PAZARCIK

Asrın depreminin merkez üssü... Kahramanmaraş'ın ilçesi... Değişik uygarlıkların mirası... Binlerce yıllık bir yerleşim yeri.

431 can kaybı... Merkezde ve kırsalda yıkılan evler... İşyerleri.

Bugün... Kahramanmaraş ve ilçeleri için... Önemli gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek.







Ve... Merkez'de... Pazarcık'ta... Diğer ilçelerde... Yapılan konutların sahipleri belli olacak.

Pazarcık'tayız... Hem "Geçmiş olsun" hem de "Yeni evlerinizde güle güle oturun" ziyareti.

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Başkanın gözyaşları



Deprem sabahı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığı ilk ilçe Pazarcık:

- İbrahim... Sakin olun... İçişleri Bakanı, AFAD ve Kızılay Başkanlarını hemen gönderiyorum... Yarın da ben geleceğim.







Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan... 6 Şubat sabahını anlatırken... Gözyaşlarını tutamıyor:

- Devletimiz, milletimiz yanımızdaydı... Öyle olmasaydı bir yıl içinde Pazarcık ayağa kalkar mıydı?

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Gülben Ergen



Anaokulu minikleri... Birbirinden sevimli çocuklar... "Gülben Abla" derken, gözlerinin içi gülüyor.

Gülben Ergen... Pazarcık'a gelmiş... Anaokulu yaptırmış... Açılış töreninde ağlamış.

O artık çocukların ablası... Büyüklerin de kardeşi.

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Kura günü



Bağdınısağır Mahallesi/Alıçlıtepe... İncili Mahallesi/Ziyarettepe... 4 bin konutun inşaatı devam ediyor.







1500 köy konutu... İnşaat tam gaz... 600'ü gelecek ay bitecek.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapımı tamamlanan 840 konutun "kura çekimi gerçekleşecek".

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Kırıkkale



Depremin ilk günü... Saat 14.00... Yardım konvoyu... Kırıkkale Valisi (şimdi Tunceli Valisi) Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Pazarcık'ta.

Kırıkkale... Bütün imkânlarıyla depremin merkez üssünde.

Pazarcıklı... Yardım için koşan, yarışan belediyeleri... Yardımseverleri unutmuyor.

İstanbul-Bayrampaşa Belediyesi... Konteyner kent kurmuş.

Ankara'nın... Pursaklar, Etimesgut ve Çubuk belediyeleri... Gıda maddesi... Giyecek... Soba... Battaniye... Aklınıza ne gelirse.

Ordu Büyükşehir Belediyesi... Fatsa Belediyesi... Pazarcık için seferber olmuşlar.

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Adil Konukoğlu



Depremin ilk gecesi... Saat 23.00... Ertesi günün hazırlığı başlıyor.

Sabaha kadar mezar kazılıyor.

Ama... Önemli bir sorun var... Kefen yok.

Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, o geceyi anlatıyor:

Pazarcık'taki... Yakın ilçelerdeki... Kahramanmaraş'taki... Manifaturacılar yıkılmış.

Yıkılmayan işyerleri kapalı.

Gece yarısı Gaziantep'i aradım... Adil Konukoğlu... Sani Konukoğlu... Bölgenin ağabeyleri... Sabah olmadan bir kamyon kefen gönderdiler.

Kefen... O sabah ekmek gibi, su gibi acil ihtiyaçtı.

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Ahmet Nur Çebi



Beşiktaş Kulübü Başkanı... Trabzonlu.

Depremden sonra Pazarcık'a gelmiş... Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'a sormuş:

- Acil ihtiyacınız nedir? Ne yapmamı istersiniz?

- Başkanım... İlkokul çok önemli.

Ve... Ahmet Nur Çebi... 15 milyon lira harcamış... Beşiktaş İlkokulu'nda eğitim başlamış.

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Bilal Erdoğan



Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, "Bilal Bey iki defa geldi... Eşi Reyyan Hanımefendi ile birlikte" dedi:

100 tane "oba çadırı" kurdular.

Depremden sonra sürekli aradılar... "Bizi hiç yalnız bırakmadılar." Yiyecek, giyecek yolladılar.

Depremzedenin çadırına girdiler... Çorba içtiler... Ama "Kimsenin duymasını istemediler".

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Gurbet ekonomisi



Canlı bir ekonomi... Tarım... Hayvancılık... Bazı ürünleri meşhur. İbrahim Yılmazcan öve öve bitiremedi:

Peygamber üzümü... Bağışıklık sisteminin ilacı.

Siyah üzüm... Beyni güçlendiriyor.

300 bin küçükbaş hayvanımız var... Keçi peynirinde iddialıyız.

Pazarcık ekonomisinde gurbetçi desteğinin rolü büyük.







İlçenin nüfusu 70 bin... Fakat... Yurtdışında 200 bine yakın Pazarcıklı yaşıyor... Amerika... Japonya... Filipinler... Kanada... İsviçre... Hollanda... İngiltere... Almanya... Fransa... İtalya.

Gurbettekiler... Yazları geliyorlar... Piyasaya can suyu.

Akrabalarına... Bütün yıl destek...

Depremde... Hollanda'daki... Leiden ve Çevresi Türk Girişimci Derneği hemen yardım elini uzatmış

Gıda yardımı... Giyecek... Büyüknacar Mahallesi'nde bir ilkokul.

Diğer ülkelerdeki hemşerilerden... Yardım devam ediyor.

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Murat Kurum



Asrın depreminin yaşandığı tarihte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı... Defalarca gelmiş... Ve bir gelişinde... Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan demiş ki:

Elektrikçi... Kaportacı... Tamirci... Boyacı... Küçük esnaf sıkıntıda... Apartman altlarında, zor şartlarda çalışıyorlar.

Küçük Sanayi Sitesi lazım... Yaparsanız moral olur.

Adam gibi adam... Hemen talimat verdi.

1 ay içinde ihalesi yapıldı... 142 işyeri, 4 ay sonra esnafımızın hizmetinde.

Murat Kurum çok dua aldı... Hakkını ödeyemeyiz.

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Çanakkale ruhu



Konteyner dükkândaki berber... Lokantacı... Yerel ürünler satıcısı... Kiminle konuştuysak "Çanakkale ruhundan" söz ettiler.

"Gözlemimizi" İbrahim Yılmazcan ile paylaştık... Dedi ki:

- Evet... Depremle birlikte gerçekten bir Çanakkale ruhu oluştu... Kimi sevgisini gönderdi, kimi duasını... İmkânı olan yardım malzemesi yolladı... Olmayan gönüllü olarak geldi ve arama kurtarma çalışmalarına katıldı... Buna Çanakkale ruhu denilmez de ne denir?

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Teşekkür



Asrın depremi... Kar, kış... Soğuk... Pazarcık'a geldik.

Sonra... Yine geldik... Yine geldik... Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, "Bizi yalnız bırakmadınız... Beş kez gelip gücümüze güç kattınız" dedi ve... Fahri Hemşerilik Beratı'nı verdi.

T.C. PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI







Fahri Hemşehrilik Beratı 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve ilçemiz merkez üssü olan depremde ilçemize gösterdiği ilgi, hemşehrilerimize verdiği değer ve deprem felaketinin yaralarını sarmak için göstermiş olduğu çalışmalarından dolayı

Sayın Yavuz DONAT'a

5393 sayılı belediye kanununun 18. maddenin (r) bendine göre fahri hemşehrilik beratının verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İbrahim YILMAZCAN PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANI