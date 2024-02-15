MANİSA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950'den bu yana belediye başkanı çıkaramadığı... MHP'li Cengiz Ergün'ün 15 yıldır başkanlık yaptığı Manisa'da...

Siyaset... Kaynayan kazan.

Cumhur İttifakı... Kale surlarında delik açtırmamaya çalışıyor... Hedef, "Cengiz Ergün ile bir dönem daha."







CHP'nin Manisalı Genel Başkanı Özgür Özel ise... Bastırdıkça bastırıyor... Hedef, "Bu defa belediyeyi almak."

Başka adaylar da var.

Şehzadeler şehrinde siyaset... Hayli sıcak.

***



Cengiz Ergün



Manisaspor'u... Üçüncü Lig'den Süper Lig'e çıkaran efsane başkan.

29 Mart 2009... Belediye Başkanı seçildi... Yüzde 38.31 oy.

30 Mart 2014... Bu defa, Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sandıktan çıktı... Yüzde 40.11.







31 Mart 2019... Cumhur İttifakı adayı... Üçüncü dönem... Yüzde 52.77.

31 Mart 2024... Onun en çetin seçimi.

Sürekli sahada... Turgutlu'da... Akhisar'da... Kırkağaç'ta... Kula'da.

Gece gündüz çalışıyor... Günde üç vardiya.

***



Ferdi Zeyrek... 'Tıraşçı Ahmet'in oğlu'



Cumhuriyet Halk Partisi... Sorunlar yumağı... Bitmeyen parti içi çekişmeler.

Çok başlılık... Aday olamadığı için istifa edenler... Sular durulmuyor.

Fakat... Özgür Özel'in memleketi Manisa'da... CHP tek ses... Tek yürek... Sıfır sorun.







Aday... Eski Mimarlar Odası Başkanı... Eski İl Başkanı... Ferdi Zeyrek.

Babası berberdi... Lakabı, "Tıraşçı Ahmet." Koyu Adalet Partili, Demirelci idi.

Arkasında... Özgür Özel rüzgârı var... İstanbul ile Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleri var.

***



Selçuk Özdağ



Ülkü Ocakları kökenli... 2011 seçimlerinde AK Parti'den Manisa Milletvekili seçildi.

2015... Yine, AK Parti Manisa Milletvekili.

Sonra... Ayrılan yollar... Gelecek Partisi kurucuları arasında yer aldı.







14 Mayıs 2023 seçimleri... Millet İttifakı... CHP listesinden Muğla Milletvekili seçildi.

Meclis'te yemin töreni... Ardından CHP'den istifa... Gelecek Partisi'ne döndü, Grup Başkanı oldu.

Ve... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu.

Hedefi... Diğer adaylar çekişirken, aradan sıyrılıp seçimi almak.

Elbette kolay değil... Fakat... Alacağı oy, Manisa dengeleri üzerinde etkili olacak.

***



Gürhan Özcan



Geçen yerel seçimde... İyi Parti İzmir'de aday çıkarmamıştı... CHP'ye destek.

Karşılığında... CHP de Manisa'da aday çıkarmamıştı.

31 Mart 2019... Manisa... İyi Parti adayı mimar Orkun Şıktaşlı... Sandıktan çıkamamıştı ama... Yüzde 38.07 oy almıştı.







Geldik bugüne.

İyi Parti'nin adayı Dr. Gürhan Özcan... Sahada... Halkın içinde.

Manisa'nın 17 ilçesi var... İyi Parti tamamında aday çıkardı... 2019'da, bazı ilçelerde adayı yoktu.

Meral Akşener... Manisa'da iddialı... Gözlemimiz... İyi Parti 31 Mart 2024'te... Manisa'da... Türkiye yüzdesinin üzerinde oy alacak.

***



Hem canlı hem heyecanlı



Gezdik... Manisa'nın nabzını iyi bilen kıdemli gazeteci dostumuz Ertuğrul Aytaç ile birlikte.

Çarşı pazar dolaştık.

Karaköy Semt Pazarı... Kuyumcular Çarşısı... Adnan Menderes Mahallesi... Şehzadeler Parkı.







Berber Ali Demiryürek'e selam... Saç tıraşı.

Akşam yemeği... Organize Sanayi... Palet Restoran.

Gözlem... Manisa'da seçim havası... "Hem canlı hem heyecanlı."

Seçim... Hiçbir parti için çantada keklik değil.

Cengiz Ergün... Başkan olmanın avantajı... Cumhur İttifakı... Sandıktan çıkabilir ama... 2019'daki gibi yüzde 52 oyla değil.

***



Tahsin Paşa



Bahadır Yenişehirlioğlu... Manisa Milletvekili... AK Parti Meclis Grup Başkanvekili.

Avukat... Yazar... Oyuncu.

Televizyon dizisi... Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşa'sı.

Manisa'da, sağ siyasetin lokomotifi... Ağır abisi.







Sanırsınız ki, kendisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı.

Sabah Akhisar'da... Öğle Turgutlu'da... Sonra öteki ilçelerde... Saruhanlı... Ahmetli... Yunusemre.

Bütün gün... Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün ile birlikte.

Bir milletvekili... Ancak bu kadar çalışkan olabilir.

Halkta karşılığı... 10 üzerinden 10 puan.

***



Yerel harita



Geçen seçimde... Manisa'nın 17 ilçesinin dokuzunda... Belediye başkanlığını AK Parti kazanmıştı.

Beş ilçede... AK Parti... Mevcut başkanlarla seçime giriyor:

Ahmetli... Gölmarmara... Gördes... Köprübaşı... Ve Yunusemre.

Dört ilçede ise... Yeni adaylarla... Demirci... Kırkağaç... Soma... Ve Şehzadeler.

CHP... Dört ilçede belediyeyi almıştı...

Akhisar... Alaşehir... Saruhanlı... Turgutlu... 31 Mart 2024'ün adayları aynı isimler.

MHP de öyle... Kula, Salihli, Sarıgöl, Selendi... Aynı adaylarla yeni seçime.

***



Hamsi Festivali



Dolaşırken... Kemençe sesi duyduk... Ve Karadeniz türküleri... "Çayeli'nden öteye..."

Sonra... "O yaylanın çimenine..."

"Ne oluyor?" derken... Kendimizi festivalde bulduk.

Hamsi Festivali... 12-18 Şubat.

Davut Güloğlu... Selçuk Balcı... Beste Özdemir... Sanatçı çok.

Karadeniz'den yöresel ürünler... Hamsi ikramı.

Manisa Trabzonlular Cemiyeti çok aktif.

Öyle olmasa... Hamsi Festivali'nin beşincisi yapılır mıydı?

Festival alanında... Elbette siyasetçi de var... Seçim propagandası için bulunmaz fırsat.

***



Mehmet Şimşek... Manisa'da



Seçim... Siyaset... Halkın beklentileri...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Manisa ziyareti... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Bakan Şimşek'e neler söyledi?

Vali Enver Ünlü'nün, kentsel dönüşüm mücadelesi.

Manisa notları bir güne sığacak gibi değil.

Yarın... Devam edeceğiz.