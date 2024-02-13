Depremden sonra defalarca geldik... 1237 kişinin enkaz altında can verdiği... 6 bin 643 binanın yıkıldığı, 40 bine yakın binanın ağır ya da orta hasarlı olduğu Malatya... İlk kez bu kadar canlı ve heyecanlı gördük.

Canlılık... Kalıcı konutlar yükseliyor... 6 bin 672 konut kura çekimine hazır.

Merkezde... Konteyner işyerlerinde, ekonomik hayat hareketli... Nadir Perde... Dönerci... Turkcell... Miş Miş Kuruyemiş... Bizim Züccaciye... Cam Balkon... Paradoks Çiçek... Pizza Sepeti... Hepsi konteynerde.







Yeşilyurt, Battalgazi, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde... 3 bin 157 esnaf konteyner dükkânlarda.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı dedi ki:

- Devlet-millet işbirliği... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı... TOKİ... Hayırsever iş insanlarının desteği... Malatya, hızla ayağa kalkıyor.

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Malatya modeli



Selahattin Gürkan'ın Battalgazi Belediye Başkanlığı sırasında da...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de...

20 yıl boyunca... Belediye Meclisi kararları oybirliğiyle alındı.

Gürkan... "Dediğim dedik" demedi... Muhalefeti dinledi... Uzlaşmaya önem verdi.

Dileğimiz... 31 Mart'tan sonra da... Malatya modeli... Uzlaşıyla yönetim devam etmeli.

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Malatya Valisi



Ersin Yazıcı... Rize, Balıkesir ve Antalya'da valilik yaparken de böyleydi... Halkın içindeydi.

Malatya'da da öyle.







Garibanı dinliyor... Yetimin başını okşuyor... Konteyner kentlerde dolaşıyor... Kalıcı konut inşaatlarını geziyor... Esnafa kulak veriyor.

Vali'yi evinde, işyerinde, sokakta gören depremzedenin... Morali yükseliyor.

Tebrikler Ersin Vali... Ve teşekkürler.

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Esnaf saygısı



Geçen hafta... 6 Şubat Salı... Depremin yıldönümü... Malatya esnafı şehitlere saygı için kepenk kapattı.

Esnafın bu davranışı... Herkesi duygulandırdı.

Berber... Dönerci... Telefoncu... Depremde işyeri yıkılmış... Şimdi konteyner dükkânda.

Ama... Depremde hayatını kaybedenlere saygılı.

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Deprem hırsızları



Asrın depreminde... Fırsat bu fırsat... Hırsızlık yapan da çok oldu.

Neyse ki... Gurur duyulacak güvenlik kuvvetlerimiz var.

Malatya polisi... 1540 hırsızlık olayından 1260'ının failini yakaladı.

Malatya jandarması... 168 hırsızlık olayından 137'sinin failini buldu.

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Seçim heyecanı



Canlılığın yanı sıra... Heyecan da var... Giderek artıyor:

31 Mart... Yerel seçim heyecanı.

Merkezde... İlçelerde... Nereye baksanız aday afişleri.







Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, aday değil.

AK Parti'nin adayı... Sami Er. Kolları sıvamış... Çalışıyor.

Siyasette... Bir makama gelmek olduğu gibi gitmek de var... Bayrak yarışı... Nöbet değişimi.

Ama... Sezar'ın hakkı Sezar'a... 15 yıl Battalgazi'de... 5 yıl da Malatya Büyükşehir'de başkanlık yapan Selahattin Gürkan'ın hizmeti çok... Az iş yapmadı.

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Hadi gel köyümüze geri dönelim



Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi... Depremden önce Malatya'nın nüfusu: 635 bin 169.

2023 sonu... Nüfus... 604 bin 978.

Aradaki fark... 30 binlik gerileme.







Sevindik... Zira depremden sonra 300 bin Malatyalı şehri terk etmişti.

Sular durulunca... Konteyner kentler kurulunca... Kalıcı konutlar yükselmeye başlayınca... Moral yükselmiş... Dönüş devam ediyor.

Kırsal kesim de öyle... Köyüne dönen dönene.

***



Gazi İlkokulu



Merak ettik... Recai Kutan'ın babası İsmail Kutan'ın başöğretmenlik yaptığı...

Turgut Özal'ın annesi Hafize Özal'ın öğretmen olarak yıllarca ders verdiği...

Eski bakanlardan Metin Emiroğlu'nun... Hasan Celal Güzel'in okuduğu...

Atatürk Caddesi'ndeki... Gazi İlkokulu ne durumda?

Taş bina... Yıkılmamış... Ama depremde hasar görmüş... Onarılıyor.

Sevindik... Gazi İlkokulu depremde ayakta kalmış diye.

Ama... Bu ilkokuldan yıllarca sonra yapılan pek çok kamu binası, depremde yerle bir oldu... Buna ne demeli?

***



Yakışmış



Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'i Türkiye'den.

Bu oranın yüzde 80'i... Malatya'dan.

"Kayısının başkenti" denilmesi boşuna değil. Malatya'da... Şire Pazarı vardı... Türkiye'nin kayısı borsası sayılırdı... Yüzlerce işyeri... Depremde tamamı yıkıldı.







Kayseri Büyükşehir Belediyesi... Durumdan vazife çıkardı... Krizi fırsata çevirdi. Dev bir eser... Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi.

İnşaat bitti... Açılışa hazır.

1000 dükkân... 10 bin metrekare açık pazar yeri... 100'e yakın depo... Kayısı müzesi... Çiftçi eğitim merkezi... Toplantı salonları... Çağdaş bir yapı.

Gördük... Hayran kaldık.

***



Siyaset



Malatya... AK Parti'nin güçlü olduğu illerden.

31 Mart 2019... Büyükşehir Belediyesi... Yüzde 68.47 ile AK Parti.

Aynı seçimde... CHP... Yüzde 23.23'te kaldı. 13 ilçe var... 8'inde belediyeyi AK Parti kazandı.

Gelelim bugüne...







AK Parti adayı Sami Er, günlerdir, o çarşı senin bu mahalle benim... O ilçe senin bu köy benim dolaşıp duruyor.

CHP ise... Haftalardır kimi aday yapsak arayışında... Aday bulmakta öylesine zorlandı ve gecikti ki.

O mu olsun, bu mu olsun. Nihayet dün akşam kararını verebildi.

CHP'de sorun hep aynı. Süreç yönetimi... Zaman kaybı... Bu durumda... Görünen manzara... Cumhur İttifakı adayı... TOKİ kökenli... Sami Er'in seçimi almakta zorlanmayacağı.