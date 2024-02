Başkentte siyaset... Seçim kampanyası... Sokaklardayız...

Çankaya'da... Koskocaman... Çankaya Belediyesi... Alper Taşdelen afişleri:

"Kalp kırmadık rekor kırdık."

Afişler... Haftalar önceden asılmıştı... Adaylar açıklanmadan.







Aslında... Özgür Özel'in genel başkan seçildiği gün... Alper Taşdelen'in aday gösterilmeyeceği belliydi.

Yerel seçim takvimi işlemeye başlayınca da... Özgür Özel'in, Çankaya için ağırlığını Avukatı Hüseyin Can Güner'den yana koyacağı anlaşılmıştı.







CHP keşke... Hüseyin Can Güner'i, haftalar önce açıklasaydı.

Ne Alper Taşdelen'in afişler asmasına gerek kalırdı.

Ne de... Çankaya'daki 25 aday adayı haftalarca o kapı senin, bu toplantı benim dolaşmazlardı.

***



Murat Köse



Mamak Belediye Başkanı... Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili.

Nüfusu 700 bine yaklaşan Mamak'ta... Murat Köse, çok iş yaptı... Kentsel dönüşüm... Millet bahçesi... Gençlik merkezleri... Kütüphaneler... Spor tesisleri.

Gönlünden büyükşehir adaylığı geçiyordu.

Ama... Meşhur sözdür... "Peder ne der, kader ne der?"

Asrın depreminde... Haftalarca... Hatay'da çalışan... Araçta yatan... Murat Köse, "Sevdam, gözbebeğim, hayalim" dediği Mamak'ta yeniden aday gösterilmedi.

Küstü mü? Hayır.

Partisinden istifa etti mi? Hayır.

Bağımsız... Ya da başka bir partiden adaylık düşündü mü? Hayır.

Siyaset... Particilik... İlke...

Sadakat... Budur.

***



Mobilyacı talebi



Siteler... 12 bin işyeri... 80 bin çalışan... Şehir gibi.

Dolaşırken... Siteler'de bir kalabalık gördük... AK Parti'nin büyükşehir adayı Turgut Altınok... Esnafı dinliyordu... Mobilyacıları.

İsteklerden biri:







"Fuar merkezi istiyoruz."

Koskoca Ankara'da... Başkentte... Fuar merkezi yok.

Büyük eksiklik... Siteler esnafı, yerden göğe kadar haklı.

***



Muhallebi kazası



Yaygın bir sözdür... "Ters giderse insanın işi, muhallebi yerken kırılır dişi."

İyi Parti... Meral Akşener... Başlangıçta işler iyi gidiyordu... Parti tırmanıştaydı.

Sonra... Altılı Masa... Masadan kalkıp geri dönme derken... İşler ters gitmeye başladı... İstifalar... Aksilikler.

Etimesgut... Örgüt... Parti kurucularından... Genel İdare Kurulu Üyesi Sevin Çağlayan'ın adaylığını bekliyordu.

Ama... AK Parti eski İlçe Başkanı... Belediye Meclis Üyesi Hilmi Özer aday gösterildi.

Ve... Protestolar başladı.

Meral Akşener, "Sevin, benim kızımdır" diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı.

Bir terslik... Aksilik de Çubuk'ta yaşandı.

Aday tanıtımı... Mikrofondan anons:

"Çubuk adayı... Halil İbrahim Özdemir."

Bu sırada... Bir ses yükseldi:

"Hayııır!... Aday Korhan Merki."

Ortalık karıştı... İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.

Evet... İşler ters gitmeye başlayınca... Muhallebi bile insanın dişini kırıyor.

***



Öğretmen



Siyasetçi... Sadece ne söyleyeceğine değil, ne söylemeyeceğine de dikkat etmek zorunda.

Geçenlerde... Televizyon programında... Bir CHP milletvekili, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u eleştirirken...

Dikkatsiz... Yakışıksız bir söz etti... Küçümseyici üslupla:

"Mesleği nedir biliyor musunuz? Öğretmen."

