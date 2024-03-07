Akdeniz iklimi... Bahar çoktan gelmiş... Siyaset oldukça canlı... Ve renkli... Seçim TIR'ı... Aday otobüsleri... Afişler...

Ama davul zurna... Seçim şarkıları... Slogan... Gürültü yok.

Mersin... Misafirini bekliyor.

Misafir... Cumhurbaşkanı Erdoğan... Bugün Mersin'de olacak.







Miting... Saat 13.00'te... Millet Bahçesi'nde.

Millet Bahçesi... Deniz kenarındaki eski stadyum.

Geçmişte... Şehir merkezinin uzağındaydı... Şimdi şehir içinde kaldı.

Eskiden futbol maçları oynanır, 19 Mayıs kutlamaları yapılırdı... Lise yıllarımızda çok gelirdik.

***



Oh!.. Çok şükür



Müjde müjde... Çukurova Uluslararası Havalimanı, nihayet tamamlandı.

Açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarih bekleniyor.

Nihayet dememiz şundan: Havalimanı hayli gecikti.

Nedeni... Önce pandemi... İnşaatı etkiledi.

Ardından... Asrın depremi... İşçilerin çoğu deprem bölgesinden gelmişti... Memleketlerine gittiler... İnşaat durdu.







Öyle bir havalimanı ki... 8 milyon metrekarelik alanda... Adana-Mersin arasında... Bölgeyi kucaklıyor.

Terminal... 120 bin metrekare.

İki pist... Dünyanın en büyük uçağı iniş-kalkış yapabilir.

Yılda 12 milyon yolcuya hizmet verecek kapasite.

Kule... Palmiye şeklinde... Çukurova'nın simgesi.

Terminalde iç bahçeler var.

Önceki gün... Havalimanı videosu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildi.

Türk müteahhidinin... Türk mühendis, mimar ve işçisinin eseri.

Bölge... Çok bekledi...

Nihayet muradına eriyor.

***



Tarsus



Nüfus 350 bin... Türkiye'nin 54 ilinden fazla... İki büyük şehrin ortasında... Adana ile Mersin'in.

Her seçimin bir hikâyesi vardır... Elbette bu seçimin de.

Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan... CHP'den seçildi.

Yeniden aday gösterilmedi... CHP adayı Ali Boltaç.









Arif Bozdoğan da CHP'den istifa etti... Memleket Partisi adayı oldu.

CHP'nin itirazı... İlçe Seçim Kurulu... Haluk Bozdoğan'ın adaylığı üçe karşı dört oyla reddedildi.

Bu defa... Oğlu Ozan Mehmet Bozdoğan... Memleket Partisi adayı.







Cumhur İttifakı'na gelince... Aday Mahmut Tat... İnşaat Mühendisi... Eski MHP İlçe Başkanı. Siyaseten Tarsus'un ağabeyi.

DEM Parti... Aday göstermedi... Karşılığında CHP listesinden yedi belediye meclisi üyeliği.

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Mezitli



Seçimin hikâyesi çok... Örneği Mezitli'den verelim.

Belediye başkanı iki dönemdir Neşet Tarhan... CHP.

Bu seçimde CHP onu aday göstermedi... Eski İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP'nin Mezitli adayı.

Neşet Tarhan'a gelince... CHP'den istifa etti... Bağımsız aday... Şehrin her yerinde afişleri var.

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Büyük yarış



Mersin... Tıpkı Adana gibi... Kavşaklar... Billboardlar... Binalar... Araçlar... Direkler... Ağaçlar... Nereye baksanız aday resimleri... Şehir mezarlığının duvarlarında bile.

Belediye Başkanı Vahap Seçer... CHP... Yine aday.







Cumhur İttifakı... Aday MHP'den... Serdar Soydan.

Diğer partilerin de adayları var... İyi Parti... Yeniden Refah Partisi... Zafer Partisi... DEVA Partisi... DEM... Memleket...

Ama... Yarış iki aday arasında... Vahap Seçer ile Serdar Soydan.

***



Sıcak gündem



Abdullah Özdemir... Ticaret Borsası Başkanı... Sohbet.

"Aday çok" dedik.

Özdemir, "Ama eski seçim heyecanları yok" dedi... Doğru.







Ve... "Gündem geçim" diye devam etti:

Ekonomi kendi rutininde... Allah'a şükür fazla aksama yok.

Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz... İstikrarın devam etmesi... Enflasyonun düşmesi.

***



Turizm patlayacak



Hamit İzol... Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı... "Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz" diyerek söze başladı:

Çukurova Havalimanı bitti... Çok mutluyuz.

Mersin-Antalya sahil yolunun bitmesini bekliyoruz... Birkaç tünel kaldı.







Görünen o ki... Turizm patlaması yaşayacağız.

Elbette Antalya ile yarışamayız... Ama turizmin gelişmesi için pozitif ayrımcılık istiyoruz... Teşvik.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir isteğimiz daha var... Lojistik köy.

***



Raylı sistem... Büyük eksiklik



Mersin'de... Her seçimde... Konuşulan konu: Raylı sistem.

Trafik... Büyük problem.

Hele yaz gelince... Çile bülbülüm çile.

Son 20-25 yıldır... "Seçilirsem raylı sistemi yapacağım" demeyen belediye başkan adayı yok.

Ama... Seçildikten sonra... Raylı sistemin temelini atan da yok.

Mersin gibi hızla gelişen bir şehirde raylı sistemin olmaması... Büyük eksiklik.

***



Yaman çelişki



Bereketli topraklar... Hani bir şehir efsanesi var... Bastonu toprağa batır, gelecek yıl ağaç olsun.

Böyle bir coğrafyada... Mersin gibi bir tarım şehrinde... Etiketlere bakar mısınız?

Yeşil sivri biber... 82 lira.

Domates... 30 lira.







Biber... Çarli... 77 lira.

Biber... Kırmızı... 75 lira.

Domates... Kokteyl... 64 lira.

Salatalık... 33 lira.

Dolmalık biber... 70 lira.

Patlıcan... Kabak... Ateş pahası.

Narenciye bölgesindeyiz... Portakal, limon... Kilosu 15 lira.

Bu işe akıl erdiremedik.

***



Siyaset aritmetiği



Mersin'in 13 ilçesi var... 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları:

AK Parti... İki belediye... Akdeniz ile Aydıncık.

CHP... Üç belediye... Tarsus... Mezitli... Yenişehir.

MHP... Sekiz belediye... Anamur... Bozyazı... Çamlıyayla... Gülnar... Mut... Silifke... Toroslar... Erdemli.

Mersin... Dağınık bir coğrafya.

Siyaset... Sahilde farklı, ovada farklı, Toroslar'daki yerleşim yerlerinde farklı.

Nüfusun yarıya yakınının da Mersinli olmadığını göz önüne alırsak... Mersin... Siyaseten çok sesli, çok renkli şehirlerden.