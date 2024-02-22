Seçime katılacak olan siyasi parti çok... Şehirde, ilçelerde parti il ve ilçe merkezi çok... Aday çok... Fakat...

Bölge gerçeği... Bu coğrafyada siyaset iki partili.







AK Parti... Ve DEM.

Diğerleri... Seçim sandığında boğulanlar.

Örneğin... Son iki yerel seçim... Ana muhalefet partisi... CHP...







30 Mart 2014... Diyarbakır'da aldığı oy... Yüzde 1.19.

31 Mart 2019... Değişen bir şey yok... Yüzde 1.83.

Seçim yarışı... Dün iki parti arasındaydı... Bugün yine iki parti arasında.

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SİYASİ HAVA ISINIYOR

Gazi Caddesi... Nazım Hikmet Caddesi... Gevran Caddesi...

Ekinciler Caddesi... Gündüzleri canlı... Akşamları da.

Tarihi Ulu Cami önü... Meydan... Öğle saatlerinde kalabalık... Öğleden sonra daha da kalabalık.

Yanık Çarşı... Yüzlerce dükkân... Oldukça hareketli.







Serkan Yakut... Hüseyin Kaçar... Dostlarla dolaşıyoruz... Kahveye giriyoruz... Ve dinliyoruz.

Biri... "Türkiye'de 100'den fazla parti var... Çoğu tabela partisi... Seçim pusulası çok uzun... Millet rahatsız" diyor.

Diğeri... "Kemal Kılıçdaroğlu haksızlığa uğradı... Seçimden sonra partinin başına geçebilir" diye konuşuyor.

Kalabalık caddelerde... Kahvelerde... Çarşıda herkes siyaseti konuşuyor.

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HAFİF RAYLI SİSTEM

Mehmet Halis Bilden... Yüksek mimar... AK Parti'nin büyükşehir adayı.

Belediyecilik tecrübesi var... Diyarbakır'da, İstanbul'da, Adana'da görev yapmış... Belediyelerde.







Esnafı geziyor... Halkla ilişkileri iyi... Samimi... Mütevazı.

STK'larla toplantılar yapıyor.

Projelerini anlatıyor.

Örneğin... "Hafif raylı sistem" diyor... Diyarbakır'ın trafik sorununa önlem... Halk bu projeye sıcak bakıyor.

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PARTİLER... AFİŞLER

Cumhur İttifakı... Devam ediyor... AK Parti... MHP... Büyük Birlik Partisi.

Millet İttifakı... Çoktan dağıldı.

DEM Parti... Büyükşehir adayı Serra Bucak... Şanlıurfa Siverekli... Esnafı dolaşıyor... Salon toplantıları yapıyor.







CHP... Cafer Pekdemir... İş insanı... Liceli...

HÜDA PAR... Faruk Dinç... Mersin Milletvekili.

Yeniden Refah Partisi adayı Hikmet Kaplan... DEVA Partisi... Gelecek Partisi... Saadet Partisi... Aday çıkarıyorlar.

Caddeler... Aday afişleriyle dolu.

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İYİ PARTİ

Salim Ensarioğlu varken... Diyarbakır'da İyi Parti de vardı.

Oğlu Vecdin Ensarioğlu... İl Başkanı'ydı.

Salim Ensarioğlu... İyi Parti'den istifa edince...

Çanak çömlek patladı... Parti, Diyarbakır'da ağır yaralı.

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DEMİRBAŞ KONU

Çarşıda... Kahvelerde... Akşam sohbetlerinde... Demirbaş konulardan biri, Cumhuriyet Halk Partisi.

Özgür Özel... Ekrem İmamoğlu... Parti içi çekişmeler... Hatay adayı Lütfü Savaş üzerindeki tartışmalar... DEM Parti ile ittifak... Sıcak gündem.

Diyarbakır için... DEM Parti-CHP ittifakı... Konuşan yok... Burada DEM Parti'nin, CHP desteğine hiç ihtiyacı yok.

Diyarbakırlı... Ekrem İmamoğlu'nu samimi bulmuyor.

Özgür Özel'e daha sıcak bakıyor.

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'İŞBİRLİĞİ' TEPKİSİ

DEM Parti... Büyükşehir adayını belirlemek için önseçim yapmış... Ve parti karışmış.

Neden mi? Önseçimde birinci çıkan Garip Kandemir aday yapılmamış... Tepkiler, istifalar olmuş.

14 Mayıs 2023 genel seçimleri...

Partinin adı, milletvekili seçiminden önce HDP idi... Ancak... Seçime YSP adıyla girildi.

YSP... Seçimde, CHP ile işbirliği yaptı.

Taban... Bu işbirliğini istememiş.

Diyarbakır'da oy da... Milletvekili sayısı da... 2018'de yapılan seçime göre düştü.

Taban... Bu düşüşü, "CHP ile işbirliğine" bağlıyor.

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'TABAN' DEDİ Kİ

Osmanlı mimarisi... Selçuklu mimarisi... İslami mimari... Tarihi bir eser: Ulu Cami.

Avlusu... Kalabalık.

Önü... Daha da kalabalık... Çay... Kahve... Sohbet... Siyaset.

Sorduk:

- CHP'ye karşı neden bu kadar soğuksunuz? Niçin uzak duruyorsunuz?

Her kafadan bir ses çıktı... Herkes düşüncesini söyledi... Çoğu DEM Partili... "Taban" desek yeridir.

Birkaç satır başı:

Kürt sorununu zaten CHP çıkardı.

CHP zihniyeti... İnkâr zihniyeti.

CHP'nin Kürt sorununa bakışı bulanık... Karışık... Net bir tavır ortaya koyamıyor.

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'DERİN' SORUN

Batman'da, Mardin'de, Van'da... Sokakta... Kayyum konusunda farklı şeyler konuşuluyordu... Yazmıştık.

Diyarbakır'da da konuşuluyor.

Konuyu özetleyelim:

1. Belediye başkanlığı koltuğunda mutlaka bir seçilmişin oturması isteniyor.

2. Söylenen... "Seçilmiş demek, milli irade demek."

3. Seçmen... Genelde kayyum sistemine karşı.

4. Fakat... Yasalar ille de başkanın görevden alınmasını gerektiriyorsa... Deniliyor ki: "Belediye başkanlığı makamına vali veya kaymakam oturmasın... Seçimde en fazla oy alan ikinci aday otursun."

Seçmen... Bu konunun, "Erdoğan'ın gündeminde olduğu" düşüncesinde.

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PİLAVDAN DÖNENİN

Yolumuz uzun... Diyarbakır yazılarına nokta koyup yola devam edeceğiz... Fakat...

Bölge insanı bırakmıyor.

"Gelmesi sizden... Ama göndermesi bizden" diyen çok.

Öyleyse... Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.

Yarın... Bölgeden son notlar.