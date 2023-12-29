Asrın depremi... 50 bin 783 can kaybı... 107 bin 204 yaralı... Devletmillet dayanışması... Çadır kentler... Konteyner kentler... Kalıcı konutlar.

Depreme rağmen tüten fabrika bacaları... Üretim, istihdam, ihracat.

Hız kesmeyen yatırımlar... Gabar, Cudi ve Kato'da petrol.

Batı Karadeniz'de... Sakarya havzasında... Doğalgaz.

Yerli ve milli Togg.. Donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu.

Savunma sanayii projeleri... İHA'lar... SİHA'lar... Anka... Hürjet.

Ulaştırma... Sivas'a yüksek hızlı tren... Zigana Tüneli... Sabiha Gökçen'e ikinci pist.

Depremin hemen sonrasında... Anaların ak sütü gibi helal... Temiz... Hilesiz... İki seçim... İşleyen demokrasi.

Ve... Cumhuriyet'in 100'üncü yılı... Büyük gurur... Mutluluk.

Fakat... 2023'e veda etmek için gün sayarken... 12 ocağa düşen ateş... Vatan için, bir gül bahçesine girercesine... Şehadet şerbetini içip kara toprağa giren yiğitler, Mehmetçikler... Ana kuzuları... Şehitlerimiz.

Güle güle 2023... Keşke böyle bitmeseydi.

***



Terörün finans kaynakları



Terörü finanse edenler, sadece yabancı ülkeler değil... Sadece yasadışı kaynaklar değil... "Yasal sayılan kaynaklar" da terör örgütlerinin değirmenine su taşıyorlar.

Bunu "devlet" söylüyor:

"TC Hazine ve Maliye Bakanlığı... Mali Suçları Araştırma Kurulu."

Başlık:

Terörün Finans Kaynakları... Terörün finansmanı.

Ve kaynaklar... Madde madde:







1. Aidat ve bağışlar... Terör örgütü üyesi olmayanların desteği... Para, ilaç, araç-gereç.

2. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların kullanılması... İçlerinde, verdiği paranın terör örgütüne aktarıldığını bilmeyen de çok.

3. Örgütsel yayınlardan elde edilen gelirler.

4. Dış destekler.

5. Ticari faaliyetler.

6. Sosyal etkinlikler... Konser, şölen, sergi, gösteri.

7. Uyuşturucu kaçakçılığı.

8. Fidye alma... Adam kaçırma, korkutma, tehdit.

9. Haraç toplama... Vergi adı altında zorla para alma.

10. Sahtecilik... Sahte para... Sahte pasaport... Sahte kimlik.

11. İnsan kaçakçılığı... Yasadışı göç organizasyonu.

***



Dış destekler



Artık bilmeyen yok... Devletin üst yöneticileri de açık açık söylüyorlar. Devletin (MASAK) belgesi... "Dış destekler" maddesi... Kelimesi kelimesine:

Tarih boyunca terörizm, bazı devletlerin (iç ve uluslararası siyasetlerinin gereği olarak görülüp) doğrudan veya dolaylı olarak kullandığı ve kullanmakta oluğu bir dış politika aracı olmuştur.

Terör örgütlerinin büyümesinde dış desteğin büyük payı bulunmaktadır.

Dış desteği olmayan bir terörün faaliyetlerini sürdürmesi ve sadece iç kaynaklarla beslenme, barınma, eğitim, silah vb. ihtiyaçlarını karşılaması zordur.

***



Dost bildiklerimiz



Türkiye Büyük Millet Meclisi...

"Terörle Mücadele Yasa Tasarısı" görüşülüyor... 26 Nisan 2006.

Kürsüde... Adalet Bakanı Cemil Çiçek.

"20'den fazla ülkenin, terör örgütünün arkasında olduğunu" söylüyor.

20'den fazla ülke.

İçlerinde "Dostlarımız... Müttefiklerimiz... Stratejik ortaklarımız" var.

Amerika'sı da var, Avrupa'sı da var... Var oğlu var.

"Dün" teröre her türlü desteği veriyorlardı.

"Bugün" de vermeye devam ediyorlar.

***



Cemil Çiçek-2015



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı iken... 1 Nisan 2015'te... Cemil Çiçek... Meclis'te yüksek sesle söylemişti... Kayıtlara geçmişti:

- Hiçbir terör örgütü dış destek olmadan bir hafta yaşayamaz.







Cemil Çiçek, bu sözleri söyledikten sonra değişik ülkelere gitti.

Ve... Pek çok ülkenin büyükelçisi de Meclis'te Cemil Bey'i ziyaret etti.

Ama... Yabancılardan tek bir kişi bile... "Sayın Başkan... Ne demek istediniz?.. Hangi ülkeyi kastettiniz?" diye sormadı... Soramadı.

***



Biliyoruz



Cemil Çiçek yılların dostu... Onunla çok dolaştık... Pek çok yerde konuşmasını dinledik.

Not defterimizden... Cemil Çiçek'in bir toplantıda söylediği söz... Altını kırmızı kalemle çizmişiz:

"Benim diplomatik pasaportla, rahatça giriş çıkış yapamayacağım ülkelere, iadesi söz konusu olan terör örgütü mensuplarının nasıl kolaylıkla girip çıktıklarını biliyoruz."

Evet... Biliyoruz.

Gazeteciye, sanatçıya, sporcuya vize vermeyenleri... Fakat terör örgütü mensuplarına, kapılarını ardına kadar açan dost ve müttefiklerimizi(!) hepimiz iyi biliyoruz.

***



Adres belli



Teröristin hangi ülkeden geldiği belli.

Hangi silahı kullandığı belli.

Teröristlerin hangi ülkelerde kamplarının olduğu belli.

Hangi ülkelerin teröristlere vize... Hatta pasaport verdikleri belli.

"Dışarıdan" böylesine beslenen... Sırtı sıvazlanan terör örgütünün karşısında... Gel de çık işin içinden... Çıkabilirsen.

***



Neden



Dikkatinizi hiç çekti mi?.. Her terör olayının ardından... Ve 2023'ün son ayında 12 yiğidimiz şehit düşünce...

Devlete taş atanlar... Hatta şehidin ailesine hakarette yarışanlar... Acaba neden "terörün dışarıdaki destekçilerine" tek söz etmezler?

Sahi... Neden?

***



Nice yıllara



Güle güle 2023.

Hoş geldin 2024. Yeni yılın sağlık, huzur, barış, mutluluk içinde geçmesi dileğiyle.

Ve... Ah keşke... 2023'ün defterini kapatırken dün Ankaraİstanbul otoyolunda 10 insanımızı daha trafik canavarına kurban etmeseydik.