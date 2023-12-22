Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olunca... 2009... Bir seçim şarkısı yaptırmıştı:

"Kılıçlar çekildi, bu bir düello,

Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak."

Seçim sonucu malum... Düellonun mağlubu Kılıçdaroğlu oldu.

Aradan yıllar geçti... Ve 2024 yerel seçimi kapıya dayandı.

Düello şekil değiştirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çıtayı yükseltti.

"Bu bir savaş... Evet... Savaşa varım" dedi.

1. Meral Hanım savaşı kaybedebilir... Ve sorumluluğu üzerine alıp onuruyla çekilir.

2. Ama bu büyük savaşta CHP'ye... Özellikle de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş cephelerine önemli zayiat verdireceği kesin.

***

DERSİMİZ 'SIRT SIVAZLAMAK'



Hayat bir çatısız okuldur... Ve öğrenmenin de yaşı yoktur.

Meral Akşener... Bu yaşta da olsa... Şunu öğrendi.

Öğretmen kürsüsünde Hazreti Ali:

"Her sırtını sıvazlayanı dost bilme... Belki de bıçaklayacak yer arıyordur."

Biliyorsunuz... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş, yıllardır, Meral Hanım'ın sırtını az sıvazlamadılar.

***

GÜNÜN ŞARKISI



Muhayyer kürdi makamında şarkı... Söz, Ümit Yaşar Oğuzcan... Beste, Kamuran Yarkın.

Dinlerken... Meral Akşener'in ruh dünyasını düşündük:

"Nerde o sözlere kandığım günler,

Her gülen yüzü dost sandığım günler,

Acıdan kahrolup yandığım günler,

Bırakıp da gitti dost bildiklerim."

***

AKŞENER'İN SEYİR DEFTERİ



Milliyetçi Hareket Partisi defterini kapattıktan sonra... Siyaset denizinde yeni ufuklara yelken açtı.

25 Ekim 2017... İyi Parti.

İddialı bir çıkış... 200 kurucu.

Girdiği ilk seçimde yüzde 9.69 oy... 43 milletvekili... 24 Haziran 2018.

İkinci seçim... 9.96 oy... 43 milletvekili... 14 Mayıs 2023.







Ve... Bugün gelinen nokta:

Kuruculardan... 76'sı istifa etti... 6'sı da ihraç edildi.

7 ay önce seçilen milletvekillerinden 5'i partiden ayrıldı.

Düne kadar abla-kardeş fotoğrafları veren Akşener-İmamoğlu ikilisi... Bugün... Neredeyse düşman kardeşler.

Bu gidişatın sonu belli... Gemi fırtınalı denizde su almaya devam eder.

Ama... CHP gemisinin güvertesinde de delikler açacağı kesin.

***

ÇORAP SÖKÜĞÜ



Ümit Özdağ... İyi Parti'nin kurucuları arasındaydı... İhraç.

Kurucular... Yıldızlar geçidi... Yavuz Ağıralioğlu... Ahat Andican... Aytun Çıray... Yusuf Halaçoğlu... Hasan Subaşı... Aydın Sezgin... Durmuş Yılmaz... Ece Güner... Özcan Yeniçeri...

İstifa... İstifa... İstifa.

Yeter mi? Devam edelim mi? İstifalar, çorap söküğü gibi.

***

NOTER SENEDİ



Osman Bölükbaşı... Türk siyasetinin Anadolu fırtınası... Bir zamanlar kartaldı... 1913-2002.

Rahmetli dostumuz ihanetlerden çok çekmişti.

Bir defasında... Milletvekili adaylarını, seçim öncesinde, notere götürmüştü.

İmza... Belge almıştı:

"Milletvekili seçilirsem partimden istifa etmeyeceğim."

Sonuç... Siyasette... Hukuken... Noter senedinin hükmü yok.

Seçilenler... Teker teker istifa ettiler... Gittiler.

***

AKŞENER'İN GÖĞSÜ... 'CEBECİ MEZARLIĞI GİBİ'



Bölükbaşı... Rahmet istedi... Ve aklımıza tanığı olduğumuz bir diyalog geldi.

Adalet Partisi'nden istifalar olmuştu... Genel Başkan Süleyman Demirel üzgündü.

Osman Bölükbaşı bir gün Demirel'e dedi ki:

Süleyman Bey... Ben o kadar çok ihanete uğradım ki... Bağrıma o kadar insan gömdüm ki... Sizinki solda sıfır kalır.

Sizin bağrınız daha köy mezarlığı... Benimki ise Karacaahmet.

Osman Bey bunları söylerken... Sağ eli ile göğsünü yumrukluyordu.

Bugün... Ya Meral Akşener'in göğsü... Cebeci Mezarlığı mı? Karşıyaka ya da Gölbaşı Mezarlığı mı?

***

BEDEL



Süleyman Demirel'e sormuştum:

"Herkesi eleştiriyorsunuz... Herkesin yanlışını, hatasını söylüyorsunuz... Peki, siz hiç hata yapmadınız mı?"

Demirel... Gülerek... "Hangi birini sayayım?" demişti.

Meral Akşener'in... Masaya oturması, yüzde bir bile oyu olmayanlarla yol arkadaşlığı... Yanlıştı.

HDP ile dirsek temasında olan... Ortaklarından habersiz işler yapan Kılıçdaroğlu ile miting miting dolaşması... Yanlıştı.

Kovulduğunu söylediği masaya dönmesi... Yanlıştı.

Bunca yanlışın elbette bir bedeli olacaktı.

***

STRATEJİK HATA



Askerlikte... Önemli bir söz vardır:

"Başlangıçta yapılan hata savaşın sonuna kadar devam eder."

Bu söz... Siyasette de geçerli.

Meral Akşener... Başlangıçta hata yaptı... Gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi.

2018... "Cumhurbaşkanı olacağım" diye tutturdu... Hataydı... Milletvekili bile seçilemedi... Partisini Meclis'te başsız bıraktı... Hataydı.

2023... Bu defa da, "Başbakan olacağım" diye tutturdu... Hataydı.

Neymiş, Altılı Masa iktidara gelecekmiş de...

Parlamenter sisteme geri dönülecekmiş de...

Meral Akşener Başbakan olup, koalisyon hükümeti kuracakmış da...

Rüya bunlar... Tam hayal...

Hani... Anadolu'da bir söz var:

"Ölme eşeğim ölme, yaza yonca bitecek. Sen de yersin, ben de."

***

'HAKKIM VARSA HARAM OLSUN'



Dinlediniz mi hiç? Bülent Serttaş'ın şarkısıdır:

"Hakkım varsa haram olsun."

Eğri oturalım, doğru konuşalım... Meral Akşener'in çok kişide hakkı var...

Özellikle de CHP'de. Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a kadar... Liste uzun.

Yarın... Seçim kampanyasında... Meral Akşener, herhalde armut toplamayacak.

Güvendiği dağlara kar yağdıranları... Top ateşine tutacak.

***

VE BİR KİTAP ÖNERİSİ



Muhittin Böcek... Yılların dostu... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı... CHP'li.

Koronadan hastalanıp hastaneye düşmüştü.

Dost bildikleri, ölmeden mezarını kazdılar.

Siyasi mirasını paylaştılar... "Başkanlık koltuğu benim, yardımcılık senin."

Muhittin Böcek, iyileşti, hastaneden çıktı... Ve bir kitap yazdı:

"İkinci Yaşam... Siyaset ve İhanet."

Meral Hanım... Bu kitaba bir göz atar mısınız?