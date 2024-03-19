Lider, 100 metre koşucusu değildir... Maratoncudur... Ve lider, iz bırakan insandır... Lider, heyecan yaratan kişidir.

Taklit yoluyla lider olunmaz.

Genel başkan olmak başka, liderlik bambaşka bir şeydir.

Lider, yukarıya çıkarken, aşağıya da bakar.

Liderin yüzü millete dönük olur.

Lider, hedef gösterir.

Lider... Gücünü tabandan alır... Halktan.







Lider, inandığı bir davanın peşinde koşar... Bıkmadan... Yorulmadan.

20 Ekim 1991 seçimlerinde, Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın tam yetkili seçim kampanyası danışmanı Jacgues Seguela idi.

Ünlü Fransız danışman, Başbakan Yılmaz'a, 10 altın öğütte bulundu.

Birinci sıradaki öğüdü:

"Seçimi ideoloji değil, lider kazanır."

Geçen perşembe... 14 Mart... AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı miting konuşmasını bitirmiş, aracına doğru yürürken... "Ne diyorsunuz?" diye sordu.

Mitingden ve konuşmasından söz etmeden... Sadece bir cümle söyledik:

"Seçim, liderle kazanılır."

***



Paha biçilemez hazine



Bilge demiş ki... "En büyük huzur, huzuru bozanlardan uzak durmaktır."

Huzur, paha biçilemez bir hazinedir.

Ağrı'yı huzurlu bulduk... İnsanlar, huzurun tadını çıkarıyor.

Bu gözlemimizi Vali Mustafa Koç'a söyleyince... Vali Bey dedi ki:







Süper güvenlik önlemleri aldık.

Halkın huzurunun bozulmasına fırsat vermemekte kararlıyız.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz.

***



Bölge gerçeği... Çocuk gelinler



Gezdik... Çarşı/pazar... Ağrılılarla konuştuk... Öğretmeni, sivil toplum liderini, hukukçuyu, esnafı, akademisyeni dinledik.

Ve öğrendik ki:

Küçük yaşta evlendirilen kız çok... Ağrı, bu konuda ilk 3 il arasında.







Şikâyetçi olan yok... Savcı, hâkim ne yapsın?

Ama... Çocuk doğunca... Hastane yönetimi, durumu ilgili makamlara bildiriyor.

Ve... Adalet mekanizması devreye giriyor... Ama... İmam nikâhlı taze anne, "Şikâyetçi değilim" diyor... Aileler ise hiç şikâyetçi değil.

Zorlama olmamış... Şiddet söz konusu değil... Öyleyse yapacak bir şey yok.

***



'Okulum beni bekler'



Neslihan Gül Koç... Matematik öğretmeni... Vali Mustafa Koç'un eşi.

Ev ev dolaşıyor... Çocuğunu okula göndermeyen ailelerle konuşuyor... Özellikle de annelerle.

Anne... Karşısında öğretmeni görünce... Bir de öğretmen, Vali'nin eşi ise... Sorun çözülüyor.







"Okulum beni bekler" kampanyası.

Ekim ayından bugüne kadar... Bin 95 çocuk eğitime kazandırılmış.

Sorduk... 495'i kız öğrenci.

***



Alkış... Alkış... Alkış



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ" dedi... 4 bin 240 konutun dağıtıldığını söyledi... Yapılan barajları anlattı... Ve sonra...

"Hayvancılığın önemli bir gelir kaynağı olduğu Ağrı'ya 314 ahır ile 3 et entegre tesisi kazandırıyoruz" müjdesini verince...







Alkış tufanı başladı... Hem de ne alkış... Uzun uzun.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan'a baktık... Mutluydu... Anlatmaya başladı:

- Hayvancılık... Önemli gelir kaynağı... Sayın Cumhurbaşkanı destek veriyor... Ahırlar yapılıyor... Göreceksiniz hayvancılıkta patlama yapacağız.

***



Togg... Ve savunma sanayii



Türkiye'de... İlk Togg alanlardan biri... Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan.

Aracı... Gelin gibi süslemiş.

"Hem yerli hem de milli" diyerek, devam etti:

Togg... Denizaltı... İHA, SİHA... Jet uçağı... Savunma sanayii yatırımları... Gururumuz, onurumuz.

Filistin'in hâlini herkes görüyor... İsrail'in yaptıklarını da... Her şey ortada... Güçlü olmamız lazım.

Evet... Bazı sıkıntılar var... Ama savunma sanayii yatırımlarından vazgeçemeyiz.

***



Yılmaz Tunç'un dikkatine



Bilmiyorduk... Gelince öğrendik... Boşanma davalarında artış var.

Özellikle de son senelerde.

Davalardan söz etmişken... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a bir çift sözümüz var:

Sayın Bakanımız,

Adliye, 80 yıllık bir binada hizmet veriyor.

Yetmiyor... 4 farklı binada çalışılıyor. Ağrı'nın...

Ağrı'ya ve Türk adaletine yakışır bir binaya ihtiyacı var.

***



Büyük göç



Ağrı'nın nüfusu 500 binin az üzerinde... 515 bin kadar.

İşsizlik... Ağrı göç veriyor.

İstanbul'da 227 bin, İzmir'de 96 bin, Ankara'da 42 bin, Bursa'da 45 bin Ağrılı olduğunu söyleyelim, gerisini düşünün artık.

Çare ise... İstihdam.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde, "Tekstilkent... 17 fabrika... 15 bin kişiye istihdam... Yeni yatırımlar... İş insanlarına 640 milyon lira destek" deyince... Baktık... Meydandaki insanların yüzleri gülmeye başladı.

***



Devlet adamı



Ağrı... Milli gelirde, en gerideki 3 il arasında.

Ağrılı... Fakir ama gururlu... Kendi yağıyla kavruluyor.







Sosyal yardımlar... İl Özel İdaresi'nin kaynakları... Kimse aç ve açıkta kalmıyor.

Vali Mustafa Koç'un, sıcaklığı... Halkın içinde oluşu... Yetimin başını okşaması Ağrılıya, hani ne derler, ilaç gibi geliyor.

Kapısı açık... İşi düşen ona kolayca ulaşıyor.

***



'Serhat'a veda



Ağrı... İstanbul'a bin 411 kilometre uzaklıktaki... Serhat şehri.

Serhat Mahallesi... Serhat İlkokulu... Serhat İş Merkezi... Nereye baksanız, "Serhat."

Ağrı... Gözden uzakta... Ama gönüllerden uzak değil.

Defalarca geldik... Yine geleceğiz.

Ayrılırken... İbrahim Çeçen, bir paket verdi... Ağrı hediyesi.

Pakette ne mi var? Ankara'ya dönünce açtık... Ağrı mutfağının meşhur döner kebabı.

Ağrı'ya veda... Anadolu'yu dolaşmaya devam.