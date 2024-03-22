ANTALYA

Turizmin başkentinde... Akdeniz'in incisinde... Dünya şehrinde... Sorunların anası trafik... Babası yine trafik.

Hakan Tütüncü ile konuştuk... Metropol ilçe Kepez Belediye Başkanı... AK Parti Büyükşehir adayı.

"En çok dinlediği şikâyeti... Halkın en başta gelen isteğini" sorduk:







"Trafik" dedi:

- Antalyalı bu sorunun çözümünü istiyor... Haklı olarak.

Hazırlıklı... Katlı kavşak vaat ediyor... 22 tane.

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Adem Murat Yücel



Nüfusu 26 ilden fazla olan Alanya'nın Belediye Başkanı... MHP.

İki dönem Kestel ilçesinde başkanlık yaptı.







İki dönemdir de Alanya'da başkan.

28 yaşından beri başkan.

Şimdi... Cumhur İttifakı'nın adayı... Üçüncü dönem için sahada.

Alanya... Antalya'dan daha hareketli... Bayraklar... Afişler... Müzik... Canlı bir seçim kampanyası.

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Mehmet Ali Dim



Alanya... Babadan gazeteci... DİM Medya'nın sahibi... Yerel gazete... Televizyon.

"Abi, giy bakalım, üzerine olacak mı? Olmazsa başka bedeni de var" dedi.

Verdiği... Kırmızı kuşaklı Yörük şalvarı.

Başladık gülmeye... "Bu da nereden çıktı?"

Eski Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, İyi Parti'den belediye başkan adayı.

Şahin'in hâli vakti yerinde... Seçmenlere hediye... Yörük şalvarı.

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Menderes Türel



Eski Büyükşehir Belediye Başkanı... AK Parti.

Adaylık bekliyordu... Olmadı... Kader.

Alınmadı, kırılmadı, dağılmadı.

Bir sitemi varsa, içine attı.

"Bana, sahada çalışmak yakışır" dedi.

Çalışıyor... Mahalle mahalle... İlçe ilçe.

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Hasan Subaşı



Antalya'nın marka isimlerinden... Süleyman Demirel siyaset okulundan.

Antalya... İl Belediye Başkanlığı yaptı.

Sonra... Büyükşehir (kurucu) Belediye Başkanlığı.

Siyaset rüzgârı... İyi Parti'ye gitti... Milletvekili seçildi.

Son seçim... 14 Mayıs 2023... Akıllılık etti... Aday olmadı... Alkışlar arasında siyasetten çekildi.

Şimdi... Köşesinde... Ağabey... Akil adam.

Konuştuk... Antalya siyasetine pek girmek istemedi... Ama... "İbre AK Parti'yi... Hakan Tütüncü'yü gösteriyor" dedi.

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Mevlüt Çavuşoğlu



Avrupa Birliği Bakanlığı... Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığı... Dışişleri Bakanlığı... Yılların devlet ve siyaset adamı.

Marka... Bölgenin sayılan, sevilen isimlerinden.

Onun bu kadar sahada olacağını sanmıyorduk.







İlçe ilçe geziyor... Ev ev dolaşıyor.

Yolda... Saz çalan birini görünce duruyor... Ve...

Bir Antalya türküsü tutturuyor:

"Antalya'nın mor üzümü,

Severler boyu uzunu,

İmamın küçük kızını."

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Hulusi Şahin



Batman Valiliği'nden... Ve Batman Belediye Başkanvekilliği'nden tanırız.

Hani... "Atom karınca" derler ya... Öyle.

Sonra... Çok zor bir dönemde Malatya Valiliği yaptı... Asrın depremi... Başarılı bir kriz yöneticisiydi.

Şimdi... Antalya Valisi... Ağustos 2023'ten bu yana.







Enerjik... 29 ilçenin tamamını dolaşmış...

Çarşıda... Pazarda... Okulda... Şehit ailesinin, gazinin evinde.

Garibanın derdini dinliyor... Yetimin başını okşuyor.

Batman'da da böyleydi... Malatya'da da.

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Ali Çandır



Antalya Ticaret Borsası Başkanı... "İlginç bir seçim" diyerek söze başladı:

- Seçim ekonomisi uygulanmıyor... Mali disiplinden taviz verilmiyor... 2025'ten itibaren ekonomik sıkıntıların hafifleyeceğini düşünüyorum.

Ali Çandır... Türkiye'nin siyaset ve seçim yorgunu olduğunu söyledi... 14 Mayıs... 28 Mayıs... Şimdi de 31 Mart.

"Neyse ki" dedi:

- Önümüzdeki 3 yılda seçim yok... Ekonomi açısından büyük avantaj... Üretimde ve ihracatta patlama yaşanacak.

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Meral Akşener



Geçen seçimde... 31 Mart 2019... İyi Parti, Antalya Büyükşehir'de aday çıkarmamıştı.

CHP'ye destek vermişti.

Genel Başkan Akşener, kürsüye çıkmış ve "CHP adayı Muhittin Böcek'e kefilim" demişti.







CHP'nin pek çok adayına kefil olduğu gibi... İstanbul... Ankara...

Bu seçimde... İyi Parti'nin Antalya'da adayı var... Dr. Nesrin Ünal.

Ve Meral Hanım artık kimseye kefil değil.

Yerel Lider Gazetesi, Akşener'in şu sözlerini büyük puntolarla verdi:

"Kefil olduğum yamuk çıktı."

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'Patron çıldırmış'



Bilirsiniz... Bazı mağazalar ucuzluk kampanyası düzenlerken... Bu yazıyı yazarlar... İnanılmaz ucuzluk... Büyük ucuzluk anlamında... "Patron çıldırmış."

Gezdiğimiz yerlerde... Adana, Mersin'de... Ankara'da... Adayların öyle vaatleri var ki... İnsanın "Patron çıldırmış" diyesi geliyor.

Vaadin haddi hesabı yok... Sınırsız... Beklentileri yükseltiyor.

Seçimi kazansa... Kaynak nerede?

Neyse... Şunun şurasında 10 gün kaldı... Vaat yağmuru uzun sürmeyecek.

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Nokta



Mersin-Antalya sahil yolu... Zor bir yatırım... Dağlar... Akarsular.

İşin çoğu bitmiş, azı kalmış.

Tüneller... Viyadükler... Akdeniz'in iki büyük şehri birbirine yaklaşıyor.

Bir diğer önemli yatırım... Yılların özlemi:

Antalya-Alanya otoyolu.

İhalesi yapıldı... Bölge memnun.







Turizm... Anlatmaya gerek yok... Lokomotif sektör... Aman nazar değmesin.

Antalya'ya veda... İbrahim Okumamış... Gazeteci dostumuz... Bizi yolcu ederken... "Abi" dedi:

- Makyaj aynası... Versem yengeme götürür müsün?

- İbrahim... Bu da nereden çıktı?

- Hakan Tütüncü... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara dağıttı.

Makyaj aynasını aldık... Ve yoldan geçen teyzeye verdik.

Alanya'da da... Kırmızı kuşaklı şalvarı... Bir amcaya vermiştik.