Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeydi... 8 bin 561 can kaybının yaşandığı... 16 bin 771 kişinin yaralandığı Adıyaman'da.

Erdoğan'ın gelişi... Yaraya merhem... Devlet-millet buluşması, kucaklaşması... Bölgeye moral.

2 bin 158 konut... Kura çekildi, sahipleri belirlendi.







640 köy evi... Kura... Hak sahiplerine dağıtıldı.

Geçmiş olsun Adıyaman.

Ve yeni evinde güle güle otur Adıyamanlı.

***



Fırsat bu fırsat



Salı... Çarşamba... Perşembe... Adıyaman'da 3 gün. Gördüğümüz manzara... Şehir tam bir şantiye.

Birinci şantiye... Sağlam zeminde yükselen kalıcı konutlar.

İkinci şantiye... Şehrin içi... Evini yerinde yenile şantiyesi.

Adıyaman'da... Evini yenilemek isteyen çok.







Vali Osman Varol anlattı:

Yerinde kentsel dönüşüm... Halkın hoşuna gitti.

750 bin lira hibe... Karşılıksız para... 750 bin lira da kredi... Üstelik 2 yıl ödemesiz... 10 yıl faizsiz.

Depremde hasar görmemiş mahallelerde oturanların bir kısmı, Vali Osman Varol'un kapısında:

- Sayın Valim... Evim yıkılmadı... Ama fırsat bu fırsat... Evimi yıkıp yenisini yapacağım.

***



Ayağa kalkıyor



Adıyaman... Deprem yaralısı diğer illerden farklı.

Zira... Arazi çok dağınık.







Buna rağmen... Milletin devam eden desteği... Yardımı... Ve devlet refleksi... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı... TOKİ... 7/24 mesai...

Sonuç... Ayağa kalkan bir Adıyaman.

***



Her gün daha iyiye



Osman Varol... Adıyaman Valisi... Çarşamba günü beraberdik.

"Her geçen gün, bir önceki günden daha iyi oluyor" dedi.

Dün... Erdoğan'ın gelişiyle birlikte...







Kırsaldaki köy evlerinin sahipleri belirlenince...

Gördük ki... Dün... Daha önceki günlerden çok daha iyi.

6 Şubat 2023'te gözü yaşlı Adıyamanlının gözlerinde dün yine yaş vardı... Ama... Mutluluk gözyaşları.

***



Acı ders



Vali Osman Varol'un merkezde, ilçelerde, köylerde herkese söylediği gibi;

"Hiçbir şey kaybolan canları geri getirmiyor."

Fakat... Yaşanan büyük acıdan da ders çıkarmak gerekiyor.

Gözlemimiz... Adıyamanlı ders çıkarmış.

Yerinde dönüşümde fazla kata heves eden yok.

Kaliteli malzeme... Sağlam inşaat... Kontrol şimdilerde yükselen değer.

***



Tarihi restorasyon



Adıyaman... Kadim bir tarih ve kültür kenti.

Hazine çok... Yüzyıllara meydan okumuş eserler... Ama bir kısmı yaralı.

Tarihi Ulu Cami... Yaranın da ötesi... Yıkılmış.

Morpetrus-Morpavlu Kilisesi... Ağır hasarlı.

Besni'de Kurşunlu Camii... Merkezde Kap Camii... Hasarlı.

Mahmut Ensari Türbesi... Ağır hasarlı.

Karakuş Tümülüsü... Tamamen yıkık.

Yeni Pınar Camii... Eski Saray Camii... Az hasarlı.

Devletin bütün ilgili birimleri burada... Kollar sıvanmış... Tarihe ve kültüre saygı.

***



Gururumuz THY



Dünya markası... Türk Hava Yolları... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte... Kolları sıvamış:

2 bin konut... 451 işyeri.

Baykar... Sadece İHA ve SİHA ile bayrak dalgalandırmıyor... Adıyaman'da depremzedeyi bağrına basıyor... 349 konut.

Teşekkür listesi... Şeref listesi uzun... Hangi birini yazalım?

Fakat... Kayserispor'dan söz etmezsek olmaz.

Kayseri... Bakan Mehmet Özhaseki'nin memleketi.

