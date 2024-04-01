Tertemiz... Hilesiz hurdasız... Lekesiz... Kavgasız dövüşsüz... Pırıl pırıl bir seçim.

61 milyonun üzerinde seçmen.

Seçime katılım... Her zamanki gibi yüksek.

Sandıktan çıkan da var, çıkamayan da... Seçimin doğal sonucu.

Büyük fotoğrafa bakınca... Söylenecek tek söz var:

Kazanan demokrasi.

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TÜRKİYE SEÇİM YORGUNU



Haftalarca... Herkes konuştu... Yoğun bir seçim kampanyası.

Ve... Bir yıl dolmadan... Üç kez seçim... 14 Mayıs 2023... 28 Mayıs 2023... 31 Mart.

Türkiye... Seçim yorgunu.

Şimdi... Siyasetin kılıçlarını toprağa gömme zamanı.

Yapılacak iş... Gerçek gündeme odaklanmak.

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YENİLGİ... 'YETİMDİR'



Kusuru gelin etmişler, kimse damat olmak istememiş.

Seçim sonuçları belli olunca da... Kimse, "Bu sonuçlarda benim de kusurum var" demedi.

Zaten... Hep böyle olur.

Herkes... Galibiyete ortaktır... Mağlubiyette ise... Kusuru başkasında arayan arayana.

Meşhur sözdür:

"Zaferin yüz babası vardır... Ama yenilgi yetimdir."

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AFYON FIRTINASI



Sürpriz değil... Gitmiştik... Görmüştük... CHP milletvekili ve belediye başkan adayı Burcu Köksal'ın seçime asıldığını yazmıştık.

Afyon... Tıpkı Manisa gibi.

1950'den sonra... Afyon Belediye Başkanlığı koltuğuna hiçbir CHP'li başkan oturmamıştı.

"Ya kendine başka bir iş bul... Ya da başka partiye git" diye azarlanan Burcu Köksal, alnının teriyle, bileğinin gücüyle sandıktan çıktı.

Söylenecek söz yok.

Kaybedenler... Kusuru kendilerinde aramalı.

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MANİSA DEPREMİ



Tsunami gibi... Çığ gibi... Çok partili siyasi dönemde... 1950'den düne kadar... Manisa merkez sandığından hiç Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı çıkmamıştı.

Özgür Özel... İki kez, Belediye Başkanı olmak istemişti... Ama seçimi kaybetmişti.

Dün... Büyükşehir'i... CHP aldı.

İki metropol ilçe var... Şehzadeler ile Yunusemre.

İkisinin de galibi... Yine CHP.

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DÜN... DÜNDE KALDI



Mevlana Hazretleri'nin altın sözü:

"Dün dünde kaldı cancağızım... Artık yeni şeyler söylemek lazım."

Haftalardır... Konuşulmadık şey kalmadı.

Zaman... Dünü dünde bırakmak zamanı.

Yığınla sorun var... İçeride, dışarıda.

Didişmeyi bırakalım... Ertelenmiş sorunları çözmeye bakalım.

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İŞTE GERÇEK



Recep Tayyip Erdoğan... Seçim kampanyası sürecinde il il, ilçe ilçe dolaşmada, diğer liderlere oranla açık ara önde.

Bir günde iki ilde miting... Üstüne bir de akşam toplantısı... İftar... Gençlik buluşması...

Dile kolay.

Erdoğan'ın performansına... Rakipleri bile şapka çıkarırlar.

Fakat... Kadın Kolları'nı saymazsak...

AK Parti'nin kadroları, Erdoğan'ın fersah fersah gerisinde kaldı.

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ÇOBANIN OYU



Seçimde... Profesör de oy kullandı, dağdaki çoban da.

İki fakülte bitiren, üç yabancı dil bilen de oy kullandı, ilkokul diploması olmayan da.

Ve... Herkesin oyu, bir oy sayıldı.

Mankenin oyu da bir oy, apartman kapıcısının oyu da bir oy.

Şimdi, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" diye soran var mı?

Demek ki neymiş... Demokrasilerde herkesin oyu eşitmiş.

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SEÇMEN... HANİ KOYUNDU



Seçimi... Adnan Menderes kazanınca... "Halk cahil... Hasolar... Memolar oy verdiler."

Süleyman Demirel kazanınca... Turgut Özal kazanınca... "Halk... Cahil oy yığını."

Recep Tayyip Erdoğan kazanınca... "Halk koyun gibi... Bir paket makarnaya oyunu satıyor... Ne olacak, cahil işte."

31 Mart seçiminde ise... Özgür Özel, beklentinin ötesinde oy aldı... Sandıklar dolusu.

Haydi... Düne kadar seçmene, "Cahil oy sürüsü... Koyun" diyenler... Sözümüz size:

Seçmenden özür dileyecek misiniz?

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ER MEYDANI



Kırkpınar'da... Cazgır, pehlivanları ve tribünleri coşturmak için bağırır da bağırır:

"Pehlivaaan pehlivan... İşte meydan... Altta kaldım diye üzülme... Üste çıktım diye sevinme."

Cazgır ne kadar bağırırsa bağırırsın... Altta kalan üzülecektir.

Üste çıkan da sevinecektir... Hakkıdır.

Ama... Futbol maçından sonra... Söylenen klasik sözü hatırlayalım:

"Bu maç bitti... Önümüzdeki maça bakacağız."

Dün... Maç bitti... Yeni maç... Normal şartlarda 4 yıl sonra.

***

LAF YARIŞINA PAYDOS



Evet... Türkiye'nin önünde seçimsiz 4 koca yıl var.

Ekonomi... İşsizlik... Pahalılık... Dış politika... Çevremizdeki ateş çemberi.

Bölgemiz... Tam bir sorunlar yumağı.

Artık... Laf yarışına paydos.

Sorunların çözümü için yarış başlamalı.

***

ANKETÇİLER



Haftalardır anket üzerine anket... Çoğunun duygusal(!) olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Her seçimde böyle... Değişen bir şey yok.

Ver parayı, al istediğin sonucu.

Anketçilerin içinde düzgünleri de var... Haklarını yemeyelim.

Ama içlerinde çürük elmanın da çok olduğunu söyleyelim.

Artık aralarında bir oda mı kurarlar, dernek mi veya cemiyet mi, bilemiyoruz.

Mutlaka örgütlenmeliler... Ve içlerindeki çürükleri ayıklamalılar.

***

CEMİL ÇİÇEK DEDİ Kİ...



Siyasetin kıdemlisi... Belediye Başkanlığı... Milletvekilliği... Bakanlık... Başbakan Yardımcılığı... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı.

Seçim gecesi beraberdik.

Önce iftar... Sonra seçim sonuçlarını izledik... Sahura kadar.

Cemil Çiçek dedi ki...

Yarın yazacağız... Uzun uzun.