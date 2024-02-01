Mehmet Özhaseki... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı... Günde, üç vardiya mesai... Altı saat uyku.

Dur durak yok... Sabah akşam koşturuyor.

Bir gün deprem bölgesinde... Bir gün İstanbul'u depreme dayanıklı kent haline getirmenin derdinde.

Anadolu'da bir söz vardır... "İşinin delisi."









Özhaseki... Tam da öyle.

20 gün önce bir operasyon geçirdi... İzleri gözünde hâlâ duruyor.

Ama... Dinlenmek... Hastanede veya evde yatmak ona haram... Ya bakanlıkta... Ya da sahada.

Çarşamba... Saat 12.30.

"Geçmiş olsun" ziyareti.

Ve... Asrın depremiyle ilgili derin bir sohbet.

***



Büyük Türkiye



Asrın depremi... Büyük yıkım... 680 bin konut... 170 bin işyeri.

Toplam... 850 bin bağımsız bölüm. Mehmet Özhaseki, rakamları... Deprem dosyasını... İnşa ve ihya çalışmalarını önümüze serdi... Ve dedi ki:

"Malatya büyüklüğünde 5 kadim şehri yeniden yapıyorsunuz... Çok zor bir iş... Ama büyük Türkiye bunu başarıyor."

***



Büyükelçi gözüyle



Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri geçen hafta deprem bölgesine gittiler... Dolaştılar... Yıkımı ve yapılanları yerinde gördüler.

Dönüşlerinde neler mi söylediler?

Mehmet Özhaseki'den dinleyelim:









Aradan bir yıl geçti... Biz böyle bir manzarayla karşılaşacağımızı hiç tahmin etmiyorduk.

Bu büyük depremin verdiği hasarın yarısı bizde olsaydı... Veya dörtte biri... Altından kalkamazdık.

Türkiye'nin gösterdiği bu başarıyı, gözlerimizle görmesek inanmazdık.

***



İstanbul... İstanbul



Bakan Mehmet Özhaseki'nin kafası da, makam odası da, "iki parsele bölünmüş" desek yeridir.

İkisinde de aynı yoğunluk.

Bu konu açılınca... Özhaseki dedi ki:

1. Deprem bölgesindeki hasarı gidermeye çalışıyoruz... Koşanı kovalıyoruz.

2. Allah korusun... Bir deprem gelmeden İstanbul'u nasıl geleceğe hazırlarız? Bunun için çalışıyoruz.

3. Geriye kalan zamanda da bakanlığın diğer işleriyle uğraşıyoruz.

***



Hedef



Bugünden itibaren... Özhaseki, deprem bölgesinde yatıp kalkacak... Dokuz gün boyunca.

İlk durak Hatay... Kalıcı konutların hak sahiplerine teslimi.

Sonra İslahiye.









6 Şubat... Depremin birinci yılı... Kahramanmaraş.

Oradan Şanlıurfa... Elazığ... Adıyaman'a.

Onuncu gün ise... Ver elini İstanbul.

***



Alarm



İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor... 10 Şubat Cumartesi gündüzden itibaren.

Alarm... Büyük kentsel dönüşüm... Ya başarılacak... Ya da başarılacak... Başka yolu yok.

Bakan Mehmet Özhaseki, İstanbul'un yol haritasını anlatıyor:

Her hafta yaklaşık beş bin bina yıkılacak... Ve yine her hafta beş bin binanın temeli atılacak.

Hedef bu... Şartlar ne olursa olsun bu programdan, hedeften sapma olmayacak.

İstanbul için özel bir kentsel dönüşüm ekibi kuruldu.

***



Mevzuat hazretleri



Mehmet Özhaseki ile her konuşmamızda sorduğumuz soru... Dün yine sorduk:

- Bürokrasi sizin temponuza... Deprem bölgesindeki çalışma hızına... Ayak uydurabiliyor mu? İşte... Özhaseki'nin of çektiği konu.

Ben sürekli itekliyorum... Onlar da devamlı direniyorlar.

Her aşamada... Resmi yazı yazıyorlar... "Olmaz... Yapılamaz" yazıları.

Bürokrasi... Sorumluluk almaktan... İmza atmaktan çekiniyor... Tam bir direnç.

Bir gün mahkeme huzuruna çıkıp yargıç önünde el pençe divan durmaktan korkuyorlar.

Bu durumda... Bütün evrakları, Bakan olarak ben imzalıyorum.

***



Vicdan sorunu



Bugün itibarıyla... Deprem bölgesinde... Konteyner evlerde yaşayan nüfus... 550 bin. Devletin kira yardımı yaptığı depremzede aile sayısı... 320 bin.

Ve... Aileler dağınık halde... Önemli bölümü değişik illerde. Mehmet Özhaseki:

Millet bu şartlarda yaşarken ben evimde oturamam... Rahat uyuyamam.

Bu bir vicdan sorunu... Günahtır... Yazıktır... Onları bir an önce sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına yerleştirmemiz lazım.

Gece gündüz, yağmur çamur demeden, tüm gayretimizle çalışıyoruz... Çalışmaya da devam edeceğiz.

***



Günün sorusu



Mehmet Özhaseki... Bürokrasiyle ilgili yakınmasında haklı... Yerden göğe kadar.

Bürokrat... Çekingen... Sorumluluk almak, imza atmak istemiyor.

Ama... Fakat... Lakin... Düşünmek gerekiyor... "Neden?"

Bürokrat... Niçin ürkek?

Bu konuyu iyi anlayabilmek için... Bu derin soruya yanıt bulabilmek için... Düne... Yakın siyasi geçmişe göz atmak gerek.

Başta 27 Mayıs 1960 darbesi... Ve onu izleyen muhtıralar... Darbeler... Darbeciler... Sadece Adnan Menderes'i, Hasan Polatkan'ı, Fatin Rüştü Zorlu'yu asmakla kalmadılar.

Yassıada'da... Kukla mahkemede... Bürokratları da yargıladılar.

Valilerin... Müsteşarların... Genel müdürlerin... Analarından emdikleri sütü burunlarından getirdiler.

Hapislere attılar.

Bürokrat... O tarihten... 27 Mayıs 1960 darbesinden bu yana... Ürkek... Korkak... Çekingen.

Eli, imza atmaya gitmiyor.

***



Hatay



Asrın depreminde en ağır hasarı alan şehir... Tarım ve kültür merkezi... Dünya mirası... Hatay.

Mehmet Özhaseki... "Merkezde... Antakya'da" diyerek söze başladı:

Antakya'nın yüzde 90'ı... Defne'nin yüzde 60'ı yıkıldı.

Hatay'da yıkılan konut sayısı 254 bin 195.

Ticari alan... Dükkân... Depo... İşyeri... Ahır... 55 bin 677.

Toplamda... 356 bin 91... Büyük sayı... Böylesine bir olayın altında çok şükür Türkiye ezilmedi... Ne kadar gurur duyulsa yeridir.

***



Tam gaz



Bugün... 1 Şubat... Ve bu aydan itibaren... Mehmet Özhaseki'nin söylemiyle:

Artık... Her ay 10 bin... 20 bin... 30 bin... 40-50 bin konut teslimi yapacağız.

Ve... 2024'ün ortalarında... Deprem bölgesinde 307 bin kalıcı konutu hak sahiplerine vermiş olacağız.