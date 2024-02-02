Şehzadeler şehrinde siyaset ısınıyor... Ve Manisa, ağır misafirlerini bekliyor.

Yarın... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da olacak... Memleketinde.

Pazar günü de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Hafta sonu... Manisa, siyasete doyacak.







Özgür Özel... Büyükşehir adayı Ferdi Zeyrek'e oy isteyecek... Eski İl Başkanı... Eski Mimarlar Odası Başkanı.

Devlet Bahçeli de... Kıdemli Başkan Cengiz Ergün'ün maratonuna... Yeni rekoruna destek verecek.

Dilerseniz... Konuyu açalım.







Cengiz Ergün... Üç dönem üst üste seçildi... Manisa rekoru.

Şimdi... Dördüncü kez seçime giriyor... Cumhur İttifakı adayı... Hedefi rekoru geliştirmek.

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BİLİYOR MUYDUNUZ?

Duyanlara duymayanlara... Bilip de unutanlara... Ya da bilmeyenlere... Manisa'ya ve yerel siyasete dair... Önemli not:

1950'den bugüne... 14 yerel seçim yapıldı.

Ve... CHP, Manisa'da hiç belediye başkanı çıkaramadı.

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YAKIN SİYASİ TARİH

Manisa ve yerel siyaset üzerine yazarken... Uzak geçmişten elbette söz edeceğiz.

Ama önce... AK Partili... Erdoğanlı yıllara bir göz atacağız.

28 Mart 2004... AK Parti'nin katıldığı ilk yerel seçim.

Kazanan AK Parti... Belediye Başkanı Bülent Kar... Yüzde 37.73.

İkinci sırada... Anavatan.

Üçüncü sırada... Doğru Yol.

CHP... Dördüncü sırada... Hakkı Bayraktar... Yüzde 9.11.

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2009... KUPA MAÇI GİBİ

Seçime katılan parti çok... Fakat... Yarış üç aday arasında.

Bülent Kar... AK Parti adayı... Avantajlı... Belediye Başkanı... Partisi iktidarda...

Özgür Özel... CHP Milletvekili... Partisi, ana muhalefet.

Ve Cengiz Ergün... MHP adayı.

29 Mart... Sandıklar açıldı... Sürpriiiz!..

Birinci... MHP'li Cengiz Ergün... Yüzde 38.31 oyla Başkan.

Bülent Kar... İkinci sırada... Yüzde 34.85.

Özgür Özel'e gelince... Yüzde 13.04... Yarışın üçüncüsü.

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2014... RÖVANŞ MAÇI

Manisa... Sınıf atladı... Büyükşehir oldu.

İlk kez, büyükşehir belediye başkanı seçilecek.

Parti çok... Ama maç yine üç parti arasında.

MHP... Sahaya ağır topuyla çıktı... Belediye Başkanı Cengiz Ergün. AK Parti... Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ile. Ve CHP... Partinin yükselen değeri... Özgür Özel.

29 Mart 2014... Sonuç:

MHP'li Cengiz Ergün... Yine birinci... Yüzde 40.1.

Hüseyin Tanrıverdi... İkinci... Yüzde 36.7.

Özgür Özel... Üçüncü... Yüzde 18.2.

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2019... SON KARŞILAŞMA

Beş yıl önce... 31 Mart 2019. İttifaklar dönemi. AK Parti aday çıkarmadı... MHP adayını destekledi... Cengiz Ergün.

CHP aday çıkarmadı... İyi Parti adayını destekledi... Orkun Şıktaşlı. Ve... Manisalı kararını verdi:

Cengiz Ergün... Üçüncü kez başkan... Yüzde 52.7.

Orkun Şıktaşlı... Yüzde 38'de kaldı.

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3 EYLÜL 1950

Siyasette... Tek parti iktidarının sona erdiği dönem... 14 Mayıs 1950.

Demokrat Parti iktidar... Adnan Menderes Başbakan.

Hemen ardından... Sonbaharda... Yerel seçim... 3 Eylül 1950.







Manisa... Mehmet Sarımsakçı... Demokrat Parti adayı.

Yüzde 66.88 oyla... Belediye Başkanı.

CHP... Hayli geride... Yüzde 28.1.

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YAŞASIN DEMOKRASİ

Türkiyem... Demokrasi yolculuğunda az çile çekilmedi.

