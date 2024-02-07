Depremin üzerinden tam bir yıl geçti... 11 şehirde... 930 şantiyede... 110 bin 450 personel... Gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Bir yıl içinde... Yapımı tamamlanan konut sayısı... 75 bin 364.







Devletin başarısı... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın... TOKİ'nin... Türk mühendis ve işçisinin başarısı.

Gurur duyalım.







Osmaniye'deyiz... 3 bin 638 konut hazır... Dolaplarıyla... Yataklarıyla... Koltuklarıyla.







Kura çekilecek... Depremzede içine girecek.

Hayırlı olsun... Güle güle otursunlar.

***



Deprem fidanlığı



Konteyner kent... İçinde sosyal donatılar var... Dükkânlar... Kütüphane... Sağlık kabini... İbadet yerleri.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Konteyner kentin ortasındaki alana 1010 ağaç dikeceğiz" dedi.

1010... Osmaniye'de kaybettiğimiz canların sayısı.

***



Balıkesir-Altındağ hattı



Sokakta... Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı tanımayan yok.

Ankara'nın metropol ilçesi Altındağ'ın Belediye Başkanı Asım Balcı'yı da.

Gelmişler... İş makineleri... Arama kurtarma çalışmaları... Seyyar mutfaklar... Battaniye... Jeneratör... Gıda maddesi... Giyecek... Haftalarca Osmaniye'de kalmışlar.

Araçta... Çadırda konaklamışlar.

Osmaniyeli... Onları unutamıyor.

***



Kırsalın heyecanı



Köy evleri... 140 metrekare...

Vali Erdinç Yılmaz, bu ay 124 köy evinin kurasının çekileceğini söyledi... Kırsalda kura heyecanı var.

İnşaatlar devam ediyor... Toplam 1204 köy evi olacak.

***



İşte insanlık



Şalgamcı meşhur... Satışın çoğu internet üzerinden... Türkiye'nin her yerine.

Depremden sonra... Değişik illerdeki müşterilerden para yağmış... Banka hesabına.







Sami Kalı... Onları aramış:

- Dükkânım yıkıldı... Şalgam gönderemez.

- Şalgam istemiyoruz... Yeter ki siz iyi olun.

***



Cebelibereket çarşısı



Konteyner çarşı... Adını Osmaniye'nin eski adından alıyor... Cebelibereket.

Kiminle konuşsak aynı sözler:

"Allah, devlete millete zeval vermesin."

İşyerleri yıkılanlar elbette yepyeni çarşıya... Dükkânlarına kavuşacaklar... İnşaatlar devam ediyor.

Ama... Şimdilik... Ekmek parasını konteyner çarşıda kazanıyorlar.

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Şalgamcı Sami



Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ve editörümüz Yaşar Önel'le... Konteyner şalgamcıya girdik.

Kalı Şalgamcılık.

Ümit ve Sami Kalı... 45 yıllık aile işletmesi.







Adnan Menderes Bulvarı'ndaki dükkânları yıkılmış.

Şimdi...Konteyner işyeri, onların ekmek teknesi.

Sami Kalı, "Türkiye, büyük devlet... Milletimiz büyük millet" diyerek söze başladı:

- 150 bin lira kredi verildi... İmalatımız sürüyor... İşimiz iyi... Depremde ölenlere Fatiha'lar gönderiyoruz... Yüce Rabbim yakınlarına sabır versin.

***



Devlet Bahçeli



Osmaniye'de... Nereye gittiysek... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin... İzi de var tozu da.

Kadirli... Toprakkale... Bahçe... Düziçi ilçelerinde... Köylerde... Devlet Bey ile ilgili olarak bize bir şeyler anlatıldı... Fakat... Alçak sesle.

Devlet Bahçeli, depremden sonra 10 TIR yardım malzemesi göndermiş... Kendi kesesinden.

Bilinmesini... Konuşulmasını istememiş.

Devlet Bey ne kadar gizli tutsa da... Halk, her şeyi biliyor... Fakat... Yüksek sesle anlatmıyor... Devlet Bahçeli'nin kulağına gitmesin diye.

***



Burs... MHP liderinden



Deprem... Ne ev kalmış ne okul.

Ama... Osmaniyeli genç çadırda ders çalışmış... Üniversite sınavına hazırlanmış.

Ve kazanmış... Birincilikle.

Devlet Bahçeli... Depremzede öğrenciyi aramış:

- Tebrik ediyorum... Gözlerinden öpüyorum... Üniversite hayatın boyunca bütün masrafını ben karşılayacağım.

MHP lideri bunu... Kimseye duyurmadan yapmış... Fakat... Duyulmuş... Konteyner kentte biz de duyduk.

***



İnsana dokunmak



Osmaniye'de... Çok kişi bize Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu sordu... "Nasıl? İyi mi? Ne yapıyor?" diye.

Kasapoğlu... Eski Gençlik ve Spor Bakanı.

Merak ettik... "Bu ilgi neden?"

Anlattılar... Deprem sürecinde Kasapoğlu, Osmaniye'de imiş... Koordinatör Bakan olarak... Herkesi kucaklamış.

İnsana dokunmak... Bir siyasetçi için siyaset üstü olay.

***



Yazmasak olmaz



Anlatırken Sami'nin de, eşi Ümit Hanım'ın da gözleri yaşlıydı.

Depremden sonra... İzmir'e gitmişler... Kızlarının evine.

Afyon'da... Yemek molası vermişler.

Lokantacı... Aracın plakasına bakmış... 80... Osmaniye.

Ve... Yemek parası almamış.

Yan masada yemek yiyen aile... Sami'nin avucuna... Zorla... 2 bin 500 lira sıkıştırmış.

Sami Kalı, bunları anlattı ve dedi ki:

- Böyle büyük, yardımsever bir millet... Böyle bir milletin büyük devleti depremde yıkılır mı?

***



Ortak akıl yönetimi



Kadir Kara... Osmaniye Belediye Başkanı... 3 dönemdir görevde... 31 Mart'ta nöbet değişimi... Aday değil.

6 Şubat 2023... Osmaniye'deydik... Başkan Kadir Kara sahadaydı... Arama kurtarma çalışmasında... Bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Kadir Başkan... Bir yandan kayıplara yanıyor... 1010 kişi... İçlerinde belediyenin 7 personeli de var.







Bir yandan da... Konteyner kenti dolaşıyor... Sorunları dinliyor... Moral veriyor.

Osmaniye... Deprem yarasının en hızlı sarıldığı kentlerden.

Devlet/millet işbirliği... Koordinasyon... Vali, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Başsavcı, Emniyet Müdürü... Örnek işbirliği.

Öyle olmasa... Deprem sabahı, 40 bin kişiye sıcak çorba dağıtılır mıydı?