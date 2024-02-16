Seçim kampanyası... Merkezde ve ilçelerde toplantılar... Manisa siyaseten çok canlı.

Aynı canlılık ekonomide de var... Dokuz Organize Sanayi Bölgesi olan şehir.

Yetmiyor... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, "Dört OSB daha lazım" diyor.







İşsizlik yok... İş beğenmeyen var.

Fabrikalar... Eleman arıyor.

Manisa merkezde ve ilçelerde gezerken... Halkla sohbet ederken... En çok karşılaştığımız soru:

- Sayın Cumhurbaşkanımız, Ramazan Bayramı'nda emeklilere 10 bin lira ikramiye verecek mi?

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GÜVEN

Ekonomi dünyası... Herkesin merak ettiği konu:

Mali disiplin... Seçim ekonomisi uygulanır mı?

Bakan Mehmet Şimşek'in tavrı net:







- Hayır... Her şey rutininde yürüyecek... Orta Vadeli Ekonomik Plan'da hiçbir sapma olmayacak... Bize güvenin.

TSO Başkanı Mehmet Yılmaz:

- Sayın Bakanım, size güveniyoruz... Siz de bize güvenin.

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AÇIK KAPI

Hayrullah Solmaz... İş insanı... Eski İl Genel Meclisi Başkanı... Dedi ki:

- Manisa'da kimin başı ağrısa, çekinmeden çalacağı bir kapı var... Valilik makamı.







Sokakta kiminle konuşsanız aynı düşüncede.

Vali Enver Ünlü... Altı aydır Manisa'da görev yapıyor... Halkın içinde... Ulaşılması kolay... Çözüm odaklı bir devlet adamı.

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ÇEKİLMEYİ BİLMEK

Aday olabilmek için milletin birbirini yediği... Aday gösterilmediği için çok kişinin partisinden istifa ettiği bir ülkede...

Seçimi kazanması garanti olduğu hâlde... "Benden bu kadar... Aday değilim..." diyen belediye başkanı biliyor musunuz?

Böyleleri var... Az da olsa.

Dr. Asım Güzelbey... Gaziantep'te iki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı.

Üçüncü dönem... Aday olmadı... Yerini Fatma Şahin'e bıraktı.

İtibarı... Saygınlığı... Halkın sevgisi devam ediyor.

Ve Manisa... Metropol ilçe Şehzadeler... Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik... Başarılı... "İki dönem yeter" dedi... Israrlara rağmen aday olmadı.

Gaziantep Dr. Asım Güzelbey'le... Manisa da Ömer Faruk Çelik'le gurur duyuyor.

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MANİSA VALİSİ

Merkezde... Ve ilçelerde... Depreme karşı dayanıklı olmayan 700 okul var.

Vali Enver Ünlü... "Ya güçlendirilecek" dedi:

- Ya da yıkılacak... Yenisi yapılacak.

Yedi ilçenin hükümet konağı... Depreme dayanıksız.







Bazıları yıkılmış... Yenilerinin inşaatı sürüyor.

Göç İdaresi binası... AFAD binası... Ve daha pek çok kamu binası... Yıkılacak.

Manisalı... Valisinden memnun.

Neden mi? Vali, her yerde olduğu için... Düğünde... Cenazede... Çarşıda... Okulda... Maçta... Kahvede.

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YAMAN ÇELİŞKİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa'daydı... 7 Şubat.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret etti... İş dünyasıyla bir araya geldi.

Ekonomiden... Sorunlardan konuşulurken... Mehmet Yılmaz dedi ki:

- Sayın Bakanım... Temel sıkıntı kayıtdışı ekonomi... Adamın altındaki araba 9 milyon lira... Vergi matrahı ise 75 bin... Ödediği vergi 30 bin lira.

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REKORTMEN PİDECİ

Mehmet Yılmaz... Daha önce çok yazdık... Gözünü budaktan, lafını dudaktan esirgemez.

Lafı dolandırmadan söyler.

Sohbet ediyorduk... Dedi ki:

Çeşme'de bir pideci var... Dost Pide... Sahibi Reşat Akbaykal.

Yazları iş yapar... 4 ay.

Dost Pide... Tam 44 milyon 337 bin lira vergi ödedi... İzmir'de en çok vergi ödeyen ilk 100 firmadan biri.

Eğer Dost Pide dünya çapındaki firmaları... 15 milyon liralık araçlara binen patronları geride bırakıyorsa... Bu işte bir sakatlık var... Size soruyorum yalan mı?

"Sevgili Başkan" dedik:

- Bunları Sayın Mehmet Şimşek bakanımıza söyleseydiniz ya.

- Söylemez olur muyum?

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ALKIŞLAR

Manisa'nın iki metropol ilçesi var... Yunusemre ve Şehzadeler.

Manisa, Büyükşehir statüsüne girince... 2015'te Şehzadeler'e Ömer Faruk Çelik, Kurucu Belediye Başkanı seçildi... Yüzde 41 oyla.

Seçildiğinde... Belediye binası yoktu.

Çalıştı... Parklar... Spor salonları... Kadın meslek kursları.







2019... Yüzde 46 oyla yeniden seçildi.

Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi... 24 saat açık kütüphane... Ücretsiz internet... Ücretsiz çay, kahve, çorba...

Ömer Faruk Çelik, gönüllere girdi.

Ve... 31 Mart 2014 seçimleri yaklaşırken... Kararını açıkladı:

- İki dönem yeter... Aday değilim... Partim kimi aday gösterirse kazanması için var gücümle çalışacağım.

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'YENİ NESİL' SEÇİM KAMPANYASI

Adaylar... Ev ziyaretleri yapıyor... Özellikle de kadınların ev buluşmalarına gidiyorlar.

Hani... Altın bu kadar pahalı değilken... Kadınlar, altın günleri yaparlardı ya...

İşte o buluşmalar... Ama altınsız.

Adaylar... Pazarları da geziyorlar... Semt pazarlarını.

Akşamları.... Kahve ziyaretleri...

Ayn-ı Ali... Söğütaltı... Ulupark, siyasetçilerin uğrak yerlerinden.

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MESİR FESTİVALİ

Önce pandemi... Arkasından deprem... Dört yıldır festival yapılamıyor.

Geleneksel Mesir Festivali.

Bu yıl yapılacak... 28 Nisan'da.

Davetlisiniz.

Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalanır... Manisa'da.

Sultan Camii Medresesi'nin Başhekimi Merkez Efendi, 41 çeşit baharatı karıştırıp macun yapar.

Sultan, bu macunla sağlığına kavuşur.

Her yıl... Küçük ve renkli kâğıtlara sarılı macunlar, Sultan Camii'nden halka saçılır...

Festivalde... Bir sanatçı... Merkez Efendi rolündedir.

Bu yılın Merkez Efendi'si kim olacak dersiniz?

Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşa'sı... Manisa AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu.