Anadolu'nun giriş kapısı... Doğu'nun sınır taşı... Evliyalar, yiğitler, âşıklar, şehitler, Dadaşlar diyarı... Erzurum'dayız.

Şehirde... İlçelerde... Nereye baksanız afiş.







Afişler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişiyle ilgili... 16 Mart Cumartesi... İşte birkaçı:

16 Mart'ta Reis Erzurum'da.







Haydi Dadaş Meydan Senin.

Dünya Lideri Erzurum'a Geliyor.

Milletin Adamı Erzurum'a geliyor. İddialı olacak ama yazımızın sonunda söyleyeceğimizi, başında söyleyelim:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucu belli... Yine... Yeniden... Mehmet Sekmen.

***



Beyaz altın bereketi



Siyaseti, seçimi, Mehmet Sekmen'in neden yeniden seçileceğini anlatacağız.

Ama önce... Kar... Beyaz altın... Kış sporları... Kayak... Turizm sezonu devam ediyor.

Ramazan... Kış turizmini hiç etkilememiş.







Oteller dolu.

Snowdora... Sway... Palandöken Polat... Balsoy... Palan... Dedeman... The Erzurum... Ve diğerleri.

32 pist var... En uzunu 11 kilometre.

Değişik ülkelerden binlerce turist. Palandöken... Bayram yeri gibi.

***



Meydan



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mayıs 2023'te Erzurum'a gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminden hemen önce.

Kürsüye çıkmadan önce emniyet görevlilerine sordu... "Kaç kişi var?"

Ve... Aldığı yanıtı kürsüde açıkladı:

"Havaalanından şehre kadar beni 130 bin Dadaş karşıladı... Teşekkür ediyorum."

Dün... Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le sohbet ediyorduk... Dedi ki:

"Cumartesi günü meydanda en az 100 bin kişi olacak."

Unutmadan...

28 Mayıs 2023... Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur.

Erdoğan'ın oyu... Yüzde 73.56.

***



Siyasi çizgi



Dadaşlar... Hep böyle... Tercihlerinin yönü belli.

Çok partili siyasi hayata geçilmesinden bu yana... 1950'den bugüne...

Dadaş'ın oyu... Adnan Menderes... Süleyman Demirel... Turgut Özal... Recep Tayyip Erdoğan'a.

Örneğin... 3 Kasım 2002... AK Parti'nin katıldığı ilk seçim.

Yurt genelinde aldığı oy: Yüzde 34.3.

Aynı seçimde... Dadaş'ın verdiği oy... Yüzde 54.65.

2002'de... AK Parti, en yüksek oyu Konya'da almıştı... Yüzde 54.94.

İkinci sırada ise... Erzurum vardı.

***



Çıta... Hedef



Mehmet Sekmen... İki dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanı.

31 Mart 2019... Yerel seçiminde Mehmet Sekmen'in aldığı oy:





Yüzde 62.82.

Sekmen'in hedefi... Çıtayı yükseltmek... Oy yüzdesini artırmak.

***



CHP... Aday çalışkan ama...



Diğer partilerden de söz edeceğiz elbette

CHP... Büyükşehir adayı Atlıhan Atila... Mimar.







Her yerde afişleri var... Genel Başkan Özgür Özel ile fotoğraf... "Halkçı belediyecilik... İşimiz gücümüz Erzurum" sloganı.

Atlıhan Atila çalışkan... Dolaşıyor... Çarşı/pazar... İlçe ilçe... Fakat... Bu coğrafyada şansı yok.

31 Mart 2019... Yerel seçim... CHP'nin Erzurum'da aldığı oy... Yüzde 2.42.

***



Kızılelma



Milliyetçi Hareket Partisi, Erzurum'da aday çıkarmadı.

AK Partili Mehmet Sekmen, Cumhur İttifakı'nın adayı.







Erzurum merkezde... İlçelerde... MHP, sıkı çalışıyor.

MHP'nin seçim araçlarını gördük... Erdoğan ile Bahçeli'nin fotoğrafları... Ve slogan... "Cumhur İttifakı, Kızılelma seferberliğidir."

***



İyi Parti... Eski çamlar bardak oldu



Rahmet istedi... Mahmut Uykusuz... Erzurum Belediye Başkanı'ydı.

1999-2004... Milliyetçi Hareket Partisi.

Geçen yerel seçimde... 31 Mart 2019'da... Meral Akşener... Erzurum'da... Mahmut Uykusuz'u aday gösterdi... Doğru tercih.

Ve... İyi Parti... İyi oy aldı... Yüzde 25.45.

Gelelim bugüne:

Eski çamlar bardak oldu... Mahmut Uykusuz sizlere ömür... İyi Parti de 2019'un İyi Partisi değil.

Şimdi... Akşener'in adayı Canan Uçan... Eczacı.

Adaya laf yok... Geçen yerel seçimde Palandöken ilçe belediye başkan adayı idi... 14 Mayıs 2023'te milletvekili adayı idi... İki seçimde de kaybetti.

Canan Uçan, iyi günde de, kötü günde de Akşener'in yanında... Vefalı... Gayretli... Ama... Seçilme şansı... Maalesef.

***



'Erzurum çarşı, pazar'



Dadaşlar diyarından yazacaklarımız bitmedi.

Yarın... Yine buradayız.

Aşkale... Yakutiye... Palandöken... Çarşı pazar... Anlatacağız.

***



Moral ve mesaj



Erzurum seçimi garanti ise... Erdoğan, neden cumartesi günü Erzurum'a geliyor?

Erzurum... Erdoğan'ın moralini yükseltiyor.

Ayrıca... Erdoğan... Meydandaki insan seliyle... İçeriye, dışarıya mesaj veriyor.

Bitmedi... İstanbul'da 450 bin, İzmir'de 150 bin, Ankara'da 120 bin Erzurumlu olduğunu da unutmayalım.