AĞRI

Dağlar dağlar... Efsanesi, destanı, hikâyesi filmlerin, romanların konusu olan Ağrı Dağı... Meydan Dağı... Tendürek Dağı kar altında.

Antalya'da... Rusya, Danimarka, İsveç, Finlandiya'dan gelen turistler denize giriyor.

Yurdun pek çok yerinde ağaçlar çiçek açtı.







Ağrı'da ise... Paltosuz dolaşamazsınız... Hava buz gibi soğuk... Hele de güneş battıktan sonra.

Bir başkadır benim memleketim.

Doğu'dan Batı'ya... Kuzey'den Güney'e... Aynı anda dört mevsim birden yaşanıyor.

Ağrı'dayız... Serhat şehrinde.

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Adı yüce, gönlü yüce



Ağrı... Milli gelir pastasından en az pay alan 3 il arasında... Nüfus genç... Sokaklar sanki çocuk bahçesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'ya geldi... Çocuklar, peşinden koşmaya başladılar... Ellerinde ay yıldızlı bayraklar.

Erdoğan... Kadından, kadın istihdamından, Ağrılı kadınların hayatlarına dokunan çalışmalardan söz etti... Kadınlar, ellerinde cep telefonları,







Erdoğan'ın fotoğrafını çekmek için yarıştılar.

Çocukların ve kadınların ilgisi... Meydanı dolduran 40 bin kişi... Erdoğan bütün yorgunluğunu unuttu... Ve... Coşkunun tavan yaptığı sözleri söyledi:

"Ağrı'nın başı ağrırsa benim yüreğim sızlar... Ey adı yüce, gönlü yüce Ağrı."

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Gelişen, büyüyen Ağrı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ağrı'yı nasıl bulduğumuzu" sordu.

İlk defa 1988'de gelmiştik... Başbakan Süleyman Demirel ile.

Sonra... Defalarca geldik.

2007'de... Başbakan Erdoğan, İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin açılış kurdelesini keserken... Yine buradaydık.

Ağrı... Her geçen yıl daha da gelişiyor.







Üniversitesinde... Bugün 17 bin öğrenci okuyor.

21 ülkeden 402 öğrenci... Malezya... Endonezya... Nijerya... Suriye.

Türkiye'nin 81 ilinden öğrencisi var.

Adana-Mersin-Antalya hattından... 650 öğrenci.

Öğrenci yurdu sorunu... Sıfır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söyledik... "Ağrı'yı iyi bulduk."

Hele bir devlet büyüğü gelince... Bölgede moraller yükseliyor.

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Altına hücum



Haziran 2021... Dönemin TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ile Ağrı'ya gelmiştik.

Diyadin ilçesine... Oradan Mollakara köyüne geçmiştik... Taşı toprağı altın köye.

Şaka değil... Toprağın altı altın madeni.

Rezerv... Türkiye'nin diğer bölgelerindeki altın işletmeleri rezervlerinden daha büyük.

Ağrı'da... Mollakara köyünde... Dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sormuştuk:

- Toprağın altındaki altını çıkarmak için ne kadar yatırım yapılacak?

Varank... "1 milyar 200 milyon liralık" demişti.

Ve... Mart 2024... Uçaktan iner inmez Ağrı Valisi Mustafa Koç'a sorduk:

- Altın... Bölgenin çılgın yatırımı... Ne durumda?

Vali Mustafa Koç, "Kamulaştırma çalışmaları çok önemliydi" dedi:

- Büyük bir saha... Kamulaştırmalar bitti... Diğer çalışmalar aksamadan devam ediyor... Binlerce kişiye iş imkânı sağlayacak bir yatırım... Bölgenin kaderini değiştirecek.

Altın... Bu coğrafyanın kalkınmasında... İtici güç.

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Nuh'un gemisi nerede?



Havaalanından şehre girerken... Tepede... Ay yıldızlı bayrak... Ve "Hoş geldiniz" yazısı:

"Hazreti Nuh'un Şehrine Hoş geldiniz."

Sonra... İbrahim Çeçen ile birlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ndeyiz.

Rektör... Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut bize bir hediye veriyor:

Nuh'un gemisinin maketi.







Şırnak'ta da bize aynı maketin benzeri hediye edilmişti... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş tarafından.

Ağrı Valisi Mustafa Koç'a dönüyoruz:

- Siz, iki şehri de iyi biliyorsunuz... Şırnak'ta vali yardımcılığı yaptınız... Şimdi Ağrı'dasınız... Bu işe ne diyorsunuz? Nuh'un gemisi nerede? Cudi Dağı'nda mı, Ağrı Dağı'nda mı?

Vali Koç, "Bu bir inanç meselesi" diyor:

Yurt içinde, yurt dışında kimileri Nuh'un gemisinin Cudi'de olduğuna inanıyor... Kimileri de Ağrı Dağı'nda.

Ağrı dağı... Turistlerin ilgi odağı... Yerli yabancı.

Fakat... Şu da bir gerçek... Cudi'ye giden de çok... İnanç turizmi.

***



Dillere destan türküler



Ağrı Dağı... 5 bin 137 metre... Türkiye'nin en yükseği... Heybetli mi heybetli.

Dağ... Etekleri... Hala kar altında.

Ova... Uçsuz bucaksız... Tarım... Hayvancılık... Koyunlar kuzular.

Bölgede... Ağrı dağı üzerine hikâyeler, türküler o kadar çok ki:

"Sana derler dertli Ağrı, Başın hep dumanlı karlı,

Aslı'ya kavuşmak için.

Kerem seni aştı Ağrı..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan... Meydanda... "Yüreği de, sevdası da Ağrı Dağı'ndan yüce insanların memleketi Ağrı" diye konuşmaya başlayınca...

Ve... Bir Ağrı türküsünün sözlerini söyleyince... Yer yerinden oynadı... Heyecan... Alkış... Gözyaşlarını tutamayanlar bile vardı.

"Gökte yıldız ellidir,

Ellisi de bellidir,

Gizli sevda çekenler aman,

Bakışından bellidir."

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Siyaset... Ve bölge gerçeği



Siyasi parti tabelası çok olmasına çok... Fakat... Çoğu sadece tabela... Adı var kendisi yok.

Bölgede siyaset... Acı gerçek... İki partili.

Dün... AK Parti ile HADEP vardı.

Bugün... Değişen bir şey yok... Yine AK Parti... Ve DEM.

Ötekilere gelince...

Keşke, onların da bu coğrafyada sesleri, solukları olsaydı.

Ama ne gezer.

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Yerel seçim



Ağrı'da... Savcı Sayan'la karşılaştık... 31 Mart 2019... Belediye Başkanı seçilmişti... AK Parti'den.

Yüzde 55.57 oy almıştı.

Sonra... Milletvekilliği için Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti... Aday oldu... Ama seçilemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan... Meydanda... Ağrı adayı Mehmet Salih Aydın'ı yanına çağırırken dedi ki:

Ağrı ile bizim aramızda kalpten kalbe giden bir yol var.

Kurban olduğum Ağrılı kardeşlerim, geçen yerel seçimde tercihini AK Parti'den yana yapmış ve muhabbetimize karşılık vermişlerdi.

31 Mart'ta... Tercihinizi yine AK Parti'den yana kullanacağınıza inanıyorum.

***



Yarın



Ekonomi... Yatırımlar... Ağrı'da kadın olmak... Çocuklar... Üniversite... Beklentiler... Ve elbette siyaset.

Ağrı notlarımız yarın devam edecek.