Kayserispor'a gelince... Adıyamanlının gönlünde... Sokaktaki insanın Süper Lig'inde.

Deprem sürecinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in aylarca Adıyaman'da kalışı... Eğitime katkısı...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, Kayseri'nin imkânlarını Adıyaman'a taşıması...

Ve... Kayserispor'un kalıcı konut inşaatlarına başlaması...

Kentte... Kayseri-Adıyaman kardeşliğini doğurmuş.

***



Konteyner yaşam



Konteyner kentler... Yaşam sürüyor... Konteyner komşulukları oluşmuş.

Konteyner işyerleri.







Konteyner Basın Sitesi... Kayseri Büyükşehir Belediyesi hediyesi.

Gözde Gazetesi... Günebakış Gazetesi... Işık Gazetesi... Yeniyol Gazetesi... Konteyner Basın Sitesi'nde.

Konteyner eczane... Konteyner noter... Konteyner dönerci... Konteyner...... Aklınıza ne gelirse.

***



Ekonomiye can suyu



Adıyaman Valisi Osman Varol'un bir davranışı/söylemi hoşumuza gitti... Paylaşmalıyız.

Kalıcı konut veya köy evi yapan inşaat firmalarının yetkilileriyle konuşuyor:

- Malzemelerinizi, mümkün olduğu kadar Adıyaman'dan alın... İnşaatlarda Adıyaman merkezi kullanın... Şehrin ekonomisine katkınız olsun... Adıyaman esnafını koruyup kollayın.

Soracaksınız... "Vali Varol'un bu tavrı sonuç veriyor mu?" diye.

Evet... Adıyamanlı memnun... Teşekkürler Vali Bey.

***



Depremde medyanın rolü



Panel... Küresel Gazeteciler Konseyi organizasyonu... Siyasetçi de var, sivil toplum lideri de.

Hukukçu da var... İnşaatçı da.

Salon tıklım tıklım dolu.

Konuşmacılara soru soran çok...







Birkaç cümleyle panele katkıda bulunmak isteyen de çok.

Deprem sürecinde... Ve bugün bile... Sosyal medyada yalan yanlış paylaşım yapanlardan yakınan çok... Çok... Çok.

Ve... Dinleyicilerden biri... Öyle bir söz söyledi ki... Salonda herkes "Doğru" diyerek sözünü yükseltti:

- Türkiye'de... Berber de müteahhit olabilir... Terzi de... Bakkal da... Manav da... Müteahhitlik ayağa düşmüş durumda... Eğer depremden ders alınacaksa bu müteahhit enflasyonuna son verilsin.

***



Ağzı olan konuşuyor



Eleştirmek kolay... Pireyi deve yapan, en ufak aksaklık karşısında sesini yükselten çok.

Ama... "Vur... Fakat önce dinle" misali... Gelip de olayı yerinde görmek gerek.

Eğer... Adıyaman'da... İl genelindeki 117 bin 67 binadan... 31 bin 112'si yıkılmışsa... Veya ağır ya da orta hasar almışsa... Kullanılamaz hâldeyse... Yıkılacaksa...

O şehri akşamdan sabaha ayağa kaldırmak mümkün mü?

Bölgeye... Yabancılar da geliyorlar... Diplomat... Gazeteci.

Onlar... Yapılanlara hayran.

Ama içimizde... "Hamama gidince kurnayı, düğüne gidince zurnayı beğenmeyen" o kadar çok ki.

***



Günün sorusu



Yerel medyadan birkaç arkadaş... Ve Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı... Şehri dolaştık... Çarşı pazar.

Elbette konteyner kente de gittik.

Birkaç kişi... Öyle bir şey söylediler ki... Yazmazsak olmaz.

"Kalıcı konutlarımızı alınca... Bu konteyner evler ne olacak?" dediler.

Merak ettik... Neden soruyorlar? Onları neden ilgilendiriyor? Sorunun arkasında ne var?

Ve öğrendik ki... Çok kişi... Kalıcı konuta geçince konteyner evin kendisinde kalmasını istiyor.

Kimi... Bahçesine taşımak niyetinde.

Kimi de... Bir öğrenciye kiraya vermek düşüncesinde.