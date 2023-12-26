Cumartesi akşamı, Gardaş Türküler Konseri vardı... Van, Harput ve Kerkük türküleri... Yerel sanatçılar gelmişlerdi.

Şehit haberi... Şehit acısı... Van'da bütün etkinlikler iptal edildi... Konser de... Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Van Oturma Gecesi de... Otellerdeki eğlenceler de.

Van... Bölücü terörden en çok zarar gören illerden.

Gün oldu... Ferit Melen Havalimanı'ndan şehit cenazelerini memleketlerine uğurladı.







Gün oldu... Şehitlerini Van'daki Akköprü Mezarlığı'nda toprağa verdi.

Yürekler... 12 yiğidin... 12 kahraman Mehmetçiğin kaybıyla yanarken... Vanlı halk şairi... Âşık Adnan (Özkan) acısını mısralarda paylaştı:

"Dünya buna şahittir Çanakkale canımız,

Ermeni'ye Ruslara şehit vermiş Van'ımız,

Özgürlüğün simgesi Albayrak'ta kanımız,

Etle tırnak gibiyiz Doğu'su Batı'sıyla,

Van, Ankara, İstanbul, Trabzon, Kars'ıyla.

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Komşu turizmi



Otelde... Sokakta... 2 Nisan Caddesi'nde... Başı sarılı İranlılar gördük.

Geçmiş olsun... Kaza mı geçirdiler? Kavga mı ettiler?

Hayır... Van'a saç ektirmeye gelmişler.







İranlı erkek saç ettirirken... İranlı kadınlar da güzellik salonundan çıkmıyor... Botoks... Cilt bakımı.

Van'da... Güzellik salonu açan İranlı var.

Otel kiralayan İranlı da.

Komşu turizmi... Hele de yılbaşı arifesinde oldukça canlı... 2023'te gelenlerin sayısı 900 bini buldu.

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Öğle yemeği



Kadri Türkmenoğlu ve İkram Kali ile birlikte Adem Usta'ya gittik... Menceli Lokantası.

Kalabalık... Vanlı da var... İranlı da... Türkiye'nin değişik yerlerinden gelenler de.

Yerel yemekler... Ayran aşı çorbası... Keledoş... Sengeser... Ciğer köftesi.







Lokanta temiz... Yemekler lezzetli... Fiyat makul... Esnaf kanaatkâr... Kazık yok... Müşteri memnuniyeti, müşteriye saygı ön planda.

Lokantanın duvarındaki fotoğraf ilginç... Fotoğrafın altındaki yazı:

"Tencerenin içine giren en yoğun baharat sevgidir."

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Seçim... Kayyum... Sokağın sesi



Büyükşehir Belediyesi... Kayyumda... Vali Dr. Ozan Balcı, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanvekili.

Van'ın 13 ilçesi var.

Yedi ilçede... Belediye yönetimi AK Parti'de:

Gürpınar... Gevaş... Çatak... Edremit... Bahçesaray... Tuşba ve Çaldıran.

Altı ilçede ise... Kayyum görevde... İpekyolu, Özalp, Saray, Erciş, Muradiye ve Başkale.

Kayyum ile birlikte... Kaynak, millete hizmet için harcanıyor... Halk, hizmet istiyor.

Fakat... Halkın bir kesiminde... Görevden alınan belediye başkanına oy verenlerde... "Nerede kaldı milli irade?" tepkisi var.

Sokak, terör örgütü bağlantılı başkan istemiyor... Fakat... Başkanlık koltuğunda ille de seçilmiş bir kişiyi görmek istiyor.

Peynirciler Çarşısı'nda... Kahvaltıcılar Sokağı'nda... Cumhuriyet Caddesi'nde... Vanlının söylediği: "Görevden alınan başkanın yerine kayyum atanmasın... Seçimde en fazla oyu alan ikinci aday belediye başkanı olsun."

Yine sokakta konuşulanlar. Kuyumcunun biri bize dedi ki:

- Başkan Erdoğan da böyle bir model düşünüyormuş... Bu konuda yasal düzenleme üzerinde çalışıyormuş.

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Beğendik



Camilerde kütüphane... Duymuş muydunuz?

Vali Ozan Balcı, sadece okullarda değil, camilerde de kütüphane olmasını istiyor.

İl genelinde 1500'e yakın camiye 200 binin üzerinde kitap dağıtılmış. Dün, "Van okuyor... Vali, kaymakam, öğrenci, esnaf okuyor" demiştik.

Devam edelim... İmam okuyor... Müezzin okuyor... Cemaat okuyor.

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Al sana istihdam



Vali Ozan Balcı... Van'da 1500 aileye... Sıfır faiz... Bir yıl ödemesiz... Beş yıl vadeli koyun veriyor.







Her aileye 100 koyun.

İşsizliğin yoğun olduğu Van'da, bu girişim, özellikle kırsal kesime ilaç gibi gelmiş.

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İlle de çocuk



Çocuklar... İlle de çocuklar.

Vali Ozan Balcı, okul okul geziyor... Öğretmenleri dinliyor... Çocuklarla sohbet ediyor.







Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider misali... İlçelerde de kaymakamlar okulları ziyaret ediyorlar.

300 okula basketbol sahası yapılmış... Daha da yapılacak.

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Her şeyin başı... Sağlık



Eğitimde Sağlık Projesi... Van modeli... Bütün yurtta yaygınlaşmasını dileriz.

80 bin öğrenciye işitme testi.

77 bin 400 öğrenciye görme testi.

79 bin öğrenciye ortopedik tarama.

500 öğrenciye şeker ölçüm cihazı.

Ağız ve diş kontrolü... Boy ve kilo kontrolleri... Tedavi... İlaç... Gerekirse hastaneye sevk.

Vali ve Belediye Başkanvekili Ozan Balcı... Maşallahı var... Atom karınca gibi.

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Tarihe saygı



Tarihi miras... Halk arasında Kızıl Cami diye bilinen... Ulu Cami... 700 yıllık tarihi eser.

Bir başka tarihi hazine... Miri Hamamı.

Bitmedi... Van'da nereye baksanız tarih... Hüsrev Paşa Hanı.

Zamanın yıprattığı... 1915'te Ermenilerin yakıp yıktığı tarih şimdi ayağa kaldırılıyor.

Ulu Cami'de restorasyon başlamış.

Hüsrev Paşa Hanı'nın restorasyon ihalesi yapılmış.

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Altın... 'Alan çok'



Birkaç gün önce Afyon'daydık... Mehmet Emin Güzbey dostumuzla birlikte çarşıda dolaştık.

Ve... Kuyumcuya girdik... Sorduk:

- Altın alan mı var, satan mı?







- Altın ateş pahası... Millette para yok... Alan çok az... Tek tük... Satan ise hayli fazla.

Van'dayız... İkram Kali ile birlikte Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyoruz... Belki 50 kuyumcu var... 22 ayar takılar.

- Kuyumcu arkadaş... Hayırlı işler... Altın alan mı var, satan mı?

Kuyumcu... "Önce çayımı için" diyerek söze giriyor.

Ve gülerek devam ediyor:

- Van'da para çok... Görüyorsunuz altın alan alana.