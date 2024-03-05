Türkiye genelinde yarışma düzenlense... İller, ilçeler katılsa... "En çok seçim afişi nerede?" diye... Adana, birinci gelebilir.







Alt-üst geçitler... Elektrik direkleri... Billboardlar... Hatta ağaçlar... Boydan boya afişle kaplanmış büyük binalar... Caddeler... Sokaklar... Şehir, afiş bahçesine dönmüş.







Kampanyanın böyle canlı olduğu şehirde gürültü kirliliği yok.

Konvoylar... Kornalar... Seçim şarkıları yok.

Çevreci bir seçim yarışı gözledik.

***



Çiçek kokan şehir



Portakal ağaçları çiçek açmaya başlamış.

Toprak ana çoktan uyanmış... Her yer yemyeşil.









Süleyman Demirel, Çukurova için "Türkiye'nin Florida'sı" derdi.

Bereketli topraklar... Tarım, sanayi, ticaret... Adana, Türkiye'nin pek çok yerinden farklı... Canlı mı canlı.

***



Teşekkür



Kadir kıymet bilen Adana... Vefalı Adana.

5 Ocak Gazetesi gecesinde bizi Yaşam Boyu Onur Ödülü ile duygulandıran Adana.







Ödülü... AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Kocaispir'in elinden aldık.

İlk kutlayan Zeydan Karalar oldu... Kocaispir'in rakibi... Büyükşehir'in CHP'li Belediye Başkanı.

Teşekkürler 5 Ocak... Teşekkürler Adana.

***



Özlenen fotoğraf



Bölgenin sesi... 5 Ocak Gazetesi... 25 yaşında.

Kurucusu Savaş Çokduygulu'nun şahsında, çalışanlarını kutluyoruz.

Sheraton Otel... Balo salonu... 5 Ocak'ın yaş günü.

Vali Yavuz Selim Köşger... Sivil toplum liderleri... Akademi dünyası... İş insanları...

Adana buradaydı.

Herkesin dikkatini çeken... Takdirini toplayan ise... Siyasetçilerin verdikleri fotoğraftı.

Ömer Çelik... Adana Milletvekili... AK Parti Sözcüsü.

Zeydan Karalar... Büyükşehir Belediye Başkanı... CHP Büyükşehir Adayı.

Fatih Mehmet Kocaispir... Yüreğir Belediye Başkanı... AK Parti Büyükşehir Adayı.

Ayyüce Türkeş... Adana Milletvekili... İyi Parti Büyükşehir Adayı.

Bilal Bilici... İyi Parti Adana Milletvekili.

Ozan Gülaçtı... AK Parti İl Başkanı.

CHP Adana milletvekilleri... Müzeyyen Şevkin... Ayhan Barut.

Yusuf Kanlı... MHP İl Başkanı.

Soner Çetin... Metropol ilçe Çukurova Belediye Başkanı... İyi Parti Çukurova Belediye Başkanı Adayı.

Ve daha pek çok siyasetçi.

Partileri, dünya görüşleri farklı... Ama hepsinin adı Adana, soyadları Türkiye Cumhuriyeti.

Salondakiler... Bu birlikteliği ayakta alkışladı.

***



Siyasetin seyir defteri



Baraj Yolu Caddesi... Turgut Özal Bulvarı... Süleyman Demirel Bulvarı... 15 milyon liraya satılan apartman daireleri.

Sonra baraj gölündeyiz... Göl manzaralı villalar... 30 milyon lira... 40 milyon lira.

Şehrin en popüler bölgesi.

Dolaşırken... Zaman tünelinde bir gezinti.

Demokrat Parti dönemi... Adnan Menderes, Adana'da baraj yapmaya karar verdi... Seyhan Barajı.

Muhalefet ayağa kalktı...

"Gereksiz... İsraf... İhtiyaç yok."

CHP'nin güçlü isimleri... Adana milletvekilleri... Dediler ki:

- Baraj, toprak dolgu ile yapılıyor... Yarın köstebekler toprağı delecekler... Baraj patlayacak... Adana'yı sel basacak.

Seyhan Barajı, 25 Nisan 1956'da hizmete girdi... 68 yıl önce.

Hani... Köstebek nerede?... Sel nerede?

Türkiye'de siyaset... İşte böyle bir şey.

Kimileri... Hizmet peşindedir.

Kimileri de... Laf... Yalan dolan... Köstebek... Hizmete fren.

***



Siyasi aritmetik



Adana... 15 milletvekili çıkardı.

AK Parti... Yüzde 30.84 oyla... 5 milletvekili.

CHP... Yüzde 28.63 oy... 5 milletvekili.

MHP 2... İYİ Parti 2... DEM 1 milletvekili.

28 Mayıs 2023... Cumhurbaşkanlığı ikinci tur... Erdoğan yüzde 45.96.

Diğer partileri soracak olursanız... Evet parti çok... Tabela çok... Aday çok... Ama seçilme şansları... Geçiniz.

***



Seçim liderle kazanılır



Adana'da... Siyasi partilerin yerel seçim çalışmalarını izlerken... Eski seçimler aklımıza geldi.

Ve... Liderlik kurumunun... Karizmatik liderliğin önemi.

24 Ağustos 1991... Adana... Milletvekili seçimi.

Seçilecek milletvekili sayısı... Yine 15.

Süleyman Demirel'in liderliğini yaptığı Doğru Yol Partisi'nin çıkardığı milletvekili... 11.

Sonraki genel seçim... 24 Aralık 1995.

Doğru Yol Partisi'nin başında artık Demirel yok... O, Çankaya'da.

Demirel'siz DYP'nin çıkardığı milletvekili sayısı... 4.

Liderlik... Bir kurumdur... Lider lokomotiftir.

Ve... Adının önünde Genel Başkan yazan herkes lider değildir.

Türkiye'nin çok partili demokrasi yıllarında...

Tek başına iktidara gelen partileri hatırlıyor musunuz?

Liderliğin... Lokomotifin... Karizmanın öneminin somut göstergesi:

Demokrat Parti... Lokomotif Adnan Menderes.

Adalet Partisi... Süleyman Demirel.

Anavatan Partisi... Turgut Özal.

Ve... Adalet ve Kalkınma Partisi... Son karizma... Recep Tayyip Erdoğan.

***



Devamı yarın



Adana'nın 15 ilçesi var... 15 belediye.

31 Mart 2019... İktidar partisi... AK Parti... 3 belediyeyi almıştı:

Yüreğir... Tufanbeyli... Aladağ.

Ana muhalefet partisi... CHP... 4 belediye:

Ceyhan... Çukurova... İmamoğlu... Seyhan.

Ve MHP... Kırsalın... Torosların güçlü partisi... 7 belediye:

Feke... Karaisalı... Saimbeyli...

Pozantı... Sarıçam... Yumurtalık... Karataş.

Geriye tek ilçe kaldı... Kozan... Saadet Partisi.

25 gün sonra yapılacak seçimde... 15 ilçede... Durum ne olacak?

Maraton... Büyük yarış devam ediyor.

Hani... Fıkrayı bilirsiniz...

Adam, berbere sormuş:

- Saçım ak mı, kara mı?

- Az sonra keseceğim... Saçın önüne dökülecek... Ak mı, kara mı görürsün. Şimdi... Tıraş makinesi seçmenin elinde... Tıraş 31 Mart'ta... Kimin saçı ak, kimin kara, milletçe göreceğiz.