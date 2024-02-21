DİYARBAKIR

Asrın depreminin vurduğu 11 ilden biri de, peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır.

İnanç turizminin önemli kentlerinden... Yedi peygamber mezarı... İki peygamber makamı... 541 sahabe... Tarih kokulu diyar.

6 Şubat 2023... Yıkılan binalar... Enkaz altında kalan insanlar... Büyük acı.

Sadece bir örnek verelim... Galeria Sitesi:







Kesilen kolonlar... 89 can kaybı.

İmara aykırı yapılaşma... Tutuklamalar... Yargı süreci devam ediyor.

Ve dün... Diyarbakır için mutlu bir gün...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geldi... Depremden 1 yıl 16 gün sonra... 1423 aileyi sevindirdi... Kalıcı konutlar hak sahiplerine verildi.

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'Arkası' geliyor



Kalıcı konut inşaatları... Tüm hızıyla devam ediyor.







Deprem konutları... 8 bin 887'ye tamamlanacak.

Konutlar... Bittikçe kuralar çekilecek ve hak sahiplerine dağıtılacak.

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Büyük dönüşüm



Diyarbakır-Şanlıurfa yolu... Oğlakçı Köyü... Karacadağ etekleri... Sağlam zemin.

Burada... Yeni bir kent kuruluyor.

Deprem konutları... Sonra... İnşaatlar sürecek... Toplamda... 22 bin ev yapılacak.

Şehrin bitişiğinde... 100 bin nüfuslu... Modern bir yerleşim yeri olacak.

Eğitim, sağlık, spor tesisleriyle... Sosyal donatılarıyla.

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Evlat nöbeti



Diyarbakır'a gelip de anneleri görmemek olmaz... Terör örgütü tarafından kandırılıp dağa götürülen evlatlarının yolunu gözleyen anneler...

Dile kolay... 1632 gündür evlat nöbetindeler.

Yazın sıcağında... Kışın soğuğunda...

Nöbet çadırındalar.

Ziyaret... Gönül alma... Hatır sorma... Annelerin yaralı yüreklerine su serpiyor.







Cumhurbaşkanı Erdoğan... Geldi... Moral verdi.

Emine Erdoğan... Anneleri kucakladı, acılarını paylaştı.

Sanat dünyasından da gelen çok... Ama içlerinden biri... Üç kez buradaydı... Hülya Koçyiğit.

Siyasetçiler... Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici... Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal... Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek... Anneleri yalnız bırakmayanlar.

Kemal Kılıçdaroğlu... Nöbet çadırına gelmedi... Annelerle, öğretmen evinde görüştü... Eh! Yetmez ama evet.

Ya diğer liderler... Siyasetçiler... Diyarbakır'a gelip de annelere uğramaktan çekinenler... O kadar çok ki... Hangi birini yazalım.

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Huzur bereketi

Gazi Caddesi... Kalabalık... İstanbul Bağdat Caddesi gibi... Ankara Kızılay gibi.

Gezenler... Alışveriş edenler.

Uğramasak olmaz... Baharatçı Kör Yusuf... 133 yıllık işletme.







Girmekte zorlandık... Tıklım tıklım müşteri.

Tarihi Hasan Paşa Hanı... Yeme içme mekânları... Hediyelik eşya satıcıları... Hayli canlı.

Oturduk... Çay içtik... Esnafla sohbet ettik.

Dillerde aynı sözler:

- Huzurun getirdiği bereket... Aman nazar değmesin.

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'Erdoğan çözer'



Ahmet Türk... Bölgenin önemli siyasi aktörlerinden... Geçenlerde ne demişti, hatırlayalım:

"CHP bu kadar muazzam bir sorunu (Kürt sorunu) çözecek kabiliyette değil... Çözmek isterse Erdoğan çözer... Çünkü o lider."

Güneydoğu Bölge Temsilcimiz Hüseyin Kaçar ile dolaştık... Çarşı... Pazar... Meydan... AVM... Lokanta.

Herkeste bir beklenti var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorlar.

Ve... Neler söyleyeceğini merak ediyorlar.

Belki 40 kişi... Sanki sözleşmişler gibi... Ahmet Türk'ün ağzından çıkanları tekrarladılar:

- Çözerse... Yine Erdoğan çözer.

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Anket



Telefonla değil... Yüz yüze... Kadına, erkeğe... Yaşlıya, gence... Tatlıcıya, ciğerciye... İsteklerini sorduk.

Farklı yanıtlar aldık.

Fakat... İstekler arasında mutlaka otoyol var.

Şanlıurfa-Diyarbakır otoyolu.

Diyarbakırlı haklı.

Otoyol... Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar geliyor... Sonrası bölünmüş yol.

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Erbil'e hava köprüsü



Cevdet Yılmaz... Cumhurbaşkanı Yardımcısı... Bölgede karşılığı... Ağırlığı olan bir devlet adamı.

Geçen hafta... 16 Şubat'ta... Diyarbakır'a geldiğinde... Herkesi sevince boğan bir şey söyledi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile görüştük... İnşallah Diyarbakır-Erbil uçak seferlerini başlatacağız."

Diyarbakır-Erbil hattı bölge için çok önemli... Ticaret köprüsü.

Erbil'de iş yapan Diyarbakırlı çok.

Her gün karşılıklı otobüs seferleri var.

Bir de uçak olursa... Değme Diyarbakırlının keyfine.

Bize o kadar çok kişi sordu ki... "Erbil'e uçuş ne zaman?" diye.

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Diyarbakır uçuyor



Havaalanı kalabalık... Gelen, giden uçak çok... Ankara... İstanbul... Bursa... Medine... Antalya... İzmir... Sabiha Gökçen... Kütahya... Cidde.

Uçaklar dolu... Hava trafiği yoğun.

DHMİ Diyarbakır Havalimanı Müdürü Mustafa Durak ile konuştuk.







Yolcu trafiği her geçen gün artıyor. 2022'den 2023'e... Yolcu trafiğindeki artış... 124 bin 792.

Geçen yıl... Ocak ayı... Yolcu trafiği 160 bin 288.

2024... Yine ocak ayı... 170 bin 85.

Havaalanı... Hizmet... Temizlik... Tam puan.

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Ciğer... 'Olmazsa olmaz'



Diyarbakır... Şanlıurfa... Kahvaltıda ciğercilerin tıklım tıklım olduğu şehirler.

Bölge insanı... Ciğeri seviyor.







Adım başı ciğerci... Ara sokaklarda ciğerci... Her yerden duman yükseliyor.

Şehrin merkezinde... Sabah, öğle, akşam kalabalık lokantanın adı "Ciğerim."

Ciğer yemedik ama... Müşterilerle sohbet ettik... Çay içtik.

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Yarın... Yerel siyaset



Siyaset... Seçim... Partiler...

Adaylar... Seçim kampanyaları.

Kim, neler söylüyor?

Vaatler... Beklentiler...

Hepsini yazacağız... Yarın.