AK Parti

Yerel seçim, 31 Mart 2019... Sandık fotoğrafları.

33 şehirde... Yüzde 40-50 bandında oy.

50-60 bandında... 7 şehir.

60-70 bandında... 8 şehir.

70'in üzerinde tek il... 71.04... Rekor... Rize.

Gelelim pazar günü yapılan seçime... 31 Mart 2024.

40-50 bandı... 12 şehir.

50-60 bandı... 3 şehir.

Yüzde 60'ın üzerine çıkan şehir yok... Birincilik yine Rize'de... Yüzde 54.70.

CHP

Yerel seçim, 31 Mart 2019... Sandık çizelgeleri.

Yüzde 40-50 bandında... 7 şehir.

50-60 bandında 14 şehir.

En yüksek oy Çanakkale'de... Yüzde 58.93.

Ve yeni seçim... 31 Mart 2024... Durum.

40-50 bandında... 14 şehir.

50-60 bandında... 20 şehir.

Yüzde 60'ın üzerinde tek il... Ankara... Yüzde 60.44... Rekor.

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Çukurkuyu



Anadolu'nun ortasında... Niğde- Bor'un beldesi... 15 Temmuz hain darbe girişiminin simge ismi şehit Ömer Halisdemir'in memleketi.

Fahri hemşerisiyiz.

Belediye MHP'deydi... 2019... Ahmet Halisdemir seçilmişti.

Ve 31 Mart 2024... 2 aday yarıştı... 2'si de Cumhur İttifakı'ndan.







1337 seçmen oy kullandı.

AK Parti adayı... 559'da kaldı.

Ahmet Halisdemir, 778 oyla, 2'nci kez seçimi kazandı.

Hayırlı olsun Ahmet... Bayramdan sonra tebrik için geleceğim.

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Van... Ve ötesi



Bugünlerde gitmek şart... Bölge çok hareketli.

DEM adayı Abdullah Zeydan, seçimi kazandı.

İl Seçim Kurulu kararıyla başkanlık AK Parti'ye geçti.

Son sözü YSK söyledi ve başkanlığı Zeydan'a iade etti.

Ayrıca... Bayram canlılığı...

İran'dan turist yağmaya başladı.

Ama... Gidemedik... Uçaklarda yer yok.

Uzatmalı tatil, yarından sonra başlıyor. Millet, şimdiden yollara düşmüş.

Ama... Kimler yollarda?

İşte... Zurnanın zırt dediği yer burası.

Nüfusun... Üst kattaki yüzde 10'luk... Yüzde 20'lik kesimi... Vur patlasın, çal oynasın... 10 milyonluk araç... Gazino... Pahalı saat... Tekne/yat... Umurunda mı dünya?

Ya alt kattaki yüzde 10'luk, yüzde 20'lik kesim... Yoksulluğun gözü kör olsun... Ramazanda evine bir kilo et, yarım kilo tatlı götüremeyenler.

Türkiye'de... Gelir dağılımı bozuk... Bu böyle devam etmemeli.

Milli gelir pastasının dağılımındaki adaletsizliğin, seçim sonuçları üzerinde etkili olduğunu düşünüyoruz.

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Pazarcık



Kahramanmaraş'ın ilçesi... 6 Şubat 2023, asrın depreminin merkez üssü.

Defalarca gittik... Belediye Meclisi kararı ile bize fahri hemşerilik beratı verildi.

Hemşeriliğin gereği... Elbette seçimle de ilgilendik.

İbrahim Yılmazcan... 2019'da, AK Parti adayıydı... 8 bin oy fark atarak seçildi...

Başkanlık yaptığı süre içinde tek kişiyi işten çıkarmadı... Tek kişiyi de işe almadı.







Depremden sonra sahadaydı... Aylarca konteynerde görev yaptı.

Merkezde kalıcı konutlar yapıldı... Kırsalda köy evleri... Yaralar sarıldı.

Seçim... Aday belirleme gündeme gelince... Aday yapılmadı... "Partimin takdiridir" dedi... AK Parti adayı için çalıştı.

Ve 31 Mart 2024... AK Parti seçimi 1800 oy farkla kaybetti.

Önceki gün... Yılmazcan, elinde çiçek, CHP'li yeni başkan... Avukat Haydar İkizer'i kapıda karşıladı... Görevi teslim etti.

Başkan İkizer'i kutluyoruz.

Noktayı koyarken altını çizelim.

Pek çok yerde olduğu gibi... Aday hatası.

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Anadolu Ajansı



Ajans, aynı ajans... Kadrosu, aynı kadro.

Seçim sonuçlarıyla ilgili çalışma yöntemi, aynı yöntem.

Ama... Hatırlayalım... Seçimi CHP kaybettiği zaman, Anadolu Ajansı, nasıl yerden yere vurulmuştu.

Hakaret günlerce sürmüştü.

31 Mart gecesi... AA yine görevini yaptı... Eskiden olduğu gibi.

Ama... Eleştiren... Suçlayan... Hakaret eden olmadı.

Zira... Bu defa seçimin galibi CHP idi.

Alın size çifte standart.

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Eğil



Diyarbakır'ın ilçesi... Merkeze 50 kilometre... Uygarlıkların beşiği.

Asur... Roma... Bizans... Abbasi... Selçuklu... Akkoyunlu... Tarih, kültür, turizm... Antik kent.

Belediye başkanlığı, 23 yıldır, DEM'in uzantısı olduğu partilerdeydi.







31 Aralık 2024... AK Parti ilk kez belediyeyi aldı... Yüzde 38.11... Başkan Fırat Seydaoğlu... Mühendis.

Abdülkadir Aksu... Diyarbakır'ın markası... Abisi.

Sandıktan Seydaoğlu'nun çıkması için çok çalıştı.

Bilinsin istedik.

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Popülizm... Tatil zamanı



Seçim kampanyası sürecinde popülizm tavan yapmıştı.

Vaatler... Açık artırmaya çıkmıştı.

Neler vaat edilmedi neler... Bol keseden ver babam ver.

Vaat sahiplerinin çoğu... Şimdi belediye başkanı.

Haydi... Hesapsız kitapsız vaatlerini yerine getir getirebilirsen... Kaynak nerede?

Neyse... Dünü dünde bırakalım ve popülizmi süresiz tatile çıkaralım.

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Altyapı



Cumhur İttifakı ortakları... AK Parti ile MHP... Aday tespiti öncesinde ortak çalışma yaptılar.

Altyapı... Nerelerde ittifak yapalım çalışması.

Seçim sonrasında görüldü ki... Bu çalışma fos çıktı.

Bazı illerde Cumhur İttifakı'nın 2 paydaşı kapıştı.

Ve... CHP adayları, aradan sıyrıldı, başkanlığı aldı.

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Yorumsuz



Seçimden sonra... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu... CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu.

Ekrem İmamoğlu konuştu...

Mansur Yavaş konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuştu.

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Hepsi de güzel konuştu... Seçmene saygı... Teşekkür... Özeleştiri... Kırıp, dökmeden.

Bir de suskunlar var.

6'lı Masa'nın 4 ayağı.

Dördünün aldığı oy yüzde 2 etmiyor.

Meclis'teki sandalye sayıları ise... 37.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hediyesi.

Nokta... Yorum serbest.