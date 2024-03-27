YOZGAT

Atatürk'ün, "Yiğitlerin harman olduğu" dediği Bozok yaylasındayız... Şehidin ve yiğidin çok olduğu topraklarda.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da... Daha önceki gelişinde... Meydanda... "Harmanı esen, yiğidi yaman, yüreği sağlam, Bozok diyarı" diyerek, halkı selamlamıştı.







Yozgat Haber... Yerel gazete... Dün, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 17. kez Yozgat'ta" manşetini attı.

Bozok yaylasından... Siyaset... Seçim... Ekonomi... Sokak manzaraları.

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Afişlerin dili



Önce Aksaray... Ardından Yozgat... Erdoğan dün iki miting yaptı.

Aksaray... Evren Dinçer... AK Parti... 2019'da yüzde 44.13 oyla Belediye Başkanı seçildi... Şimdi yine aday.







Yozgat... Celal Köse... AK Parti... 2019... Yüzde 43.9. O da yine aday.

Yüzdeler konusuna girmişken devam edelim.







28 Mayıs 2023... Cumhurbaşkanlığı seçimi... 2. tur:

Erdoğan'ın Aksaray'da aldığı oy... Yüzde 72.7.

Yozgat'ta... Daha da yüksek... 76.36.

Miting meydanındaki (Cumhuriyet) afişler... Erdoğan'ın yüzdesinin somut göstergeleri.

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Mesaj



Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sadece Yozgat'a seslenmedi.

Dışarıdaki hemşerilere de mesaj verdi. Zira... Dışarıdaki nüfus çok daha fazla.

Yozgat... İlçeleri ve köyleriyle birlikte... 420 bin.







Sadece Ankara'da... 400 bin Yozgatlı yaşıyor... Keçiören'de Yozgat Bulvarı bile var.

İstanbul'da... 150 bin.

Avrupa'da ise... Çok daha fazla... Avusturya... Fransa... Almanya'da.

Erdoğan'ın mesajı... "Birlik... Beraberlik... Barış... Huzur."

Yozgat... Bu konularda çok hassas... Milliyetçi damarın güçlü olduğu bölge.

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Huzur bahçesi



Vali Mehmet Ali Özkan ile sohbet ediyorduk... Tunceli'de halkın içindeydi.

Şimdi... Yozgat Valisi... Yine halkın içinde... Şehit ailesinin, gazinin, garibanın evinde.

Sohbet ederken... Duvardaki haritayı gösterdi... "Çok komşulu bir şehiriz" diyerek.







Gerçekte... Türkiye'nin en çok komşusu olan şehri.

Tokat'a komşu... Sivas, Amasya, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale ve Çorum'a komşu.

Tam 8 şehirle sınırı var.

Ve... Böylesine geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Yozgat... "Huzur İçinde... Gündüz de huzur bahçesi, gece de."

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Aday enflasyonu



Şehir... Aday afişleriyle... Fotoğraflarıyla süslenmiş.

Yozgat... Çok adaylı şehirlerden.

AK Parti... CHP... MHP... İYİ Parti... Saadet... Yeniden Refah... Deva... Yeter mi? Daha sayalım mı?

Yüzde 1 oyu olmayanlar bile aday çıkarmış.

Bağımsız aday... Olmaz olur mu? Elbette var.

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Esnafın sesi



Mustafa Akdemir... Bakkallar Esnaf Odası Başkanı... 800 üyesi var.

Yozgat esnafı... Kanaatkâr...

"Devletimiz var olsun" diye söze başlayan bir kesim.







Erdoğan'ın mitinginden önce şehri dolaştık... Mustafa Akdemir ile sohbet ettik... Esnafı dinledik.

Zincir marketlerden yakınan çok.

Dediler ki:

- Yumurta da satıyorlar, otomobil de... Ekmek de satıyorlar, deniz teknesi de... Domates de satıyorlar, kurbanlık koyun da... Bu kadar da olmaz ki.

