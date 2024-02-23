Mehmet Kaya... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı...

Bölgenin kanaat önderlerinden. Özgül ağırlığı yüksek isimlerden.

Seçimi, siyaseti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini, beklentileri konuşuyorduk.

Dedi ki:







Sayın Cumhurbaşkanı çok deneyimli bir lider.

Türkiye'de, bu deneyimde ve iktidar olma potansiyelinde kaç siyasi aktör var?

Ondan başkası yok.

Sayın Erdoğan, bu tecrübesi ve gücüyle, yılların sorununu çözecek güce sahip.

Açık konuşalım... Türkiye, bir daha böyle güçlü bir lider bulamayabilir.

Mehmet Kaya'nın, yılların sorunu dediği sorun...

Tahmin edersiniz... Kürt sorunu.

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Kırsalın sesi



Engin Yeşil... Ticaret Borsası Başkanı.

"Toprağımız çok bereketli" diyerek söze başladı:







Buğday... Mısır... Pamuk... Mercimek... Arpa... Nohut... Ürün bol.

Şimdilik yağış iyi... Kuraklık sorunu yok.

Bu saatten sonra kar olmaz... Mart, nisan yağmurları önemli.

Sıkıntımız... Girdi fiyatlarının yüksekliği... Bu derdimizi Sayın Cumhurbaşkanımız biliyor.

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Huzur ve sandık



Gazi Caddesi... Tarihi Ulu Cami'nin önü... Kiminle konuşsak aynı sözler:

"Huzur... Önce huzur... Her şeyin başı huzur."

Bölge huzura susamış. Doya doya huzurun tadını çıkarıyor.

Bölge insanı terör yorgunu.







Artık "huzura silah sıkılmasını, çukur kazılmasını" istemiyor.

Bu tavır, seçim sandığına da yansıyor.

Şöyle ki:

2014 seçimleri... HADEP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da... Toplam 106 belediye başkanı çıkardı.

2019 seçimleri... Sayı 65'e düştü.

Bugün konuşulan... 31 Mart seçiminde 50'nin altına ineceği.

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'Hepsinden önemlisi'



Kırsalı, tarımı, üretimi konuşurken... Borsa Başkanı Engin Yeşil... "Hepsinden önemlisi" diyerek... Konuyu değiştirmek istedi.

- Nedir hepsinden önemli olan?

- Kürt sorununun çözümü... Sayın Erdoğan'dan başkası çözemez.

- Sayın Erdoğan'dan nasıl bir çözüm bekliyorsunuz?

- Kendileri bilirler... En önemli sorun bu... Çözecek kişi Erdoğan'dır... Şu anda o gücü var... İnşallah da çözer.

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Kampanya düşük yoğunlukta



Afişler... Adaylar... Esnaf ziyaretleri... Salon toplantıları... Nereye gitsek siyaset konuşuluyor.

Fakat... Seçim kampanyası henüz düşük yoğunlukta.

Herkes... Mart ayını bekliyor.

Ve... Liderleri.

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Kalıcı konutlar



Karacadağ'ın etekleri... Dev bir şantiye.

Binlerce konut yapılıyor.

Zemin sağlam... İnşaatlar dört dörtlük.









Diyarbakırlılar... Gezmeye geliyorlar.

Depremzedeler... Evlerin dağıtımının yapılmasını bekliyorlar.

Diyarbakır'da... Yeni bir şehir doğuyor. Herkes heyecanlı.

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Erbil'e uçak heyecanı



Diyarbakır' da... Çok kişinin Erbil ile işi... İlişkisi var.

Yerel bir iç giyim markası: Jiber.

Merkezi: Diyarbakır.

Ama... Erbil, Duhok, Süleymaniye'de 12 şubesi var.

Örneği çok... Saymakla bitmez.

Ayrıca... Akrabalıklar da az değil.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, "Diyarbakır-Erbil uçak seferleri başlayacak" sözü... Bölgede heyecan yaratmış.

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Yüksek hızlı tren



Yazımızı yazıyoruz.

Yanımıza bir genç yaklaşıyor... Üniversite öğrencisi:

- Abi... Yüksek hızlı tren istiyoruz... Onu da yaz.

Diyarbakır'da aynı isteği o kadar çok kişiden dinledik ki.

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Vefa



Necmettin Erbakan Bulvarı...

Yeni bir yol... Trafiği rahatlatmış.

Abdulkadir Aksu Caddesi... Işıklandırılmış... Geceleri görmeye değer.

Mesut Yılmaz... "AB'nin yolu Diyarbakır'dan geçer" demişti.

Diyarbakır... Adını caddeye verdi... Tertemiz.

Vefa... Kadir/kıymet bilmek... Hizmet edeni unutmamak... Ne kadar güzel.

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Cevdet Yılmaz... Mehmet Şimşek



Sivil toplum lideri... Şehrin kanaat önderleri... İş insanları... Çarşı... Çok kişiden övgü dolu sözler dinledik... Övülenler:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın sözleri, bölgede dinlediklerimizin özeti:

İkisi de bölgenin evladı.

Çok önemli görevlere geldiler... Ama doğdukları topraktan kopmadılar... Değişmediler.

Ekonomi çevreleri de... Toplumun diğer kesimleri de takdir ediyor.

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Sokak ekonomisi



Fırsatçılık... Fiyat artışları... Her yerde olduğu gibi, burada da var.

Ama... Fiyatı artırmayan da çok.

Örneğin... Berberler.







Ve bir de... Bulvarların, caddelerin kaldırımlarındaki satıcılar.

Sebze... Meyve... Balık... Aklınıza ne gelirse.

Marketlerden ucuz... Alıcısı fazla.