Dostlarla birlikteydik... Siyasetçiler... Cemil Çiçek, Abdulkadir Aksu, Necati Çetinkaya, Kemalettin Göktaş, Saffet Arıkan Bedük... Ve diğer arkadaşlar... Kalabalıktık.

Önce sohbet... Ardından iftar... Sonra televizyonun başına geçtik.

Seçim sonuçlarını... Yapılan yorumları... Konuşmaları izledik.







Ve... Sabaha karşı Cemil Çiçek'e sorduk:

- Ne diyorsunuz?

Yılların siyasetçisi Çiçek, "Herkesin amasız, fakatsız bu sonuçları kabul etmesi gerekir" diyerek söze başladı:

Seçim... Milletin yüksek irfanını, demokratik olgunluğunu hem siyasetçilere hem de dünyaya gösterdi.

Seçim sonrası hem liderlerin hem de büyükşehir belediye başkanlarının yaptıkları açıklamalar son derece olgun... Milletin arzu ettiği bir üslup.

Keşke bu üslup geçici olmasa... Sadece seçim gecesiyle sınırlı kalmasa... Siyasetin tüm zamanlarında benimsesek.

***

DİL YARASI



Cemil Çiçek'in sözlerine katılmamak mümkün değil.

Kırıp dökmeden, ses yükseltmeden, hakaret etmeden konuşabilmek... Türk siyasetinin önemli ihtiyacı.

Ah keşke seçim gecesi üslubu kalıcı hale gelebilse.

Biz bunları söyleyince... Cemil Bey, "Evet... Bunu hayatımızda bir ilke haline getirebilsek" dedi:

O zaman demokrasinin kıymeti daha iyi anlaşılmış olacak.

Ve Türkiye gereksiz gerilimlere girmeyecek, insanlar birbirini kırmayacak.

Unutmayalım ki... Bir ülkenin birliği ve beraberliği, en önce, siyasetçinin diliyle yara alır.

Seçim gecesi sergilenen üslubun devamlı olması, bütün milletin arzusu.

***

ÖNCE BİLİM



Seçim bitti... Oylar sayıldı... Sonuçlar belli... Şimdi ne olacak?

Cemil Çiçek, "muhasebeden" söz etti... Vicdan muhasebesi... Özeleştiri... Özetleyelim:

Maalesef... Seçim muhasebesini, değerlendirmesini doğru dürüst yapmıyoruz.

Bu seçimin çok yönlü ve bilimsel değerlendirmelere ihtiyacı var.

Partiler, seçim sonuçlarını bilimsel verilere dayanarak değerlendirmeli.

Aksi halde istenen sonuç çıkmaz... Sağlıklı bir analiz olmaz.

***

DÜNÜ BIRAK... YARINA BAK



Görülen o ki... Bayrama kadar seçimi... Sonuçlarını konuşacağız.

Dileriz... Bayramla birlikte tartışmalar sona erer.

Cemil Bey, "Seçim tartışmaları ülkenin gündemini kapatmamalı" dedi:







Kazanan kazanmıştır, kaybeden kaybetmiştir.

Dünü dünde bırakıp bugüne ve geleceğe bakmalıyız.

Bugünü, dünün tartışmalarıyla geçirirsek Türkiye başka sıkıntılara girer.

Çevremiz ateş çemberi... Dağlar gibi sorunlar var... Ortadoğu... Ekonomi... Dış politika... Eğitim gibi...

Artık sorunların çözümüne odaklanmak gerekiyor.

***

ZAMAN... ACİL İLAÇ



Türkiye'nin şu andaki en önemli ihtiyacı nedir? Döviz mi?

Cemil Çiçek, "En önemli ihtiyaç... Dövizden de öte, zamanı iyi kullanmak" dedi:

Zaman, birçok problemin en acil ilacıdır.

Vatandaşın 31 Mart akşamı kapattığı defteri yeniden açıp tartışmayı sürdürürsek, sorunların çözümü güçleşir... Maliyeti de katlanır.

Maalesef, zamanı çok kötü kullanan toplumlardan biriyiz.

***

SEÇMEN ÇOK YORULDU



Aylardır seçim tartışması... Geçen yıldan bu yana... Siyaset, seçmeni çok yordu... Dün de yazdık.

Cemil Çiçek... Aynı düşüncede... Dedi ki:

Geçen yılın mart ayından bu yana millet tek ayak üzerinde seçim tartışması yapıyor.

Bunlar maalesef sorunların çözümüne katkı veren tartışmalar değil.

Demokraside tartışmalar doğaldır... Ama nezaket sınırı aşılmamalı.

Önümüzdeki seçimsiz 4 yılın kıymetini bilelim ve iyi değerlendirelim.

***

BÜYÜK LOKMA YE BÜYÜK LAF ETME



Seçim öncesi... Haftalarca... Adaylardan vaatler dinledik.

Meydanlarda... TV ekranlarında binlerce vaat... Bol keseden... Veren verene... Vaat yağmuru... Hatta enflasyonu.

Seçim bitti... Bu vaatler ne olacak? Sorduk... Cemil Çiçek dedi ki:

Şunları yapacağız, bunları yapacağız diyerek... Hükümetin görevine talip oldular.

Belediyelerin çoğu borç batağında.

Belediyelerin... Bu vaatlerin dörtte birini bile gerçekleştirecek ne bütçeleri var ne de imkânları.

Gereksiz vaatler siyasetin kalitesini, siyasetçinin de itibarını düşürüyor.

***

DERS



Dersimiz... "Seçimden ders almak."

Sohbetin öğretmeni Cemil Çiçek dedi ki:

Duygusal bir toplumuz... Siyasette övünmek ve hamaset bizim için çok önemli oluyor.

Gerçekleri konuşmak değil... Hamaset tercih ediliyor.

Oysaki siyaset... Akılla, akıllı insanların, akıllıca yöntemlerle yaptıkları işin adıdır.

Aklı dışlayıp duyguları öne çıkarınca, hayatın gerçekleri de çok acımasızca karşımıza çıkıyor.

***

VE NOKTA



Gece de uzun sohbet de... Özetledik.

Cemil Çiçek'ten son sözler... "Tövbe" üzerine:

Aziz mübarek ramazan ayındayız... Sadece ağzımızla değil, bütün organlarımızla oruç tutmalıyız.

Hepimizin teker teker bir demokratik tövbeye ihtiyacı var.

İnşallah kırgınlıkların, sorunların bittiği ve demokratik tövbenin de yapıldığı bir ortamda Ramazan Bayramı'nı karşılarız.