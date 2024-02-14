İZMİR

Türkiye'nin Batı'ya açılan penceresi... Ünlü Fransız oyun yazarı, romancı ve şair Victor Hugo'nun söylemiyle... "İzmir bir prensestir."

Kurtuluş Savaşı'nın hemen sonrası... Meclis'e bir kanun teklifi sunulur... Edirne Milletvekili Mehmet Şerif Bey tarafından.







Teklif... İzmir'in adının "Güzel İzmir" olarak değiştirilmesine dair.

Atatürk... Pek çok konuşmasında... İzmir'den "Güzel İzmir" diye söz eder.

Seçime 47 gün kala... Prensesten... Güzel İzmir'den gözlemler.

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Gönül belediyeciliği



Belediyecilik... Gönül işidir... Aşk işidir... Şevk işidir... Heyecan işidir.

Belediyecilik... Şu parti, bu parti... Benim liderim senin liderinden iyi... Önceliğim partidir... Particiliktir denilerek yapılacak iş değildir.

Prof. Yılmaz Büyükerşen... CHP'li... Gönül belediyeciliği yaptı... Ve hizmet belediyeciliği.

Eskişehir'e sınıf atlattı.

Manisa... Konya... Ordu... Erzurum... Kayseri için de aynı şeyleri söyleyebiliriz.

Ama... Prenses... Güzel İzmir... Şehircilikte Eskişehir kadar...

Konya kadar... Şanslı değil.

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'Sorunlar yumağı'



Seneler önceydi... Eski AK Parti Milletvekili... Eski Bakan... Hüseyin Çelik, İzmir'i, "çok güzel... Fakat ağlayan sümüklü bir çocuğa" benzetmişti.

Kırıcı... Amacını aşan bir söz... İzmirli incinmişti.

31 Mart'ın AK Parti adayı... İzmir Milletvekili... Hamza Dağ, "İzmir, potansiyeli yüksek... Ancak yeterince ilgi ve bakım görmeyen bir bahçeye benziyor'' dedi.

Hüseyin Çelik'in sözleri... Büyük tepki görmüştü.

Hamza Dağ'ın benzetmesine ise... Tepki gösteren olmadı.

Doğru söze ne denir?

İzmir... Dağlarında çiçekler açan İzmir... Dünyalar güzeli İzmir... Bugün bir sorunlar yumağı.

İzmir... Particiliğin küçük hesaplarına... İdeolojik çekişmelere feda edilecek bir şehir değil.

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Dört ana sorun



Şebnem Bursalı... Gazetecilikten siyasete yatay geçiş... AK Parti İzmir Milletvekili.

Genel seçim öncesi... Sürekli sahadaydı... Çarşıda... İlçede... Kırsalda.

Şimdi... Vites küçültmemiş... Aynı tempoda.







Sorduk... İzmirli ne diyor? Talepler... En önemli sorunlar... Neler?

Şebnem Bursalı madde madde saydı:

"Altyapı... Ulaşım... Körfezin kirliliği... Ve kentsel dönüşüm."

Doğru... Biz de nereye gittiysek... Kiminle konuştuysak... Aynı dertleri dinledik.

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Keklik davası



Tunç Soyer, 2019'da rekor oyla... Yüzde 58'le seçildi diye... CHP, İzmir'e, "çantada keklik" diye bakmasın.

"Dün dünde kaldı cancağzım", şimdi yeni siyasi dengelere bakmak lazım.

2019... İyi Parti aday çıkarmamıştı... Bu defa adayı var... Ümit Özlale.

2019... CHP örgütü, aday Tunç Soyer etrafında kilitlenmişti. Bugün, aday Cemil Tugay etrafında aynı kilitlenme yok.

DEM Parti... İşçi Partisi... Henüz aday çıkarmadılar... Çıkarırlarsa CHP'den oy alırlar.

Tunç Soyer... Sessiz ama kırgın. Sadece o mu? Başka kırgınlar da var.