Bu konuşmanın üzerinden 40 gün geçti.







Ama... Kahramankazan'da dolaşırken gördük ki... İnsanlar unutmamışlar... Hele de öğretmenler... Kırgınlar.

1. Konuşmana dikkat edeceksin... İnsanı hoş gösteren de, boş gösteren de dilidir.

2. Ah keşke... Yerel yönetimlerde... TBMM'de... Çok daha fazla öğretmen olsa.

3. Atatürk... Başöğretmen idi... Öğretmenleri yücelten o kadar çok sözü var ki.

Öğretmen Serhat Oğuz, en büyük desteği eğitime veriyor... Türkiye'nin dört bir yanından Kahramankazan'a gelen üniversite öğrencileri için... 150 kişi kapasiteli yurt bile yaptı.

***



Altındağ



Metropol ilçe... Belediye yönünden şanslı.

Veysel Tiryaki... AK Parti... Belediyeyi borç yüküyle devralmıştı.

Üç dönem başkanlık yaptı... Binlerce gecekondu yıktı... Parklar... Altınköy... Kültür Merkezleri... Altındağ'a sınıf atlattı.

Ayrılırken... Kasa dolusu para bıraktı.







Başkanlığa bir dönem ara... Bakan yardımcılığı.

Yerine Asım Balcı geldi... Hizmete devam... İnsan ve para yönetiminde başarılı

Ve 2024... Bayrak yarışı... Asım Balcı şimdi AK Parti Mamak adayı.

Veysel Tiryaki de... Beş yıl aradan sonra... Altındağ adayı.

Kampanya yapıyor, "Nerede kalmıştık?" diyerek.

Karşılaştık... Turgut Altınok ile birlikte halkın arasındaydı... El sıkıyorlardı.

***



Etimesgut



Anadolu karması... Yozgatlı... Niğdeli... Kırşehirli... Erzurumlu... Çorumlu... Sivaslı... Tokatlı... Çankırılı... 600 binin üzerinde nüfusu

Enver Demirel... MHP'li... Dört dönemdir Belediye Başkanı.

2019'da yüzde 53.6 ile seçilmişti.

Rakibi... İyi Partili idi... Yüzde 44.







Şimdi... CHP... İYİ Parti... DSP var... Rakip çokluğu, Enver Demirel'in işine yarar.

CHP'nin adayı bir sanatçı... Erdal Beşikçioğlu... TV dizisindeki Behzat Ç.

Sanatçılığı... Tam puan...

Ama siyaset çok farklı.

Enver Demirel... Çarşıyı pazarı... Kırsaldaki 37 mahalleyi dolaşıyor... 1500 ihtiyaç sahibine 365 gün sıcak yemek... Askere gidene bohça... Geline, damada destek... Sünnet şöleni... Kültür gezileri... 10 bin aileye gıda yardımı.

Erdal Beşikçioğlu... CHP'nin güçlü/iddialı olduğu bir ilçede aday gösterilmeliydi.

***



Afişlerin dili



Mansur Yavaş... Merkezde... İlçelerde... Her yerde afişleri var.

Ama afişlerin çoğunda CHP... Altıok mührü yok.

Yavaş... CHP'li olmayan seçmenden de oy almak istiyor... "Size uzak değilim" mesajı veriyor.

Tıpkı... Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un, CHP seçmeninden oy beklemesi gibi.

***



Parklar yarışıyor



Turgut Altınok... AK Partili... Keçiören'de Deniz Baykal Parkı yaptı... 13 bin metrekare... Açılışına Deniz Bey'in oğlu Prof. Ataç Baykal da katıldı.

AK Parti belediyeciliği, Deniz Baykal Parkı açar da...







CHP belediyeciliği bunu karşılıksız bırakır mı? Alın size Adnan Menderes Parkı.

Hem de nerede? Deniz Baykal'ın evinin az ötesinde...

Deniz Bey'in evi, Adnan Menderes Parkı manzaralı.