AFYONKARAHİSAR

Siyaset... Seçim... Türkiye, İstanbul'a kilitlendi... Oysa güzel ülkemin 80 şehri daha var.

Ve her seçimin, her şehrin farklı hikâyeleri var.

Haftalardır geziyoruz... Afyonkarahisar'daki kadar renkli, neşeli, müzikli seçim kampanyası görmedik.

AK Parti'nin seçim otobüsü... Müzik, Dombra.







"Göründüğü gibi olan... Gücünü milletten alan... Recep Tayyip Erdoğan."

Sonra... MHP'nin otobüsü geçiyor... Mehter.

"Ceddin deden, neslin baban... Hep kahraman Türk milleti."

Ardından... CHP'nin otobüsü... Adayın adına bestelenmiş şarkı.

"Anan geldi, baban geldi... Dayın geldi, halan geldi... Burcu Köksal çıktı yola... Hadi gari sen de gel."

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3 PARTİLİ YARIŞ



Afyon'da... Çok partili siyasi hayata geçilmesinden bu yana... CHP, hiç belediye başkanı çıkaramadı.

Bu coğrafya, sağ siyaset ağırlıklı.

CHP ilk kez bu seçimde, "Ben de varım" diyor.

Yarış... 3 parti arasında... AK Parti... MHP... Ve yeni yarışçı CHP.

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SİNİR UCU



Burcu Köksal... CHP Milletvekili... Belediye başkan adayı... Mitingde ne söylediğini biliyorsunuz:

"Başkan seçildiğimde, Afyon Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün partilere açık olacak."

Genel Başkan Özgür Özel... "Burcu'nun dili sürçtü" dedi.







Burcu Köksal... "Dilim sürçmedi... Sözümün arkasındayım" diye direndi.

Ekrem İmamoğlu... Öfkelendi.

Burcu Köksal'a, "Ya kendine başka iş bul... Ya da başka parti" diye yüklendi.

Bu sözler... Burcu Köksal'ın azarlanması... Diş hekiminin sinir uçlarına dokunan aleti misali... Afyonlunun sinir uçlarına dokunmuş.

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İMAMOĞLU'NA ÖFKE



Afyon'da... Ekrem İmamoğlu'na karşı dinmeyen... Hatta yükselen bir öfke gözledik.

ODAK Gazetesi sahibi Mehmet Emin Güzbey ile şehrin nabzının attığı Uzun Çarşı'dayız.







Lokumcu ile konuşuyoruz... İmamoğlu'na kızgın: "Afyon'a ne garışıyon?"

Sucukçu... O da kızgın: "Sen gendi işine bak."

Kuyumcu... Tepkili: "Sen çocuk mu azarleyon?"

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GERİ ADIM ATMAYINCA



Özgür Özel, "Dili sürçtü" deyince...

Burcu Köksal... "Evet... Dilim sürçtü... Keşke o lafı söylememiş olsaydım... Özür dilerim" deyip geri adım atsaymış...

Siyaseten bitermiş... Balonu sönermiş.

Ama... Geri adım atmayınca... Üstüne bir de İmamoğlu'nun azarlaması eklenince...

Sonuç:

Burcu Köksal seçime asılıyor... Kazanıp kazanamayacağı sandıklar açılınca belli olur... Ama CHP'nin oyunu artıracağı kesin.

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KÜSMEK YOK... KOŞMAYA DEVAM



Mehmet Zeybek... Belediye Başkanı... Çok iş yaptı.

Spor tesisleri... Uzun Çarşı restorasyonu... Olimpik yüzme havuzu... Mahalle fırınları... Gastronomi Sokağı...

Şehir merkezi ile kale arasında teleferik inşaatını başlattı.







Bir binanın duvarında... İcraatı yazılı.

Ama... AK Parti onu yeniden aday göstermedi.

Mehmet Zeybek darılmadı... Karalar bağlamadı.

"Partimin kararıdır... Saygılıyım" dedi ve...

AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ı tebrik etti... Sahada, aday ile kol kola... Çalışıyor... Sanki kendisi adaymış gibi.

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SEÇİM HEDİYELERİ



Hüseyin Ceylan Uluçay... AK Parti adayı... Eski İl Başkanı... İş insanı... Et sektöründe.







Projelerini anlatıyor.

Seçmene hediyesi de var... Kahve takımı.

Malum... Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var.







MHP adayı Sezer Küçükkurt... Bizim meslekten... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı.

Seçmene hediyesi... Hurma... İftarda ağız tadı... Ve kahve.







Burcu Köksal... CHP... Onun da hediyesi var... Ahşap tepsi... Üzerinde de kendi resmi.

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HASSAS KONULAR



Büyük Taarruz Şehitliği... Anıtkaya Şehitliği... Çiğiltepe Şehitliği... Yıldırım Kemal Şehitliği... Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliği... Afyon'un şehidi ve şehitliği çok.

Afyon... Atatürk'ün, "Son büyük zaferin kilidi" dediği şehir.

Terör şehidi de çok... Asker, polis.

Afyonlular... Bazı konularda çok hassas... 31 Mart 2019... Yerel seçim... HDP'nin oyu sıfır.

CHP'nin DEM Parti ile yol arkadaşlığı etmesini... İmamoğlu'nun DEM Parti'nin gönlünü almak için Burcu Köksal'a kapıyı göstermesini... Afyonlu, hoş karşılamıyor.

Togg... İHA, SİHA... Altay tankı... TCG Anadolu... ATAK helikopteri... Milli muharip uçak KAAN denilince, Afyonlu gurur duyuyor... Bunlara laf söylenince... Dalga geçilince... Afyonlu kızıyor... Tüyleri diken diken oluyor.

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VEYSEL EROĞLU



Eski milletvekili... Eski Bakan.

Sahada... AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın yanında.

Mahalle mahalle dolaşıyor.

"Yüksek Hızlı Tren gelecek" diyor... "Aydınlık yarınlardan" söz ediyor.

Afyonlu... Halkın içinde dolaşanı seviyor... Şimdi bakan veya milletvekili olmasa da.

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AFYON... UÇUŞA HAZIR



Termal turizmi... Hafta sonları oteller dolu... Ramazan Bayramı için rezervasyonlar başlamış.

Mermer... Ekonominin lokomotifi... İyi.

Yumurta sektörü... Geçen yıl dertliydi... Şimdi hâlinden memnun.

Hayvancılık... Et... Süt... Sucuk/pastırma sektörü... Çok çok iyi.

- Ey Afyonlular! Ankara'ya bir diyeceğiniz var mı?

Yüksek Hızlı Tren'in gelmesini bekliyoruz.

Bir de... Askeri havaalanının sivil trafiğe açılmasını istiyoruz... Avrupa'da Afyonlu çok... Belçika'da... Almanya'da... Fransa'da.

Mehmet Emin Güzbey dedi ki:

- YHT... Bir de uçak geliverse... Afyon uçar... Tutabilene aşkolsun.