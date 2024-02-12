Süreç yönetimi sanattır... Bilimdir... Mühendisliktir... İnce iştir... Çok önemli iştir.

Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkan adaylarını belirleme sürecini iyi yönetemedi.

Meyveyi zamanında yemezseniz çürür.

CHP de o misal süreci çürüttü.

Haftalardır... AnkaraÇankaya adayını belirleyemedi.

İstanbul'da da öyle... Sarıyer, Avcılar, Kadıköy, Çekmeköy, Esenyurt, Bakırköy adayları... Bu kadar zaman geçti... Hani nerede?

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Sorunlar halkla aşılır



Partinin içinde sorun olur... Normaldir... Siyasetin doğasında vardır.

Eğer lider başarıya odaklı çalışırsa... Başarılı olursa sorunlar aşılır.

Adnan Menderes... Süleyman Demirel... Turgut Özal... Başarı odaklı çalışan... Halktan aldıkları güçle parti içi sorunları aşan liderlerdi.

Bülent Ecevit... 1973-1977 döneminde başarılıydı... CHP'nin oyunu artırıyordu... Başarı... Parti içi sorunları bastırıyordu.

Günümüzde... Erdoğan bunu yapıyor.

Sürekli sahada.

İçeride bir sorun varsa... Seçim sonuna öteliyor.

Ve... Seçimden başarılı bir sonuç alınca da... Sorunlar, sorun olmaktan çıkıyor.

CHP'nin... CHP'deki liderlik kurumunun yapamadığı... İşte bu.

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Parti içi demokrasi



Ailede demokrasi... İşyerinde demokrasi... Üniversitede demokrasi... Elbette parti içinde de demokrasi olacak... Kaçınılmaz.

Çok seslilik... Siyasetin ön koşulu... Şart.

Fakat... Çok seslilik demek... Her kafadan bir ses çıkması demek değildir... Parti içi demokrasi değildir.

Disiplin... Sadece asker için... Polis için değil... Siyasi parti için de gereklidir

CHP'de... Böyle bir disiplini gören varsa... Parmağını kaldırsın.

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Tarsus... "Kör parmağım gözüne"



Mersin'in en büyük ilçesi... 350 binin üzerinde nüfus... Türkiye'nin 54 ilinden fazla.

Belediye... 2019'a kadar MHP'deydi... Aralıksız 25 yıl.

Ve... 31 Mart 2019... CHP'li Dr. Haluk Bozdoğan seçimi kazandı... Büyük olay.

Sıra geldi 31 Mart 2024 yerel seçimi için aday belirlemeye.

CHP Genel Merkezi... MHP'nin 25 yıllık şampiyonluğunu sona erdiren Haluk Bozdoğan'ın üstünü çizdi.

Niçin?







Parti içi kısır çekişme... Senin adayın... Hayır, benim adayım.

Sonuç... 7 Şubat Çarşamba... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Tarsus'taydı.

Dr. Haluk Bozdoğan'ın elini havaya kaldırdı:

- İşte Memleket Partisi Tarsus adayı.

CHP gibi bir siyasi parti... Kör parmağım gözüne gözüne... Göstere göstere... Böyle hata yapar mı?

Ve böyle bir hatanın 31 Mart'ta bir bedeli olmaz mı?

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CHP... Yakın geçmişi ile yüzleşmeli



Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavanı ile... Tabanı arasında... CHP'ye oy ve gönül veren kitle arasında büyük bir makas aralığı var.

O nedenledir ki;

CHP bir türlü halka inemiyor.

Halkın partisi olamıyor.

CHP bir an önce bu kronikleşmiş siyaseti aşabilmeli.

CHP... Mutlaka... Yakın geçmişi ile yüzleşmeli.

Bunu yapmadığı sürece... O genel başkan gider, bu genel başkan gelir... Sonra yine genel başkan değiştirilir... Ama CHP yerinde saymaya... İç sorunlarla boğuşmaya devam eder.

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Derin kulis



Ankara'da... Siyaset kulislerini... Özellikle de CHP'lilerin devam ettikleri yerleri şöyle bir dolaşın... Neler işiteceksiniz neler?

Seçim sonrasına dönük hesaplar... Senaryolar.

Sadece birini yazalım.

31 Mart seçimlerinde CHP İstanbul'u kaybederse... Kemal Kılıçdaroğlu ekibi hemen Nisan'da, "kurultay" diye bayrak açacak.

Kurultay'da... Kılıçdaroğlu elbette Genel Başkan adayı olacak.

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Siyasetin matematiği



Kurultayda... İkinci tur oylamada... Kemal Kılıçdaroğlu... 664 oy aldı... Önemli bir sayı.

Kemal Bey, Hesap Uzmanlığı kökenli.

Ama... Maliye Bakanlığı'nın Hesap Uzmanlığı ile siyaset hesabı yapılamaz.

664 oy orada kaldı... 4 Kasım kurultayının yapıldığı salonda.

4 Kasım'dan 12 Şubat'a kadar... Siyaset köprüsünün altından çok sular aktı.

664'ü kemik oy... Çantada keklik sanmak... Olacak iş değil... Büyük yanılgı.

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Güç odakları



Bazı yerlerde CHP güçlü... Çankaya gibi... Sarıyer, Bakırköy, Kadıköy gibi.

Haftalardır üzerinde konuşulan yerler buralar... Partinin önde olduğu ilçeler.

Aday çok... Ama yönetim bir türlü karar veremiyor.

Zira... Partinin yönetiminde bulunmayan... Fakat yönetim üzerinde etkili olan güç odakları var.

İsim isim yazmaya gerek yok... Herkes biliyor.

Bu durumda aday belirlemek kolay mı?

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"Hadi canım sende"



Mehmet Sevigen... İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olabilir... Memleket Partisi'nden.

Mehmet Sevigen kim?

Eski CHP milletvekili... Eski bakan.







Memleket Partisi'nin kurucusu... Genel Başkanı kim? Muharrem İnce.

CHP'nin eski milletvekili... Meclis Grup Başkanvekili...

Cumhurbaşkanı adayı.

CHP... Öz evlatlarını pencereden atarak... CHP çeşmesinden hiç su içmemiş insanları bağrına basarak... Nereye yürüyebilir?

İktidara mı?

İsmet Paşa'nın bir siyaset klasiği olan söylemiyle... "Hadi canım sende."

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Hatay vakası



Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yapacağı toplantıda Hatay vakası da konuşulacak.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın adaylığı devam edecek mi?

Yoksa... Aday değiştirilecek mi?

CHP... Hatay işini eline yüzüne bulaştırdı.







Diğer aday adayları, Lütfü Savaş aleyhine bildiri yayınladılar... Zehir zemberek.

Hataylı... Lütfü Savaş'ı yuhaladı... Milletin, kameraların önünde.

CHP bugün, "Adayın arkasındayız... Lütfü Savaş ile devam" dese... Dert.

"Lütfü Savaş'ı çekiyorum... Başka aday çıkarıyorum" dese... Yine dert.

Haydi, çık bakalım problemin... Çok bilinmeyenli denklemin içinden... Çıkabilirsen.