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Gözyaşı



Gazze hassasiyeti yoğun... Hem de çok yoğun.

Sadece İsrail'e değil... Batı'ya da öfke var... Amerika'ya... Avrupa'ya.

Söz Gazze'den... İsrail'in zulmünden açılınca... Bakıyorsunuz... İnsanların gözlerinde yaşlar birikiyor.

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Üniversite



Geçmişte... Yozgat'ın, rüyasıydı... Hayaliydi... Çılgın projesiydi.

Sonunda... Yozgat'ın hayali gerçekleşti.

Bozok Üniversitesi kuruldu. (1 Mart 2006) 26 bin öğrenci... 14 fakülte... 4 yüksekokul.

Üniversitenin şehir ekonomisine katkısı büyük... Sosyal yaşama da.

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Şükür



Zafer Özışık... Yerel Çamlık Gazetesi'nin sahibi... Çamlık TV de onun.

Gıda sektöründe... 300'ün üzerinde çalışanı var.

Sorduk:

- Yozgat'ın hali nicedir? Tayyip Bey'den beklentiler?

Zafer Bey dedi ki:

- Yozgat... Diğer adı "Yiğitkent." Yozgatlı yavan ekmeğini alır, çökeleği katık yapar... "Allah devlete millete zeval vermesin" der...

Şükreder, oturur.

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Başkan



Celal Köse... Belediye Başkanı... Miting öncesinde şehri dolaştık.

Hasta yakınları için "Konuk Evi" yapıyor... Şehir Hastanesi karşısında.







8 mahalleye 8 konak... Çok amaçlı... Taziye... Nişan, Düğün... Mevlüt... Toplantı.

15 mahalleye 15 halı saha.

Başkan... "Yeni döneme" hazırlanıyor.

Otobüs terminalini şehir dışına taşımak istiyor.

Ve... Şehir merkezine tramvay... Trafiğe nefes aldırmak için.

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Gurbet ekonomisi



Şehrin çeşitli yerlerinde... Boş apartman daireleri gördük... O kadar çok ki.

Yurt dışındaki hemşerilere ait.

Yazları geliyorlar... Yozgat ekonomisine katkı... Can suyu.

Avrupa'daki Yozgatlı...

Kurbanını vekâletle Yozgat'ta kestiriyor.

Bitmedi... Yozgat'taki yakınlarına euro gönderiyor... İlçeye... Köye.

Yozgatlı... Ekmeğini yediği, suyunu içtiği toprağından kopmuyor.

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Yiğidin harman olduğu yer



Kırıkkale, Osmaniye ve Yozgat... "Nüfusa oranla şehit sayısı en yüksek" olan şehirler.

Sokaklarda... Şehit isimleri.

İşyerlerinde... Şehit resimleri.

Mezarlıklarda, bayraklar... Şehit mezarları.

Atatürk'ün, Yozgat'tan, "Yiğidin harman olduğu yer" diye söz etmesi boşuna değil.

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Seçim müziği



Seçim kampanyası... Afişler... Süslemeler... Seçim müziği... Oldukça yaygın.

Yozgat, seçim kampanyasının en canlı, en gürültülü olduğu yerlerden.

Bazı seçim araçlarının ses sistemi hayli eski olmalı ki... Cızırtılı müzik milleti rahatsız ediyor.

Neyse... Şurada seçime 3 gün kaldı.

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Sahada siyaset



Siyaset... Sadece Meclis'te, partide yapılmaz... Ya da televizyon ekranlarında.

Siyasetin asıl arenası... Sahadır.

Siyasetçi... Sahaya çıkmalıdır... Halktan kopmamalıdır... Kendisine oy versin vermesin, insanlardan uzak kalmamalıdır.

Ramazan'da... Üstelik Anadolu'nun soğuğunda, ayazında... Halkla kucaklaşmak kolay değil.

Ama... Sıcak odada, rahat koltukta siyaset yaparsan... Seçimde nal toplarsın.