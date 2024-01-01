İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... Sözcü TV'de çıktığı canlı yayında "TOKİ Başkanı Ömer Bulut cevap hakkını kullanmak istiyor" sözünü duyunca kısa süreli bir öfke krizi yaşadı. Hızını alamadı sunucu kadın meslektaşımızı da sert şekilde azarladı.







Acaba TOKİ Başkanı canlı yayına bağlansaydı ne diyecekti? Milyonlarca depremzede ve kentsel dönüşüm bekleyen vatandaşlarımız adına merak edilen tüm soruları sordum. 2024'ün ilk yazısını TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a ayırdım.

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İNSANLIK DERSİ



Deprem olunca... Sosyal konut almak için TOKİ'ye başvurmuş olanların bir kısmı... İdarenin kapısını çalmış:

- Önceliği deprem bölgesine verin... Bizim konutumuz biraz gecikse de olur.

Ve... Öncelik deprem bölgesine verilmiş.

Ama... Depremin yaraları sarılmaya başlanınca... Sosyal konut projelerinde yine vites yükseltilmiş... İnşaatlar, bu mevsimde bile tam gaz.

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DEVLET REFLEKSİ



Dosyalar... Projeler... Yapılanlar... Yapılmakta olanlar... TOKİ Başkanı Ömer Bulut anlattı... Dinledik.

Bir cümlesinin altını kırmızı kalemle çizdik... Paylaşmalıyız:

"Depremden hemen sonra, bir ay bile geçmeden, kalıcı konutlarla ilgili, bazı ihaleleri gerçekleştirdik."

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VASIFSIZ ORMANLAR



İstanbul'da... Ve Türkiye'nin her yerinde... Konut fiyatlarının aşağı çekilmesi için arsa maliyetlerinin azalması şart.

Ve... Gördük ki... Bu konu üzerinde yoğun bir çalışma var.

Yazımıza nokta koyarken... Yeni yılınızı kutlarken... Fazla ayrıntıya girmeden... Önümüzdeki günlerde gündeme gelecek bir çözüm yolundan söz edeceğiz.

Öneri... Çözüm yolu... Arsa maliyetlerinin aşağı çekilmesi ve konut fiyatlarının gerilemesi için... TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un söylemiyle:

"Arsa üretimi için orman vasfını yitirmiş alanların da yapılaşmaya açılması lazım."

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KAMPANYALAR



Okuyucumuz soruyor... Türkiye genelinde 50 bin konut kampanyası vardı... Ne oldu?

Soruyu... TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a ilettik... Dedi ki:







Evet... 50 bin konut kampanyamız vardı... Nerede ise konutların tamamı teslim edildi.

Sonra... Bir kampanyamız daha var... 100 bin konut... Arsa üretiminde zorlandığımız birkaç yer dışında, inşaatların hepsi başladı... Teslim edilenler var.

Ayrıca... Bütün bunların dışında... Türkiye genelinde 250 bin sosyal konutun 61 binini ihale etmiş durumdayız.

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GÖZÜN AYDIN DEPREMZEDE



Asrın değil, asırların depremi... Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, "Anadolu'da tarih boyunca yaşanmış en büyük deprem" dedi... Ve ekledi:







"680 bin konut... 170 bin işyeri... Toplam 850 bin bağımsız bölüm, tekrar elden geçirilmesi gerekecek kadar hasar aldı."

Gelecek ay... Depremin üzerinden bir yıl geçmiş olacak.







"Durum nedir?"

Sorduk... TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yanıt verdi:

148 ayrı proje kapsamında, 41 bini şehirlerde, 5 bini de köylerde toplam 46 bin depremzede evi teslime hazır.







Yılbaşından hemen sonra, kuraları çekip, hak sahiplerini evlerine yerleştirmeye başlayacağız.

Önce depremzede evine girecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına göre, daha sonra yapılacak.

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NORMAL HAYAT 1.5 YIL SONRA



Depremin etkileri ne zaman tamamen ortadan kalkar?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yanıtı:

En geç 1.5 yıl içinde depremin etkilerini tamamen ortadan kaldırırız... 2025 ortalarında hayat normale dönmüş olur.

Ama ihtiyaçlar biter mi? Hayır... Bitmez.

Zira... 680 bin konutun tamamının 1.5 yılda tamamlanması imkânsız.

Bunun nedeni inşaatların yapılma süreci değil... Hukuken ihtilaflı olan yerler var... Tarihi eserler var... Taşınması gereken bölgeler var.

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UCUZ KONUT FORMÜLÜ



Konut fiyatları pahalı... Özellikle de İstanbul'da... "Ne yapıp, edip ucuzlatılmalı... Devlet buna bir çözüm bulmalı."

İstanbul... Sabah-akşam uzmanlar, İstanbul'un risk altında olduğunu söyleyip duruyorlar... "Devlet İstanbul'da daha fazla konut yapmalı."

Biz bunları söyleyince... TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "İyi de nasıl olacak bu iş?" diyerek söze başladı:







İstanbul'da arsa üretmek lazım.

İstanbul nüfusunun azaltılması söz konusu olamaz.

Ve şu da bir gerçek... İstanbul çok pahalı bir şehir.

Vatandaşın yanında yer alan ve sorunları çözen bir anlayıştayız.

Mutlaka ama mutlaka yeni çözüm önerileri ortaya koyacağız.

Konut fiyatlarının yolu arsa üretmek... Kanal İstanbul havzası başta olmak üzere, Silivri ve Çatalca'ya uzanan alanların konut üretimine açılması lazım.

İstanbul, Trakya'ya doğru büyür.

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İNŞAAT TAM GAZ



Depremin yaşandığı 11 ilde... 308 bin konutun yapımı devam ediyor.

İnşaatları... Farklı düzeylerde.

Bazıları temel aşamasında... Ya da birinci katta... İkinci katta.

Bazıları da... Kaba inşaat bitmiş... Sıva-boya aşamasında.

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İSTANBUL



Kentsel dönüşüm... Olmazsa olmaz... Devletin önceliği.

İstanbul'da... Sadece TOKİ'nin kentsel dönüşüm uyguladığı konut sayısı 30 bine yakın.

TOKİ, 22 ilçede... 17 milyon metrekarelik alanda... 73 proje yürütüyor.

15 bine yakın konutun inşaatı bitmiş... Diğerleri devam ediyor.

Esenler... Eyüp... Güngören... Kâğıthane... Gazi Osman Paşa... Bağcılar... Beyoğlu... Maltepe... Kartal... Pendik... Sultangazi... Tuzla... Ümraniye... Üsküdar... Zeytinburnu...

Ayrıca... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen kentsel dönüşüm projeleri de var... Konut sayısı ise TOKİ'nin yaptıklarından kat kat fazla.