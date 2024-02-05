Yiğitler ve şehitler diyarı... Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazan... Dünyada ilk kez kırmızı şeritli İstiklal Madalyası alan (5 Nisan 1925)... Ve adının başına Kahraman ünvanı eklenerek (7 Şubat 1973) onurlandırılan şehir.







Asrın depreminden sonra... Derlenip toparlanmakta... Yaraları sarmakta... Zamana karşı yarışan kadim şehir.

Can kaybı... 12 bin 659.

Orta hasarlı... Ağır hasarlı... Ve yıkılmış bina sayısı... 53 bin.







Vali Mükerrem Ünlüer dedi ki:

Yarın... 6 Şubat Salı... Depremin yıldönümü... Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gelecekler.

Kura çekecekler... Ve 9 bin 300 konutun hak sahiplerini belirleyecekler.

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MANZARA



Dolaştık... Kapalıçarşı... Trabzon Bulvarı... Dumlupınar Mahallesi... Kıbrıs Meydanı... Azerbaycan Bulvarı... İsmet Paşa Mahallesi.

Manzara:

Yıkılan binaların çoğunun enkazı kaldırılmış... Ama hâlâ yıkılacak binalar var... Devam eden enkaz kaldırma çalışmaları da.

Camiler gördük... Bazılarının minaresi yıkılmış.







Çarşıda... Açık olan işyeri de mevcut... Yarası sarılacak işyeri de.

Gözlemlerimizi Vali Mükerrem Ünlüer ile paylaştık.

Ve söz Kahramanmaraş Valisi'nde:

Enkaz kaldırmada yüzde 90 düzeyindeyiz.

Geri kalan binaların büyük bölümü mahkemelik... Yargı süreci bitmeden dokunamayız.

Binlerce yıllık derinliği olan bir şehir... Tarihi eserler var... Camiler... Çarşılar... Hanlar... Tescilli binalar... 100 konak... Bazıları hasarlı.

Restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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"DEVLET YALAN SÖYLEMEZ"



Yalan dolan... Sosyal medya... Fısıltı gazetesi... Ağzı olan konuşuyor.

Depremdeki can kaybı konusunda farklı rakamlar havada uçuşuyor.

Yalandan kim ölmüş? Uydur uydur söyle.







Bu konu açılınca... Vali Mükerrem Ünlüer, "Devlet ölüyü saklar mı?" diyerek söze başladı:

İmkânsız bir şey.

Nüfus idaresinde kayıt var... Belediyede kayıt var... Her şey şeffaf şekilde ortada.

1999... Marmara depremi... Sakarya'da Vali Yardımcısı idim... O dönem de aynı yalanlar servis edildi.

Herkes devletine güvensin... Resmi açıklamalara inansın.

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TOKİ... "GURURUMUZ"



Kalıcı konutlar... Sağlam zeminlerde yükselen apartmanlar... Ve köy evleri... Gezdik... Beğendik.

Vali Mükerrem Ünlüer, "Evler 10 ayda bitirildi" dedi:

- Devam eden inşaatlar var... Hava şartları ne olursa olsun çalışmalar sürüyor... TOKİ ile gurur duyuyoruz.

Evlerine girme heyecanı içindeki insanlar... İnşaatları geziyorlar... Kura gününü bekliyorlar.

Ve onlar da... TOKİ ile gurur duyduklarını söylüyorlar.

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CAN AZERBAYCAN



Şehrin en prestijli... Ve en hasarlı bulvarlarından biri... Azerbaycan Bulvarı.

İki devletin ortak çalışması ile tamamen yenileniyor.

Binalar yükselmeye başlamış.

Bin 800 bağımsız bölüm... Evler... İşyerleri.

Vali Ünlüer, "Bir yıl içinde bitecek... Herkes evine, işyerine girecek" dedi... Ve ekledi:

- Azerbaycan... Dost ve kardeş ülke... Katkısı 500 milyon dolar.

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SÜPER LİG



Galatasaray... Konteyner kent kurmuş... İçinde yaşayan depremzedeler memnun.

Bitmedi... Galatasaray'dan 300 de kalıcı konut. Temel aşamasında.

Ve Fenerbahçe Konteyner Kenti. Gezdik... Evlerin arasında çocuklar maç yapıyorlardı... Hepsinin üzerinde Fenerbahçe forması... Takımlardan biri çubuklu forma giymiş, diğerleri tek renk forma... Sarı.

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ŞANTİYE ŞEHİR



Kahramanmaraş'ta... Üç farklı bölgede... Akyar, Karacasu ve Önsen bölgelerinde 32 bin konutun yapımı devam ediyor.

Köylere gelince... Çelikten konutlar. Sayısı 10 bin... Biten de ver, inşaatı süren de.







Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı... Şehir merkezinde... 10 bin bağımsız birim yapmayı planlamış... 3 bin 500'ünün yapımına başlanmış.

Özetle... Kahramanmaraş dev bir şantiye.

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ŞEREF LİSTESİ



Vali Mükerrem Ünlüer'in ajandası... Şeref ve teşekkür listesi... Hayli uzun.

BAYKAR... Üç kardeş... Selçuk, Haluk ve Ahmet Bayraktar... Depremin ilk günlerinden bu yana... Kahramanmaraş'talar... Konteyner kent... Kalıcı konutlar.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği... Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş'ı komşu kapısı yapmış... TOBB'un koruyucu eli depremzedelerin üzerinde.

Şeref listesinde... Okul yapan da var... Köy evi yapan da.

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FORMÜL



Tarihi konaklar restore edildikten sonra turizmin hizmetine verilecek... Lokantalar... Kafeler... Hediyelik eşya satılan mekânlar.

Ama... Restorasyon pahalı iş... Altından kalkmak kolay mı?

Vali Mükerrem Ünlüer... Kahramanmaraşlı işadamlarını toplamış.

Bu konakların bir an önce restore edilmesi lazım.

Önerim şu... Bu işi burada, kendi aramızda çözelim... Devlete yük olmadan.

Sizler... Birer konağı ayağa kaldırın... İsteyen birden fazla konağı yenilesin.

Eğer siz yapmayacak olursanız... Gaziantep'i... Adil Konukoğlu'nu arayacağım.

Alternatif çözüm formülü... "Gaziantep'i ararım ha" sözü... Sorunu çözmüş.

Tarihi konaklar... Kahramanmaraşlı işadamları tarafından ayağa kaldırılacak.

Tebrikler... Alkışlar... Vali Mükerrem Ünlüer'e.

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DESTAN



Depremden sonra Kahramanmaraş'a defalarca geldik.

Yardımlaşmayı... Dayanışmayı gördük. Kışın soğuğunda... Yazın sıcağında... Yağmurda çamurda... Kahraman şehrin insanları birbirlerine sımsıkı sarıldılar.

Bu şehir... Kırmızı şeritli İstiklal Madalyasını hak eden şehir.

Adının başına... TBMM kararı ile Kahraman ünvanı verilen şehir.