Şu veya bu nedenle parti yönetimine öfkelenen CHP'li seçmen, AK Parti'ye oy vermez fakat... Bir bölümü tepki gösterir... Sandığa gitmez.

Gözlemimiz... Keklik, çantada değil... Havada.

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Erken kalkan yol alır



Yarışa erken başlamış... Sürekli sahada...

Partisinin örgütü de yanında.







Hamza Dağ'dan söz ediyoruz... AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı.

Gençlik kollarından geliyor.

En büyük avantajı, genel merkez... İzmir örgütü... Ve AK Parti İzmir milletvekilleri arasında, Hamza Dağ ile ilgili rahatsızlık... Farklı görüş... Çatlak ses olmaması.

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Anahtar... İyi Parti



Kemeraltı Çarşısı... Konak... Bornova... Aliağa...

Çiğli... Gaziemir... Dolaştık... Gözlemimiz:

CHP... "Nasıl olsa kazanırız" rahatlığı içinde.







CHP'nin seçim kampanyası düşük yoğunlukta.

AK Parti... Hamza Dağ... Daha hızlı çalışıyor... Seçime asılıyor.

AK Parti'nin İzmir'de 2019'a göre oyunu artıracağını söyleyebiliriz.

Ama... Hamza Dağ, 31 Mart'ta ipi göğüsleyebilir mi?

Bu sorunun yanıtı... İyi Parti'nin... Ümit Özlale'nin performansına, alacağı oya bağlı.

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Beğendik



Ankara... Adana... Mersin... Nereye baksanız partilerin afişleri... Aday fotoğrafları.

İzmir'de ise... Daha az.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda... Afiş, tek tük.

Oraya buraya... Parklara... Afiş asılmamış.

Yol kenarlarında seçim otobüsleri... Minibüsleri yok.

Çevre kirliliği... Gürültü kirliliği konularında İzmir'in notu... Tam puan.

Partiler... Kimseyi rahatsız etmemeye özen gösteriyorlar.

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Acil ihtiyaç



Kentsel dönüşüm... Yerinde dönüşüm...

Günün konusu.

İstanbul'da... Gündemden düşmüyor.

Deprem bölgesinde... Zaten gündemin de birinci maddesi.

Güzel İzmir'in bazı bölgelerinde çarpık kentleşme o kadar çok rahatsız edici ki.

Türkiye'nin Batı'ya açılan penceresine... İzmir'e hiç yakışmıyor.

Konu partilerüstü bir sorun.

Özellikle de belediyecilik sorunu.

Kentsel dönüşüm... İzmir'de acil ihtiyaç.

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Homurdananlar



Tunç Soyer... Büyükşehir Belediye Başkanı... 31 Mart yarışında yok.

Fakat... Sanki yarıştaymış gibi...

Adaymış gibi... İzmir'de afişi çok.







İcraatlarıyla ilgili afişler.

Tunç Soyer'in takıma alınmaması... Yedek kulübesinde bile yer bulmaması bazı CHP'lileri üzmüş.

Soyer, sessiz... Tepkisiz fakat... Onun yanındakiler homurdanıyorlar.







Homurtunun sandığa yansıması olur mu? Ne kadar olur?

Bu konuda bir ölçü, anket, araştırma yok.

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İzmir modeli



Hamza Dağ... Ve Cemil Tugay... Seçim ikisinin arasında.

Benzerlikleri dikkatimizi çekti.

Ve... Hoşumuza gitti.

Şöyle ki:

İkisi de sakin... Ağızlarından kötü, kırıcı, yaralayıcı söz çıkmıyor.

İkisi de... Projeleriyle... Yapacaklarıyla konuşuyor.

İkisi de dünden... Geçmişten bahsetmiyorlar... Yarına odaklanmışlar.

İki adayın tavrı sokağa, sahaya, çarşıya da yansıyor.

Dileriz... Böyle devam eder.