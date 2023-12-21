Turizmin başkenti Antalya ile yükselen yıldızı Alanya arasında... Oh... Nihayet... Çok şükür... Otoyol yapılacak.

Gözün aydın, 365 bin nüfuslu, 100'e yakın 5 yıldızlı turistik tesis, 182 bin 372 yatağa sahip Alanya.







İhale tamam... Sıra, yolun yapımında.

Aman gecikmesin... Büyük ve acil ihtiyaç.

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Siyaset değil... Hizmet



Otoyol... Büyük ihtiyaç... Yıllardır... Söylemekten dilimizde tüy bitti.

Biliyoruz... Yerel seçim yaklaştı ya... "Seçim yatırımı" diyenler çıkacaktır.

Hep böyle olmadı mı?

Celal Bayar ve Adnan Menderes, Mersin Limanı'nın temelini attıklarında (3 Nisan 1954) da aynı eleştiriler yapılmıştı... Hem de muhalefetin en tepesindeki isimler tarafından.

"İçel Milletvekili... Meclis Başkanı... Refik Koraltan seçimi kazansın diye Mersin'e liman yapılıyor... Gereksiz... Kaynak israfı."

Mersin Limanı, 70 yıldır hizmette... Defalarca büyütüldü... Buna rağmen yetmiyor.

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Teşekkür



Gazete... YENİ ALANYA... Haberi, "Alanya'da otoyol sevinci" başlığıyla verdi... 18 Aralık Pazartesi:

Haberin alt başlığı ise şöyle:

"Antalya-Alanya Otoyolu'nun gerekliliğini defalarca köşesine taşıyan Alanya dostu duayen gazeteci Yavuz Donat'a teşekkür yağdı."







Alanya'nın otoyol sevici... Bizim de sevincimiz.

Teşekkürler, Yeni Alanya Gazetesi'ne.

Teşekkürler, günlerdir teşekkür yağdıran Alanyalılara.

Unutmadan... İlk telefon... Gece yarısı... Emin Müftüoğlu'ndan geldi... Bisiklet Federasyonu Başkanı... Sevinçten ağlıyordu.

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Zaman tüneli



Gazete arşivlerinde kısa bir gezinti... Hangi tarihte, neler yazdık?

4 Kasım 2012... Yazımızın başlığı, "Çile bülbülüm çile". Turistin çektiği çileyi anlattık... Çare otoyol.

18 Ekim 2013... "Ölüm yolu." Trafik kazalarını yazdık... Önerimiz: Dağın eteklerinden geçecek bir otoyol.

8 Eylül 2018... "Elbise dar geliyor." Otoyol ihtiyacını bir kez daha vurguladık.

16 Şubat 2022... "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektuplar.

Bölgedeki sivil toplum liderlerinin, turizmcilerin, kanaat önderlerinin taleplerini yazdık... İsim isim... Erdoğan'dan beklentiler aynıydı: Otoyol.

Evet... Bu yazımız bir özet.

Senelerce... O kadar çok yazdık ki...

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Kırmızı-yeşil



Alanya ile Antalya arasında... 150 kilometrelik yolda... 50'den fazla trafik lambası olduğunu... Biliyor musunuz?

Kırmızı ışık... Yeşil ışık... Dur kalk, dur kalk.

Kış mevsiminde bir dert.

Turizm sezonunda ise... Felaket... Eziyet.

Otoyol bitsin... Göreceksiniz... Bölgede patlama yaşanacak... Turizm patlaması.

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Otoyol bayramı



Alanya... 140 ülkeden, 50 bin yerleşik yabancı... 27 bini konut sahibi.

Konut sahibi yabancıların çoğu Rus, Alman, Ukraynalı, Danimarkalı.

Tabelalar... Çok dilli.

Bazı işletmelerin sahipleri yabancı... Finlandiyalı lokantacı... Hollandalı pastacı.

İran lokantası mı dediniz? Var.

Nüfusa göre en fazla inşaat ruhsatı verilen yer... Alanya.

Hızla büyüyen, kabuğuna sığmayan Alanya... "Otoyol" diye yanıp tutuşuyordu.

Şimdi... Bayram yapıyor.

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Gündem



Nüfus 365 bin... Türkiye'nin 22 ilinin nüfusundan fazla.

Sahil... 70 kilometre.

Erciyes... Sarıkamış... Uludağ... Palandöken'de kayak yapılırken... Rus, Alman, Danimarkalı, Hollandalı, Alanya'da denize giriyor.

Gündem... Bir ay önce turizmdi... Devam eden sezon... Kum, güneş, deniz.

Sonra... Yaklaşan yerel seçim konuşulmaya başlandı.

Şimdi ise... Gündem otoyol.

Herkes... Kazmanın vurulmasını, temelin atılmasını bekliyor.

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Sıra geldi terminale



Mevlüt Çavuşoğlu gibi güçlü bir siyasetçi olmasaydı... Gazipaşa-Alanya Havalimanı, sittin sene yapılamazdı.

Bürokratik kale surlarını yıkana... Direnci kırana kadar Çavuşoğlu'nun anasından emdiği süt burnundan geldi.

2023... Uçak sefer sayısı 6 bin 190.

Yolcu sayısı... 831 bin 934.

Acil ihtiyaç... Havalimanına yeni bir terminal.

Şu kadarını söyleyelim, gerisini düşünün artık:

Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali bile Gazipaşa-Alanya Havalimanı terminalinden kat kat büyük... Ve modern.

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Kamuoyu yoklaması



Otoyol inşaatı nereden başlayacak?

Antalya'dan mı, Alanya'dan mı?

Halkın beklentisi... Ağırlıklı yanıt:

"Hem Antalya'dan hem de Alanya'dan başlasın... Hatta birkaç yerde birden başlasın. Böylece kısa sürede bitsin."

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Göreceksiniz



Mersin-Antalya uzaklığı... 485 kilometre.

Bu yolu aşmak eskiden çok zordu.

Sonra... Büyük bir yatırım başladı... 34 tünel... 89 köprü/ viyadük... 228 kilometre bölünmüş yol... Kavşaklar...

İnşaatın çoğu bitti, azı kaldı.

Göreceksiniz... Yol Alanya'ya kadar bitip trafiğe açılsın... Ve ardından Alanya-Antalya otoyol bağlantısı yapılsın... Anamur da uçacak, Gazipaşa da, Alanya da.

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Bölgesel lider



Sezar'ın hakkı Sezar'a... Çavuşoğlu'nun hakkı da Çavuşoğlu'na.

Mevlüt Çavuşoğlu... Yılların siyasetçisi... Bölgenin ağabeyi... Alanya'da, Manavgat'ta, Side'de... Antalya'nın taşında, toprağında, her yerinde... İzi de var, tozu da.

Hakkını teslim edelim... Otoyol için az didinip çırpınmadı.

Ve nokta... Alanya 2024'e mutlu giriyor.