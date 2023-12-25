Tarihi Van şehri... Bin yıllık Hazreti Ömer Camii'nin önünde miting.

Gece... Soğuk... Kimsenin umurunda değil... Meşaleli İsrail'i protesto yürüyüşü.

Haftalardır Gazze'ye yardım için çırpınan Filistin'e Destek Platformu.







Gazze'de... Çocuklar, kadınlar öldürülüyor... Vanlı'nın gözüne haftalardır uyku girmiyor.

İsrail... Hastaneye bomba atıyor... Van'ın her yerinde... Erciş'te, Çaldıran'da, Gevaş'ta insanların yüreği yanıyor.

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BU VATAN ŞEHİTLERİNE MİNNETTARDIR



Türkiye şehitlerine ağlıyor... Vatan için, bir gül bahçesine girercesine, kuru toprak altında yatan Mehmetçiklerine.

Van'ıyla, Edirne'siyle... Samsun'uyla, Antalya'sıyla... Türkiye, "Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmayacağına" yürekten inanıyor.







Büyük ve güçlü Türkiye, teröre teslim olmayacak.

Teröristin hakkından gelecek.

Arkasında ikiyüzlü, çifte standartlı "Batı" ve yerli işbirlikçileri olsa bile.

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YILBAŞI CANLILIĞI



Geriye sayma başladı... Pazar, yılın son günü... Pazartesi, yılbaşı...

2024'ü karşılama hazırlıkları... Van olağanüstü hareketli... Yılbaşı bereketi.

Alışveriş çok canlı.







Hayır... 31 Aralık heyecanı, bizimkilerde değil... Komşuda... İranlılar'da... Şimdiden gelmeye başlamışlar.

Otellerde... Yeni yıla giriş... Müzik... Eğlence... Sabaha kadar.

Hilton... Ramada... Urartu... Elite World... Royal... Diğer oteller... Yılbaşı doluluğu.

Van'da... İranlılar'ın işlettikleri eğlence yerleri var... 2024'ü karşılama programını çoktan yapmışlar.

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İNCİ GERDANLIK



Gözün aydın Van... İnci gerdanlık inşaatı devam ediyor... Kış şartlarına rağmen.







Tebrikler Van Valisi Dr. Ozan Balcı... Van gölü sahiline 12 kilometre yol yaptırdığı için... Yürüyüş... Bisiklet... Gezi yolu.

Ve... Göl çevresinde rekreasyon alanı... Parklar... Bin 100 dönüm.







Van Van olalı... Göle böylesine büyük yatırım yapılmamıştı... Van Gölü, dip çamurundan arındırılıyor... Temizlik tam puan... Ve çevre düzenlemesi... Hayran olduk.

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GELECEĞE ÇINAR TOHUMLARI



Merkezde... İlçelerde... Okullarda her gün kitap okuma saati.

Sağlık kuruluşlarında... Öğrenci yurtlarında...

Vali okuyor... Kaymakamlar okuyor... Okullarda, kitap okuma ödül törenleri düzenleniyor.

İlçelerde... Halk kütüphanesi... Çocuk kütüphanesi.







Vali Ozan Balcı'nın makam odasının arkası kitapçı dükkânı gibi... Binlerce kitap.

- Vali Bey, bugüne kadar kaç kitap dağıttınız?

- 3 milyonu geçti... Vanlının kitaba ilgisi fazla... Şehirde, ilçede, beldede, köyde... Her yerde kitap dağıtıyorum... Ülkemin geleceğine çınar tohumları saçıyorum.

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ÖDÜL



İstanbul'dan Van'a ödül geldi... Büyük ödül.

Türkiye Yayıncılar Birliği, Vali Ozan Balcı'ya, Yayıncılık Özel Ödülü verdi.

Okullarda kütüphane kurduğu... Okuma kültürünü yaygınlaştırdığı için.







Vali Balcı... Bu ödülü gerçekten hak etti.

Ödülü alırken... Mütevazı idi:

- Ödül benim şahsıma verilse de, Van adına alıyorum... Vanlı kitapseverler, öğretmenler ve öğrenciler adına alıyorum.

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SİYASET... GÖZLER ANKARA'DA



Sadece Van'da değil... Bölgede siyaset iki partili... AK Parti ile DEM.

Biz, "DEM" yazdık... Demokrasi ve Eşitlik Partisi... Fakat... Halk, DEM nedir, bilmiyor... Kendi seçmenleri bile.

Hala... Partinin eski adını söylüyorlar... HADEP.

Siyaset sıcak... Özellikle de AK Parti'de.

Aday adayı çok... Van merkezde... AK Parti'de... Yedi isim konuşuluyor.

İlçelerden... Başkale'de dört aday adayı var... Çatak'ta da dört... Erciş'te ise rekor... 17 aday adayı.

Gevaş'ta altı... Gürpınar'da sekiz... Muradiye'de iki... Özalp'te bir.

Bahçesaray'da dört... Çaldıran'da yedi... Edremit'te altı... Saray'da üç... İpekyolu'da beş.

Ve Tuşba... 10 aday adayı.

Evet... Aday adayı isimleri havada uçuşuyor... Ama... Gözler Ankara'da... Kulaklar yine Ankara'da.

Herkes... Genel Merkez kararını bekliyor.

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KADİM ŞEHİR NOTLARINA DEVAM



Geziyoruz... Her yerde Farsça yazılar.

Mağazalarda... Caddelerde kadın, erkek, çocuk... İranlılar... Alışveriş yapıyorlar... Birbirlerinin fotoğrafını çekiyorlar.

Yarın... Van'dan daha anlatacaklarımız var.