HATAY

Atatürk'ün şahsi meselesi Hatay... Farklı dillerin, dinlerin, kültürlerin buluştuğu, barış içinde yaşadığı Hatay... Uygarlıklar beşiği Hatay.

İki binin üzerinde bitki çeşidiyle... Yeşillikler içinde... Portakal çiçeği kokan Hatay.

"En önemli sorunlarınız nedir?" diye sorunca... "Su, yol, altyapı" diye saymaya başlayan insanların yaşadığı Hatay.







Seçimi, siyaseti, adayları, parti çekişmelerini, kampanyayı bir yana bırakarak söylemeliyiz ki:

Ah Hatay! Vah Hatay! Şehircilikte, belediyecilikte sınıfta kalmış dünya şehri Hatay.

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'Saha'



Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Lütfü Savaş, ev ziyaretleri yapıyor.

Sivil toplum kuruluşlarına gidiyor.

Ama... Sahada pek yok... Çarşıda, pazarda, kalabalıklar arasında pek görülmüyor.

Nedenini Ayhan Kara'ya sorduk... CHP'nin büyükşehir aday adaylarından biriydi... Dedi ki:

- Halkın tepkisinden çekiniyor.

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Acil ihtiyaç



Antakya... Defne... Çarşı... Pazar... Halkın içine girdik... Dinledik.

Herkesin dilinde... Üç ana sorun:

"Su... Yol... Ve kanalizasyon."







Bu çağda... Binlerce yıllık geçmişe sahip, açık hava müzesi Hatay'da hâlâ su sorunu konuşuluyorsa...

Hatay'da... Seçim de siyaset de arka planda.

Hatay'ın öncelikle düzgün bir belediye yönetimine ihtiyacı var... Acil olarak.

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Uzunçarşı



Uğramazsak olmaz... Şehrin nabzının attığı yer... Tarihi Uzunçarşı.

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde sözü edilen... İki binden fazla işyerinin olduğu... Antakya'nın kalbi Uzunçarşı.

600 kadar dükkân açılmış.







Çarşı yavaş yavaş canlanıyor.

Dostlarla birlikte gezdik... Depremde 11 yakınını kaybeden milletvekili Hüseyin Yayman... Depremde oteli ağır hasar gören iş insanı Mehmet Ali Kuseyri ile.

Çarşının gündemi:

Bayram alışverişi... Asrın depreminin yaralarının sarılması... Ve hizmet belediyeciliği.

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Mehmet Öntürk



Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı... Eski milletvekili.

Sanayici... Çiftçi... Yıllarca, Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı yaptı.

Sahada... İlçe ilçe dolaşıyor... İskenderun... Payas... Reyhanlı... Samandağ... Hassa...







Kırıkhan'da karşılaştık... Mahalle mahalle geziyor... Karadurmuşlu... Öz Kızılkaya... Başpınar... Adalar... Camızkışlası... Muratpaşa...

Amik Ovası... Kazkeli Mahallesi... Eski Köy... Elinde mikrofon:

- Siz benim ailemsiniz... Beni tanıyorsunuz... Ailem bana sahip çıkacak.

Mehmet Öntürk... Partilerüstü bir anlayışla konuşuyor, çalışıyor.

Kavga etmiyor... Projelerini anlatıyor... Doğrusunu yapıyor.

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Hatay sandığı seviyor



Asrın depremi... İlk günlerde, 650 bin kişi Hatay'ı terk etti.

Aradan bir yıl geçti... Gidenlerin 500 bini dönmüş.

150 bin kişi hâlâ dışarıda... Mersin'de... Ankara'da.

Çoğu, 31 Mart'ta Hatay'da olacak... Oy kullanacaklar.

Hataylı... Sandığı seviyor.

Onca sıkıntıya rağmen... Geçen seçimde... 14 Mayıs'ta... Hatay'da seçime katılım, Türkiye ortalamasına yakındı.

Çok kişi... Araçta yattı... Günübirlik seyahat etti ve oyunu kullandı.

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'Amcaoğlu' Süleyman



Kırıkhan'da... Süleyman Donat ile tanıştık... Çiftçi... Meyve, sebze üretiyor... Bölgenin kanaat önderlerinden.

Çok kişi sordu... "Akraba mısınız?"

"Amcaoğlu" dedik, gülerek... Soyadı benzerliği.







Süleyman'a siyaseti, seçimi sorduk.

"Çoğunluk sessiz" dedi... Ve ekledi:

- Hataylılar, hizmete susadı... Hataylı seçmen, hizmete oy verecek.

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Muhtar



Sanırsınız ki muhtar seçimi, belediye başkanlığı seçiminden daha önemli.

Hatay genelinde 563 muhtar seçilecek.

Antakya... İskenderun... Dörtyol'da... Dolaştığımız her yerde... Muhtar afişleri, belediye başkanlığı afişlerinden fazla.

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Erdoğan'dan talimat



Hataylının biri... Depremzede hak sahibi değil... Yine de kalıcı konut istiyor.

Diğer Hataylı... Kiracı... Ve elbette hak sahibi değil. Onun da isteği başını sokacak bir ev.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk... Herkesi dinliyor... Sonra da, "Söz veriyorum" diyerek konuşmaya başlıyor:

Depremzede bir kişi... Ailesinde şehit var... Kendisi yaralı, belden aşağısı tutmuyor... Ama hak sahibi değil. Belediye başkanı seçilirsem, ev yapıp ona hediye edeceğim... Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı.

Adam kiracı... Ve depremzede... Şehidi var... Fakir... Fakat hak sahibi değil. Belediyenin imar şirketi üzerinden ev yapıp ona da hediye edeceğim.

Sayın Cumhurbaşkanım, "Mehmet, aç ve açıkta kimseyi bırakmayacaksın" dedi... Söz veriyorum, bırakmayacağım.

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Devamı yarın



Kalıcı konut inşaatları... Köy evleri... Sorunlar... Talepler... Yıkılan ve yıkılacak binalar...

Depremde hasar gören tarihi eserler... Cami, havra ve kiliselerin durumu...

Hatay notları bir güne sığacak gibi değil.

Yarın devam edeceğiz.