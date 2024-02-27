Kamuoyu yoklaması önemli... Partiler, seçmen eğilimini ölçmek için anket üstüne anket yaptırıyorlar.

Fakat... Görünen köy için kılavuza, ankete gerek yok.

Örneğin Trabzon... Özellikle de AK Parti/Erdoğan açısından.

28 Mart 2018... Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın oyu yüzde 69.36.

Aynı tarihte... Milletvekili seçimi... AK Parti yüzde 55.98.

31 Mart 2019... Yerel seçim... AK Parti'nin en çok oy aldığı şehirlerden biri Trabzon... Yüzde 64.61.

Son seçim... 14 Mayıs 2023... AK Parti yüzde 47.77.

Ve... Cumhurbaşkanlığı ikinci tur... 28 Mayıs... Erdoğan yüzde 65.32.







Trabzon'da... Büyükşehir sandığından Ahmet Metin Genç'in çıkacağı kesin.

Ama o havalara girmemiş... Mütevazı... Sıfır ego... Tam gün sahada.

Buluştuk... Şimdiden kutladık... Başarılar diledik.

Teşekkür etti... Bir hediye verdi:

Adımızın yazılı olduğu Trabzonspor forması.

***



İşsizliğe reçete



Ahmet Metin Genç, nereye gitse... Kahramanmaraş Caddesi... Uzun Çarşı... Sürmene... Yomra... Araklı'ya... Demirbaş talep... Değişmez istek:

"İş... Nerede olursa olsun... İş."

Kimi kendisine iş istiyor... Kimi kızına... Kimi oğluna. Bir gözlemimiz ve sevincimiz... Paylaşmalıyız.

1. Kimse... "İlle de devlette/belediyede iş... Masa başı iş... Sabah 9 akşam 17... Haftada iki gün izin" diye tutturmuyor.

2. Karadenizli kadın... "Erkekten daha çalışkan" diyeceğiz, erkekler alınacaklar... Ama bir gerçek... Kadın çalışmak istiyor... Her sektörde.







Ahmet Metin Genç... İşsizliğin reçetesini söylüyor:

"Yatırım... Tekstil Kent... İlk işim bu olacak."

Tekstil Kent... Yerel televizyonlarda birinci haber.

Yerel gazetelerde manşet.

***



'Hayde Trabzon!'



Karadeniz insanı... Birbirine tutkun... Hemşerilik bağı çok güçlü.

Bir kampanya var... Başarılı.







"Trabzon Bakkalım" kampanyası:

"Hayde Trabzon!.. Bakkalına sahip çık... Alışverişini bakkalından yap... Paran şehrimizde kalsın."

Trabzonlu... Bakkalına, manavına, balıkçısına, kasabına... Esnafına sahip çıkıyor.

***



Hafif raylı sistem



Trafik... Her yerde sorun... Trabzon gibi büyüyen bir şehirde büyük sorun.

Hele turizm sezonunda... Trafik arapsaçı.

Raylı sistem... Şart.

Ahmet Metin Genç... Dersine iyi çalışmış... Projesi hazır.

Bir de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonlu olunca...

Şehir... Havaya girmiş... Beklenti yüksek... Bölge insanı, raylı sisteme kilitlenmiş... Herkesin dilinde bu konu.

Büyükşehir adayı Ahmet Metin Genç, projenin ayrıntılarını anlattı.

Akçaabat-Trabzon-Yomra... Hayli uzun bir hat.

Etap etap yapılacak.

***



Karadeniz... KAAN'ı bekliyor



Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2... Akıncı... Kızılelma... Altay tankı... Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu... İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB3... HÜRJET...

Trabzon'da... Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan'la bindiğimiz, sabah akşam dolaştığımız Togg.

Ve... Son olarak... Gökyüzü ile buluşan KAAN.

Yerli ve milli denilince... İlk astronotumuz Alper Gezeravcı, TV'de görününce... Milli muharip uçağımız KAAN havaalanınca...

Karadenizlinin... Tüyleri diken diken oluyor.

Sultan Murat Yaylası'ndaki dede... Sevincinden ağlıyor.

Eyyüp Ergan dostumuz... "Kurban keseceğim... Aman nazar değmesin" diyor.

Yerli ve milli projelerle... Togg'la... Savunma sanayii yatırımlarıyla... Uzay ve havacılık çalışmalarıyla... TCG Anadolu ile... Ve son gururumuz KAAN'la ilgili...







Alay edici, dalga geçici, küçümseyici söylemler, sosyal medya paylaşımları, yorumlar, halkta tepki görüyor... Nefret uyandırıyor.

İnanmayan gelsin... Trabzon'un Gazi Caddesi'nde... Yerli ve milli kavramıyla dalga geçsin... Togg... KAAN... TCG Anadolu hakkında olumsuz bir söz söylesin.

Boyunun ölçüsünü alacağı kesin.

Trabzon... Yerel gazete... Nal gibi başlık... Elbette KAAN.

Bölge... KAAN'ın Karadeniz semalarında uçacağı günü bekliyor.

***



Trabzon farkı



Merkezde... İlçelerde... Esnaf ziyaretlerinde... Adaylar karşılaşıyorlar.

Laf atma yok... Ters bakma yok... El sıkışıyorlar.

Bazen... Kucaklaşıyorlar.

Birbirlerini kutluyorlar. Başarı diliyorlar.

Örnek bir kampanya... Dileğimiz böyle devam etmesi.

***



'Yerel' siyaset



Dolaştığımız yerlerde... Çok kişi, Ankara'yı sordu... Ya da İstanbul'u.

Karadeniz'de ise... Böyle sorularla karşılaşmadık.

Trabzonlu... Trabzon'u konuşuyor.

Özgür Özdemir arkadaşımız dedi ki:

- Abi... Adı üstünde, bu, yerel seçim. Bize ne diğer şehirlerden... Bizi Trabzon ilgilendiriyor.

***



Bordo-mavi



Trabzon'a gelip de... Trabzonspor'a uğramamak olmaz.

Sohbet... Çay... Maçlar... Gelecek sezon hazırlığı... Transferler.

Ayrılırken... Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Bir dakika" dedi:







- Ziyaretiniz anısına... Size bir hediyemiz var.

Hediye... Adımızın yazılı olduğu Trabzonspor forması.

Trabzon... İşte böyle bir yer... Fındık üreticilerine gidiyorsunuz... Veya balıkçılara... İhracatçılara... Akçaabat, Of, Vakfıkebir'e... Mutlaka bir hediye... Adımıza özel forma.

Trabzon'dan son notlar... Yarın.