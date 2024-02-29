Farklı bir seçim... Daha öncekilere... Mayıs 2023'te yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine hiç benzemiyor.

Nerede o eski seçimler? Eski meydanlar?

Seçmende seçim heyecanı... Yok gibi.

Nedenini Köksal Toptan'a sorduk... Yılların siyasetçisi... Dedi ki:

Siyasetin yoğunluğu düştü... Seçmen yoruldu... Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında meydan meydan dolaşan yok... Muhalefet partileri daha kampanyaya bile başlayamadılar.

Seçim çok önemli... Ülke sorunları konuşulur... Projeler ortaya konulur... Ama muhalefetin bir projesi, iddiası yok... İç sorunlarını aşamıyorlar.

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Muhalefet bile beğendi



Salı... Manisa... Cumhuriyet Meydanı kalabalık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleniyor.

Kürsüde, Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün.

Başkan... Fırsat bu fırsat diyerek, muhalefete... Rakiplerine çatmadı.







Konuşması sırasında... Tek bir defa bile muhalefet partilerinin... Rakiplerinin isimlerinden söz etmedi.

Yaptıklarını anlattı... 35 yıllık imar sorununun çözümü... Çöplükten elektrik üretimi.

Ve... "Yapacağım bazı işler var" diyerek... Güvenoyu... Bir dönem daha görev istedi.

Olgun, düzeyli bir konuşmaydı... Muhalefetin bile hoşuna gitti.

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45-Manisa



Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge gelirken... Meydanda kaç kişi olduğunu sordu.

Emniyetten aldığı yanıt... 45 bin...

Erdoğan, memnun oldu.

Kürsü... Önce bir türkü sözü... "Evlerinin önü iğde..." Meydan neşelendi.

Ardından... Manisalı Özgür Özel'e taş:







"31 Mart'ta, onu özgürleştirecek, maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız."

Sonra... Konuşması sırasında... Sık sık... CHP'nin yumuşak karnına vurdu.

"Beceriksizler" dedi... "Seçim listesini bile zamanında veremediler."

Erdoğan'ın seçim stratejisi:

Muhalefet olarak sadece CHP'yi... Özgür Özel'i muhatap almak.

Diğerlerini... Yok saymak.

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Taktik



Siyasetçi... Elbette geçmişten söz edecektir... Yaptıklarından.

Fakat... Seçmen, dünü zaten biliyor... İleriye bakar.







Erdoğan, Manisa'da... Yapılanları anlattı anlatmasına da... Asıl ağırlığı yarına verdi... Yapacaklarına.

"Yüksek Hızlı Tren" dedi... Eserden... Hizmetten... Yeni yatırımlardan söz etti.

Erdoğan'ın taktiği:

CHP iç sorunlarıyla uğraşırken... Sahaya çıkmakta gecikirken... Fırsat bu fırsat, koşabildiği kadar koşmak.

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Hassasiyet



Orta Anadolu'da... Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Sivas'ta... Yurdun pek çok yerinde...

Örtülü ya da örtüsüz... CHP-DEM diyaloğu... Paslaşması... İşbirliği seçmenin kafasını karıştırıyor.

Karadeniz'den daha yeni döndük... Orada da.

Erdoğan... Toplumdaki hassasiyetin farkında.

Onun için... CHP'ye... Özgür Özel'e... DEM üzerinden vurmaya devam ediyor.

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'Tam bir rezalet'



Manisa... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi.

Saruhanlı... Manisa'nın 57 bin nüfuslu ilçesi... "CHP'nin kalesi" denilse yeridir... Geçen yerel seçimde CHP oyu yüzde 55'in üzerindeydi.

Saruhanlı'da olup bitenin özeti... Yerel gazete Olay'ın manşeti:







TAM BİR REZALET!

CHP... Saruhanlı'da aday listesini, İlçe Seçim Kurulu'na zamanında veremedi... Seçime girme hakkını kaybetti.

CHP'li belediye başkanı, Saadet Partisi adayı olmak istedi... Seçim kurulu reddetti.

Olay Gazetesi... "Güler misin yoksa ağlar mısın?" diye yazıyor.

Manisa... Günlerdir bu olayı... Beceriksizliği konuşuyor.

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Şehzadeler



Manisa'da yerel siyaset konusuna girmişken... İki isimden söz etmek istiyoruz.

Metropol ilçe... Şehzadeler... Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik... Başarılı... Fakat aday olmak istemedi.

AK Parti... Şehzadeler'de... Yavuz Kurt'u aday gösterdi.







Yavuz Kurt, sürekli sahada... Kuyumcular Çarşısı... Ulupark... Alaybey Pazarı.

Ve yanında... Destek veren iki kişi:

Biri... Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik.

Diğeri... Manisa Milletvekili... Sokaktaki insanın Tahsin Paşa'sı Bahadır Yenişehirlioğlu.

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İmamoğlu... Ve Karadeniz rüzgârı



Köprübaşı... Trabzon'un ilçesi... Rahmetli Adnan Kahveci'nin memleketi.

İmamoğlu ailesi eskiden buradaymış... Gündoğan Mahallesi'nde.

Sonra Akçaabat'a göç etmişler... Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın'ın söylediğine göre 1874'te.

Karadeniz'de... 2019 yerel seçimlerinde, İmamoğlu fırtınası esiyordu... Hemşerileri, İmamoğlu'nun İstanbul'u almasını istiyordu.

Karadeniz'de eski havayı göremedik.

Gözlemimizi, Ali Aydın'a söyleyince... Dedi ki:

- İki sebebi var... Birincisi, İstanbul'da bekleneni veremedi... İkincisi ise... Karadeniz'i bilirsiniz... Bazı konularda çok hassastır... DEM ile işbirliği Karadeniz insanını rahatsız eder.

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Mustafa Hoca



Konyalı... Eski milletvekili... Öğretmen... Anadolu Üniversitesi mezunu.

Siyasete nokta koyunca... "Sosyolog olacağım" diye tutturdu.

Karatay Üniversitesi'ne devam etti... Dört yıl.







Ve... Diplomasını aldı.

Kutladık... Aklı, hırsının önünde gitmediği için.

Şu partiden, bu partiden gelen teklifleri elinin tersiyle ittiği için.

Ve... 69 yaşında, sosyolog diplomasını aldığı için.

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Kibir



Adnan Ramoğlu... Of'ta kime sorsanız tanır.

"İstanbul... İmamoğlu... 2019 rüzgârı" konuşulurken... "Beni de dinleyin" diyerek söze girdi:

- Başkan seçilince İmamoğlu'na bir kibir geldi... Üstten bakmaya başladı... Hele bir de bu DEM meselesi çıkınca... Üstüne tuz biber ekti.