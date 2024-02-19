Yerel seçime 40 gün kaldı...

Siyaset havası iyice ısınmaya başladı... Seçim kampanyaları... Aday olamayanların istifaları... Parti değiştirmeler... Bağımsız aday olanlar... Ortalık toz duman.

İstifa... Siyasetin doğasında var.







Hele CHP... Kurultaylar ve istifalar partisi.

Tam 33 yıl 4 ay CHP Genel Başkanlığı yapan İsmet İnönü... CHP'den istifa etmişti... 8 Mayıs 1972.

Sadece İsmet Paşa mı?

Daha kimler var kimler... Saymakla bitmez.

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Behçet Kemal Çağlar

Şair... Siyasetçi... Eski milletvekili.

Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte 10. Yıl marşını yazan isim.







"Atatürk ilkelerinden ödün verildiği gerekçesiyle" istifa etti... 24 Ocak 1949.

İstifasını okumak ister misiniz?

"En iyimseriniz, en taşkın savunucunuz olan ben, artık inancımı kaybetmiş bulunuyor,

CHP'den ve milletvekilliğinden istifa ediyorum."

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Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yazar... Diplomat... Eski milletvekili... Eski büyükelçi... Atatürk'ün arkadaşlarından.

Yaban... Nur Baba... Sodom ve Gomore... Kiralık Konak gibi romanların yazarı.

Türk Dil Kurumu... Anadolu Ajansı kurucularından.

CHP'den istifa etti... 10 Aralık 1962.

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Falih Rıfkı Atay

İstiklal madalyası sahibi yazar... Gazeteci... Eski milletvekili.

Gazi'nin yakın çevresinden.

Atatürk'ün başyazarı.







Zeytindağı...

Çankaya... Atatürkçülük nedir? kitapları.

10 Aralık 1962... CHP'den istifa etti... İşte ayrılırken söyledikleri... Kelimesi kelimesine:

"Hiç sarsılmasız Atatürk'e bağlı kaldığım için, Atatürk'e ihanet edenlerin baskısıyla bir gün savunma hakkımı bile kullanamayarak partiden kovulmak çok acı geleceğinden, şimdiden Allah'a ısmarladık."

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Liste... Çok uzun

Başbakanlık yapmış olan Ferit Melen'den... Başbakan Yardımcısı Prof. Turhan Feyzioğlu'na kadar...

CHP Genel Sekreterliği ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Kemal Satır'dan...







Kurultay öncesinin CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın babası, eski bakanlardan Orhan Öztrak'a kadar...

CHP'den istifa eden... O kadar çok ki... Hangi birini yazalım.

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Yağmur gibi

Günümüzde de... İstifa eden edene... Yağmur gibi. Aday gösterilmediği için istifa eden... Çok.

"Eş, dost, hısım, akraba aday gösterildi" diyerek istifasını veren... Çok.

Kimi, "Aleviler tasfiye ediliyor" gerekçesiyle istifa ediyor... Kimi de, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinden olduğu için dışlandığını" söyleyerek.

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Kavgada söylenmez

Gürsel Tekin... Yılların milletvekili... CHP'nin eski Genel Sekreteri.

İstifa ederken söyledikleri... Zehir zemberek.







Kavgada söylenmeyecek sözler.

En hafifi... "Müteahhitlere yenildim."

Bir başka cümlesi:

"40 yıldır CHP'liyim... Böyle bir dönem görmedim."

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Raf ömrünü dolduranlar

İstifa var istifa var... İstifadan istifaya fark var.

Yıllarca belediye başkanlığı yapmış... Yıpranmış.

Aile boyu politika... Artık halkta karşılığı kalmamış.

Aday gösterilmeyince... Küplere biniyor... Kıyamet koparıyor.

Böyleleri de çok... Ciddiye almaya gerek yok... Geçiniz.

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Hata ve bedel

Gezdiğimiz yerlerde, Muharrem İnce/Memleket Partisi ekseninde bir hareketlenme görüyoruz.

Oy yüzdesi ne olur? Ölçmek güç...

Fakat... CHP'yi tırmalayacağı kesin.

CHP... Muharrem İnce'yi kaçırmak, uzaklaştırmak... Ondan kurtulmak için... Her şeyi yaptı.

"Külliyeye giden CHP'li" yalanı dâhil... Kuyruklu, örgütlü, parti destekli yalan... Hatta kumpas.

Ne büyük hata.

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İnce... Dedi ki...

Söylediği bir söz dikkatimizi çekti... Muharrem İnce, üstüne basa basa dedi ki:

- 40 yıldır siyasetin içindeyim... İlk kez böyle bir şey görüyorum... Sandığa gitmeyen çok olacak.

Kimler olduğunu sormadık.

CHP seçmenini kastettiği belli.







İnce... Konuşmasına devam etti:

- CHP seçmeninde kızgınlık var... Son seçimde kandırıldığını düşünüyor... Anketler... 'Kılıçdaroğlu yüzde 60 oy alıyor' yalanı... Seçmende kırgınlık ve öfke yaratmış.

Memleket Partisi... 150 yerde seçime katılıyor... İlde... İlçede.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Tekirdağ, Balıkesir... Tarsus.

Sahi... CHP... Muharrem İnce'yi kuyuya atmak için elinden geleni yaptı da... Ne kazandı?

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Adana'da bir marka

Soner Çetin... Nüfusu 1 milyonun üzerinde olan metropol ilçe Çukurova'nın Belediye Başkanı.

Adana'nın dağını, taşını, uçan kuşunu bilen bir yerel siyasetçi.

İstifası... CHP için kayıp.







Tepkisinin, CHP'nin oyunu etkileyeceği kesin.

Lider... Parti yönetimi... Elbette değişim isteyebilir.

Ama... Kırıp dökmeden... Önceden görüşerek... İkna ederek.

CHP... Adana'da süreci yönetemedi.

Tıpkı... Türkiye'nin pek çok ilinden fazla nüfusu olan Tarsus'ta yönetemediği gibi.

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Bölükbaşı... "Meral abla"

Türk siyasetinin "Anadolu fırtınası" Osman Bölükbaşı... Parti lideriydi... Dostumuzdu.

Bir defasında... Seçimden önce... Adayları notere götürdü.

Adaylar... "Seçilirsem partimden istifa etmeyeceğim" diye imza verdiler.







Ama... Bu belge hukuken geçersiz.

Nitekim... Seçildikten sonra... Bakan olabilmek için... Başka partiye geçiverdiler.







Meral Akşener'e baktıkça... Rahmetli Bölükbaşı aklımıza geliyor.

Dün... "Ablacığım" diye peşinden koşturanlar...

Bugün başkasının türküsünü söylüyorlar.

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Fırıldaklar

Gezginler... Bohçacı kadın gibi dolaşanlar... Her seçimin öncesinde olur... Yine ortalıktalar.

Bir zamanlar... "Fırıldak Kubi" vardı... Z kuşağı bilmez.

Milletvekili idi... Adı Kubilay'dı.

O parti... Bu Parti... ANAP... DSP... MHP... DYP... 6 kez parti değiştirdi.

Milletvekilliği yapmışsın... Ya da belediye başkanlığı... Yeter... Artık bırakmasını bil.

Çeşmesinden su içmediğin partilerin kapısını aşındırma... Koltuk için... Eski partinden intikam almak için fıldır fıldır dolaşma.

Jübile... Sadece futbolcular için değildir.

Siyasetçi de nokta koymasını bilmelidir.