkale 16.8... Antalya 16.9... Isparta 18.4... Burdur yüzde 19.43.

Yerel seçim... 31 Mart 2019... İyi Parti, bin 92 belediye meclisi üyesi çıkarmıştı.

Ancak... Artık... "Eski çamlar bardak oldu."

Şairin dediği misal... "Servi gibi ümitler döndü birer iğdeye..."

Akşener, ağlayıp sızlanmıyor, dik duruyor.

Pes etmiyor, seçime kimseyle ittifak/işbirliği yapmadan giriyor.







"Yıkılmadım, ayaktayım" görüntüsü vermek istiyor.

Ama... Nereye kadar?

Her şey... 31 Mart'ta, İyi Parti'nin alacağı oya bağlı.

"Belediye başkanlığı kazandı mı? Kaç başkanlık kazandı? Yoksa hiç mi kazanamadı?" sorularının yanıtlarına değil... Toplamda yüzde kaç oy alacağına bağlı.

İyi Parti... Yüzde 10 civarında oy alabilirse... Yola devam.

Ama... Aşağıya... Daha da aşağıya düşerse... Meral Akşener, "Gitmem de gitmem... Bu-ra-da-yım" diye masayı yumruklayacak bir lider değil.

Çekilmeyi "başarır".

Uzun sözün kısası:

Akşener... Yorgun savaşçı... Çalıştı, çok uğraştı... Fakat... Araba rampada... Motor çekmiyor... Yağ yakıyor.

Lider... Onurlu bir çıkış yolu arıyor.