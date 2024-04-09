Siyaset... Sandık... Yerel seçim... Ve çok partili dönemde Manisa üzerine bir atölye çalışması... 74 yılın fotoğrafı... İsim isim.

Birinci dönem:

Çok partili demokrasi... Demokrat Parti... Adnan Menderes'li yıllar.

Belediye Başkanı Dr. Cemil Şener.

Adı ve anısı... Manisa'da bir caddede yaşıyor.

İkinci dönem:







1960 darbesi sonrası... 1980 darbesine kadar olan süreç... Manisa, Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Partisi'nin kalesi.

Bahtiyar Tosunbaş... Adalet Partisi.

Mustafa Çapra... Adalet Partisi.

Ertuğrul Dayıoğlu... Adalet Partisi.

Ersan Atılgan... Adalet Partisi.

Ve... 1980 darbesi sonrası... Bugüne kadar geçen süre:

Ertuğrul Dayıoğlu... Anavatan Partisi.

Zafer Ünal... Doğruyol Partisi.

Adil Aygül... Anavatan Partisi... 2 dönem.

Bülent Kar... Adalet ve Kalkınma Partisi.

Cengiz Ergün... Milliyetçi Hareket Partisi... 3 dönem.

Ve 31 Mart 2024... Manisa kalesi ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Ferdi Zeyrek.

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Berberden al haberi



Karaköy semti... APAK Berberi... Ve 50 yıllık berber Ali Demiryürek. Saç 150 lira... Saç-sakal 200.

Manisa'ya her gelişte uğrarız... Tıraş oluruz.

- Ali... Anlat bakalım... Manisa'da neler oldu? Anlattı... Uzun uzun... Paylaşalım:







Ailemde bugüne kadar CHP'ye kimse oy vermedi... Bu seçimde de CHP'ye oy vermedim.

AK Parti seçmeninin bir kısmı sandığa gitmedi.

CHP sandığına oy atan AK Partili bile oldu... İsimlerini sayayım mı?

Reis'imiz başımızın tacı... Erdoğan milletin babası... Teşkilatlarına çekidüzen versin... İl ve ilçe başkanları halkın arasına girsin... Reis, emeklilerle barışsın.

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Tebrikler Ferdi Zeyrek



Manisa'ya gelip de ziyaret etmemek, "Hayırlı uğurlu olsun" dememek olmaz.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kutladık.

Sohbet... Trafik sorununu açtık:







- Yarım saat aracımızı park edecek yer bulamadık.

- Ben de park yerini çok aradım... Sorunu iyi biliyorum... İlk eğileceğim konulardan biri... Mutlaka çözeceğim.

Ferdi Başkan, bizi festivale davet etti... Mesir Macunu Festivali.

Pandemi... Asrın depremi... 4 yıldır festival yapılmıyor.

Bu yıl yapılacak... 21-28 Nisan.

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İşte gerçek



Ferdi Zeyrek, 507 bin 563 oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

CHP'nin Manisa'da böyle bir oyu yok.

14 Mayıs 2023... Milletvekili seçimleri... CHP oyunu yükseltti... Buna rağmen oyu yüzde 29.46'yı geçemedi.

Ferdi Zeyrek, AK Parti de dâhil... Başka partilerden oy almasaydı... Sandıktan CHP'ye 500 binin üzerinde oy çıkar mıydı?

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Siyasi tarih



Ertuğrul Aytaç... 39 yıl, Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı...

5 yıl da Manisaspor Başkanlığı... O bir marka.

Birlikte dolaşırken... Dedi ki:

- Manisa'nın siyasi tarihinde, Kula ve Kırkağaç ilçelerinde, hiç CHP'li belediye başkanı olmadı... Şimdi ikisinde de seçimi CHP aldı.

Manisa... 31 Mart... Siyaset bilimi açısından bir laboratuvar.

Zaten seçim üzerine atölye çalışmasına Manisa'dan başlamamız bu nedenle.

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Soma



Maden faciası... 301 madenci can verdi... 13 Mayıs 2014... Yara hâlâ kanıyor.

Sonra... Yerel seçim... 1 Kasım 2015... AK Parti kazandı... Yüzde 49.7.

Ve son seçim... 31 Mart 2024... Soma seçim sonucu:

CHP... Yüzde 57.97... Sercan Okur, Belediye Başkanı.

AK Parti... Yüzde 24.39... Egemen Bülent Türkmen sandıkta kaldı.

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Doğrucu Davut



Mehmet Yılmaz... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Gözünü budaktan, sözünü dudaktan esirgemez.

Şehrin... Doğrucu Davut'u.

Manisa'ya her gelişte konuşuruz... Yine buluştuk... Dedi ki:







Yerel seçim kampanyasında koskoca Mehmet Şimşek ziyaretimize geldi... Hazine ve Maliye Bakanı.

Dertlerimizi dinledi... Sorularımızı cevapladı... Bize moral verdi... Allah razı olsun.

Onun dışında tek bir AK Parti milletvekili zahmet edip de ziyaretimize gelmedi.

Bunu özellikle yazmanızı isterim... Sayın Cumhurbaşkanımız bilsin.

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Pazarcı... Dedi ki



Çarşı... AVM... Semt pazarı... Elbette dolaştık.

Pazar kalabalık... Bayram alışverişi... Sebze, meyve... Bayram şekeri.







Fiyatlar... Makul... Pazarcı kanaatkâr.

Pazarcının biri... "Ben Reisçiyim... AK Parti'ye oy verdim... Vermeye devam edeceğim" dedi... Ve ekledi:

- Yukarıda Allah var, Tayyip Bey çok çalıştı... Ama adamları var ya, yan gelip yattılar... Erdoğan, hepsini pencereden atsın.

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Ah bu anketlerin gözü kör olsun



Manisa'da... Alaşehir, Selendi, Turgutlu'da... Herkesin dilinde anket var... Anketçi var.

Seçimden 2 hafta önce anket yapılmış.

Sonucu... Ulusal gazetelerde, televizyonlarda yayımlanmış.

Ankete göre... Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün... 13 puan önde.

Ertuğrul Aytaç dedi ki:

- Anketi görünce Cumhur İttifakı iyice gevşedi... Çalışmadı... Herkes, nasıl olsa seçim çantada keklik diye düşündü.

Ama... 31 Mart akşamı... Rüya sona erdi.

Fark 27.47 puan... Ve CHP lehine.

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Yarın... Yine Manisa



Bitmedi... Daha Saruhanlı var... Akhisar var.

Metropol ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler var.

İftar sonrası Ulupark... Şehrin merkezinde... Kalabalık... Sohbet... Sahura kadar.

Kimler, neler dedi? İsimli, fotoğraflı.

Atölye çalışmasına devam... Yarın.