13 Kasım 1955... Manisa... Yerel seçim... Sandıktan Dr. Cemil Şener çıktı... Demokrat Parti.

Beş yıl sonra... 1960 sonbaharında... Yerel seçim yapılacaktı... Ama... 27 Mayıs 1960... Darbe... Genç Türk demokrasisinin ilk kara deliği.

1961... Demokrasiye dönüş... Milletvekili seçimi. Ve... 17 Kasım 1963... Yerel seçim.

Manisa... Demokrat Parti'nin devamı Adalet Partisi... Rekor oy... Yüzde 74.85... Bahtiyar Tosunbaş, Belediye Başkanı.

Yaşasın demokrasi.

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2 HAZİRAN 1968

Adalet Partisi adayı Mustafa Çapra... Rakibi... CHP adayı Orhan Ayber'e büyük fark attı... Üç kat.

Çapra... 68.96 oranla... Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçildi. Ayber... 22.38'de kaldı.

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9 ARALIK 1973

Adalet Partisi kan kaybediyor... Parti doğum yapmış... Demokratik Parti olayı.

CHP'de ise değişim var... İsmet İnönü gitmiş, yerine genç lider gelmiş... Bülent Ecevit.

Yerel seçim... Kazanan... Bir kez daha Adalet Partisi... Muzaffer Ertuğrul Dayıoğlu, yüzde 41.29 ile Belediye Başkanı. CHP...

Yine ikinci... Hasan Ali Tezer... Yüzde 31.71.

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ECEVİT RÜZGÂRI... YETMEDİ

Darbeden (12 Eylül 1980) önce yapılan son yerel seçim...

Karaoğlan Ecevit fırtınasının estiği dönem... CHP, Meclis'te birinci parti.

Ve yerel seçim... 11 Aralık 1977... Manisa.

CHP... Aday Mehmet Yeşilyurt... İyi oy alıyor... 46.27. Adalet Partisi adayı Ersan Atılgan'ın oyu daha fazla... 49.42.

Belediye... Bir kez daha Adalet Partisi'nde.

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VE... ÖZAL DÖNEMİ

Turgut Özal'lı yıllar... 25 Mart 1984... Yerel seçim...

Muzaffer Ertuğrul Dayıoğlu... Anavatan Partisi adayı... Dayıoğlu... Yüzde 55.47 ile Belediye Başkanı.

Doğru Yol Partisi... Ümit Canuyar... İkinci... 19.92.

SODEP... Sosyal Demokrasi Partisi... 14.62.

HP... Halkçı Parti... 4.83.

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ZAMAN TÜNELİ

Sene 1989... Yerel seçim... 26 Mart... Siyaset yasağı kalkan Süleyman Demirel seçim meydanında.

Manisa... Doğru Yol Partisi... Zafer Ünal... Belediye Başkanı. SHP... Sosyal Demokrat Halkçı Parti... İkinci.

Özal'ın partisi... Anavatan... Üçüncü.

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27 MART 1994

Siyasetin çalkantılı yılları... Koalisyonlar... Ve yerel seçim.

Anavatan Partisi... Adil Aygül... Az farkla belediye başkanı... 25.47.

Selahattin Canuyar... Doğru Yol Partisi... İkinci... 24.54.

Siyasette... Necmettin Erbakan'ın ayak sesleri... Refah Partisi... Bülent Arınç... Üçüncü... 20.6.

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VE... 18 NİSAN 1999

Siyasette gerilim... Milletvekili transferleri... Koalisyonlar... Parti içi kavgalar... Ve yerel seçim.

Anavatan Partisi... Adil Aygül... Yüzde 24.29 ile Belediye Başkanı.

CHP'nin kaçıncı sırada olduğunu tahmin edersiniz? Aday İhsan Şahin... Aldığı oy 3.27... Yedinci.

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NOKTA

Siyasi tarihten birkaç sayfa çevirdik...

1950'den bu yana... Merkez sağ... Sağ siyaset Manisa'ya damga vuruyor.

CHP... Bir kere olsun... Yerel seçim sandığından çıkamıyor.

Evet... Yarın Özgür Özel, Manisa'da...

Pazar günü de Devlet Bahçeli...

Önce onları dinleyelim... Sonra da direksiyonu Kahramanmaraş'a çevirelim... Deprem bölgesine.